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Ne me déçois pas : Mourinho incite les joueurs du Real à enfreindre les règles

LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Espagne

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, est monté à bord de la voiture de l'émission « Parie et démarre » pour sillonner les rues de Madrid en compagnie de Yevhen Karahan.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de Mourinho, qui a expliqué les raisons de son retour au club madrilène : « Je suis revenu parce que le club voulait mon retour et reconstruire l'équipe, mais la manière dont ils m'ont parlé a également eu son influence. »

Il a ajouté : « J'ai quitté le Real Madrid en 2013, il me semble, et depuis lors nous avons toujours entretenu une relation étroite. J'ai quitté le club en excellents termes avec le conseil d'administration ; c'est pourquoi nous sommes toujours restés en contact. »

À propos de sa méthode de travail, Mourinho a insisté sur le fait qu'il « aime toujours entretenir une grande communication avec les joueurs. Je leur dis souvent : voici mon idée pour ce match, voici ma stratégie, c'est ainsi que j'analyse le match avec mon adjoint, et voilà comment nous voulons jouer. » 

Il a expliqué : « Mais plus important que la façon dont je veux jouer, il y a ce qu'eux ressentent. Te sens-tu capable de faire cela pour moi ? Te sens-tu capable d'accomplir les tâches que je te confie ? Si ce n'est pas le cas, dis-moi ce que tu en penses. »

Il a poursuivi : « C'est pourquoi il y a toujours ce que j'appelais, vous savez, la découverte et l'orientation. Nous découvrons les choses ensemble. Et nous essayons d'atteindre la situation idéale dans laquelle l'entraîneur est heureux et à l'aise, et où, en même temps, le joueur se sent également à l'aise. Je ne pense pas que cela puisse fonctionner si le joueur fait quelque chose en quoi il ne croit pas. »

Il a ajouté : « Comme le disait l'un de mes professeurs à l'université : tu n'entraînes pas des footballeurs, tu entraînes des hommes. »

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Ne me déçois pas, et je serai toujours à tes côtés quoi qu'il arrive

    Mourinho a dévoilé à Kerkez l'un de ses principes, déclarant : « Ne me déçois pas. Quand je dis ne me déçois pas, je parle bien sûr de football. Ne me déçois pas, et je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive. »

    Mourinho a affirmé : « Tu es un footballeur 24 heures sur 24. C'est aussi ça la question. Tu t'entraînes deux ou trois heures par jour, mais tu es un footballeur 24 heures sur 24. Donc, tout influence ton travail : ce que tu manges quand tu n'es pas au club, ce que tu bois, comment tu dors, et même certains aspects de ta vie privée. »

    Il a ajouté : « Malheureusement, un footballeur ne peut pas faire du ski ou du vélo ; et s'il le fait, et certains le font en cachette, loin du club, le contrat ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est la manière dont tu gères ton travail. Si tu tombes de vélo, tu peux manquer trois matchs. Tu peux te casser la jambe ou subir une commotion qui t'empêche d'offrir ton meilleur niveau. »

    Il a poursuivi : « Tu as un groupe d'amis, tu es jeune et célibataire, et tes amis sortent en boîte de nuit le mercredi, le jeudi et le vendredi soir, mais toi, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux sortir que le lendemain d'un match, à condition de ne pas avoir un autre match trois jours plus tard, ce qui peut arriver. »

    Mourinho a également déclaré : « Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois renoncer pour devenir footballeur. Mais au bout du compte, ta carrière est courte. Quand tu atteins environ 35 ans, il te reste beaucoup d'années pour profiter de la vie d'une autre manière. Mais le football, dans son essence, n'est pas un métier, c'est un mode de vie. Si tu le considères comme un loisir, tu es fini. Et si tu te considères comme un footballeur seulement deux heures par jour, tu n'atteindras pas le sommet. Au final, c'est un mode de vie. »

    Il a ajouté : « J'ai récemment regardé un documentaire sur Nadal. Et bien sûr, ce n'est pas un footballeur ; c'est un athlète exceptionnel, sans aucun doute. Il est stupéfiant de voir l'ampleur des sacrifices qu'il a consentis et ce à quoi il a renoncé pour bâtir une telle carrière. Et au bout du compte, il y a toujours un lien entre ce que tu accomplis et ce que tu donnes pour l'accomplir. »

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  • real madrid(C)Getty Images

    Les footballeurs, des artistes

    Mourinho a déclaré : « Il y a des règles et des règles. Il existe des règles non négociables. Et il y a d'autres règles que j'aime voir les joueurs enfreindre. Je vais essayer d'expliquer : s'il faut être présent à neuf heures précises, alors tout le monde doit être présent à neuf heures. Et si tu arrives à neuf heures et quart, même si tu es une superstar, tu ne peux tout simplement pas faire ça. Je n'accepte pas et je ne tolère pas que l'on enfreigne cette règle toute simple. »

    Il a souligné : « Mais pendant le match, si l'un des joueurs enfreint la règle, grâce à son talent, sa créativité ou son intuition, et prend le risque d'essayer de faire quelque chose de différent, alors je gère la chose de la même manière. Je prépare le match avec mon adjoint et les analystes ; et nous essayons de réduire au maximum la part d'imprévisibilité dans le match. J'essaie d'établir un plan : "Bien, les choses vont se dérouler de cette façon. Si nous menons, je ferai ceci ; et si nous sommes menés, je ferai cela." »

    Il a ajouté : « Mais lorsque le match commence, je ne pense ni aux analystes ni aux adjoints. J'ai simplement une certaine intuition et j'agis en conséquence ; je fais ce que je sens devoir faire. Et si, à la fin, le résultat n'est pas celui que j'avais prévu, je ne m'en veux pas, car je l'ai fait pour l'équipe. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était le mieux. »

    Mourinho estime que « les footballeurs sont des artistes. Lorsque tu atteins un certain niveau, il ne s'agit plus seulement de ton entraînement, de ta formation académique ou de ce que tu as appris à l'université ; tu possèdes des talents que Dieu t'a probablement donnés. Alors, laisse-toi porter par eux et suis ton instinct. »

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho défend les super-stars

    Mourinho a également évoqué la manière de gérer les stars au sein du vestiaire d'une équipe de football, déclarant : « Ceux que j'appelle véritablement des superstars n'ont jamais de problème d'ego, car ceux qui posent des problèmes à cause de leur ego ne sont pas des superstars à mes yeux. »

    Il a insisté : « Pour moi, une superstar, c'est un ensemble complet. Et cet ensemble inclut un aspect de la personnalité où la taille de l'ego est proportionnelle à la taille du talent. Mais il arrive un moment où ils savent quand c'est suffisant ; et lorsqu'ils ne savent pas quand s'arrêter et veulent dépasser cette ligne, alors, pour moi, ils cessent d'être des superstars. »

    Mourinho a conclu ses propos en déclarant : « J'apprends chaque jour. J'apprends des moments difficiles. J'apprends des personnes avec qui je travaille, et en particulier des joueurs. Et pour gagner, nous devons travailler ensemble. Nous devons jouer les uns pour les autres, et nous sacrifier les uns pour les autres... Et au final, il y a toujours un lien entre ce que tu accomplis et ce que tu donnes pour l'accomplir. »

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