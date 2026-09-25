Ne me déçois pas : Mourinho incite les joueurs du Real à enfreindre les règles

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, est monté à bord de la voiture de l'émission « Parie et démarre » pour sillonner les rues de Madrid en compagnie de Yevhen Karahan.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de Mourinho, qui a expliqué les raisons de son retour au club madrilène : « Je suis revenu parce que le club voulait mon retour et reconstruire l'équipe, mais la manière dont ils m'ont parlé a également eu son influence. »

Il a ajouté : « J'ai quitté le Real Madrid en 2013, il me semble, et depuis lors nous avons toujours entretenu une relation étroite. J'ai quitté le club en excellents termes avec le conseil d'administration ; c'est pourquoi nous sommes toujours restés en contact. »

À propos de sa méthode de travail, Mourinho a insisté sur le fait qu'il « aime toujours entretenir une grande communication avec les joueurs. Je leur dis souvent : voici mon idée pour ce match, voici ma stratégie, c'est ainsi que j'analyse le match avec mon adjoint, et voilà comment nous voulons jouer. »

Il a expliqué : « Mais plus important que la façon dont je veux jouer, il y a ce qu'eux ressentent. Te sens-tu capable de faire cela pour moi ? Te sens-tu capable d'accomplir les tâches que je te confie ? Si ce n'est pas le cas, dis-moi ce que tu en penses. »

Il a poursuivi : « C'est pourquoi il y a toujours ce que j'appelais, vous savez, la découverte et l'orientation. Nous découvrons les choses ensemble. Et nous essayons d'atteindre la situation idéale dans laquelle l'entraîneur est heureux et à l'aise, et où, en même temps, le joueur se sent également à l'aise. Je ne pense pas que cela puisse fonctionner si le joueur fait quelque chose en quoi il ne croit pas. »

Il a ajouté : « Comme le disait l'un de mes professeurs à l'université : tu n'entraînes pas des footballeurs, tu entraînes des hommes. »