Nagelsmann et Tuchel auraient sans doute réagi différemment ! Pourquoi même une victoire sans éclat à Wolfsburg a révélé le génie de Vincent Kompany

Interrogé sur les raisons de la fragilité défensive actuelle, le jeune Tom Bischof s’est montré étonnamment loquace après la victoire 1-0 sur Sky : « Encaisser autant de buts et concéder autant d’occasions est toujours un mauvais signe. J’ai malheureusement dû suivre quelques matchs depuis les tribunes ces derniers temps : les bases du contre-pressing, c’est-à-dire aller directement au contact dès la perte du ballon, nous font défaut ces derniers temps. » Peu après, il a ajouté : « Je n’ai pas toujours été sur le terrain ces dernières semaines, c’est juste ce que j’ai remarqué depuis l’extérieur. C’est pour ça qu’on doit souvent parcourir des distances inutilement longues. Quand on a un contre-pressing rapide, on marque énormément de buts. Malheureusement, on a encaissé beaucoup de buts comme ça. »

Si son analyse témoigne d’une honnêteté rafraîchissante et d’une confiance affirmée, elle n’en surprend pas moins venant d’un joueur de 20 ans, encore en phase d’intégration au sein du Bayern. Reste que les propos d’un joueur de 20 ans, encore remplaçant et présent depuis seulement un an au Bayern, surprennent par leur franchise. D’autant que Bischof s’est lui-même tenu à l’écart de la plupart des matchs : victime d’une déchirure musculaire, il n’avait joué que deux fois 90 minutes sur le banc avant de retrouver le terrain à Wolfsburg, quatre semaines plus tard.

Logiquement, la première question posée à l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a visé à savoir si Bischof avait raison de critiquer. La réaction de Kompany ? Un large sourire serein, suivi d’une réponse ferme : « Non, bien sûr que non. C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. » Des propos inhabituels, quand on sait que critiquer publiquement ses joueurs est généralement tabou pour Kompany. Mais c’est la manière dont il a réagi qui a une nouvelle fois démontré en quoi réside l’un des plus grands talents du Belge, outre les succès qu’on peut lui attribuer d’un point de vue purement footballistique depuis son arrivée à la Säbener Straße : il possède ce don rare de trouver le ton juste dans ses relations avec ses joueurs, même dans les moments délicats. Un avantage précieux sur la plupart de ses homologues, un atout presque impossible à acquérir.

Sa réponse à l’interview remarquée de Bischof était ferme sans être condescendante, cohérente sans être explosive. Il a simplement esquivé le sujet avec un sourire. Puis, lorsqu’il a contesté l’analyse de son joueur en exposant son propre point de vue, il l’a fait sans aucun emportement : « Le problème, ce n’est pas le manque de volonté de contre-pressing, car on ne peut pas gagner de matchs comme ça. Le fait est qu’il ne faut pas toujours vouloir décider du sort des matchs dans les dix ou quinze premières minutes. Ce n’est pas toujours possible. Nous avons bien entamé le match pendant dix minutes, puis nous avons perdu patience. On peut réaliser un, deux ou trois contre-pressings, mais à un moment donné, les jambes se font lourdes. Je pense que nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, grâce à notre comportement avec le ballon. » Autrement dit, il n’était plus utile de revenir aussi souvent et aussi vite au contre-pressing, car le ballon restait davantage dans nos pieds.