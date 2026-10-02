Noa Lang, attaquant de Naples, s’est exprimé au micro de la télévision néerlandaise après le match nul des Pays-Bas en Grèce : « Xavi s’est énervé à la mi-temps, il avait raison. Nous ne pouvons pas jouer de cette manière. Un match à l’extérieur en Grèce n’est pas une promenade de santé, mais nous sommes les Pays-Bas, nous devons absolument gagner. Ce sont deux points perdus, c’est vrai que nous avons évité la défaite, mais nous sommes déçus ».