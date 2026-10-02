Noa Lang, attaquant de Naples, s’est exprimé au micro de la télévision néerlandaise après le match nul des Pays-Bas en Grèce : « Xavi s’est énervé à la mi-temps, il avait raison. Nous ne pouvons pas jouer de cette manière. Un match à l’extérieur en Grèce n’est pas une promenade de santé, mais nous sommes les Pays-Bas, nous devons absolument gagner. Ce sont deux points perdus, c’est vrai que nous avons évité la défaite, mais nous sommes déçus ».
AFP
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Naples, écoutez Noa Lang : « Ma progression est à l’arrêt depuis un an »
Phase de statu quo
« Je pense être un joueur que toutes les équipes voudraient. Quand je suis dans un bon jour, je peux mettre n’importe qui KO. J’ai très envie de redevenir le Noa Lang auquel les gens sont habitués. Maintenant, c’est à moi de donner le maximum. La dernière année a été compliquée, je mentirais si je disais que cela a été facile. Personnellement, j’ai le sentiment d’être dans une phase de stagnation dans ma progression depuis un an. »
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