Après plusieurs semaines marquées par de nombreux buts encaissés, le FC Bayern Munich a de nouveau réussi à garder ses cages inviolées lors de sa victoire âprement disputée face au VfL Wolfsburg. Mais cela n'aurait pas été possible sans les exploits du gardien Jonas Urbig : sans ses arrêts, le champion aurait très bien pu être mené à la mi-temps. En effet, l'équipe de Wolfsburg, qui risque la relégation, s'est créé un nombre surprenant d'occasions face au Bayern au cours des 45 premières minutes.
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Nagelsmann et Tuchel auraient sans doute réagi différemment ! Pourquoi même une victoire sans éclat à Wolfsburg a révélé le génie de Vincent Kompany
Interrogé sur les raisons de la fragilité défensive actuelle, le jeune Tom Bischof s’est montré étonnamment loquace après la victoire 1-0 sur Sky : « Encaisser autant de buts et concéder autant d’occasions est toujours un mauvais signe. J’ai malheureusement dû suivre quelques matchs depuis les tribunes ces derniers temps : les bases du contre-pressing, c’est-à-dire aller directement au contact dès la perte du ballon, nous font défaut ces derniers temps. » Peu après, il a ajouté : « Je n’ai pas toujours été sur le terrain ces dernières semaines, c’est juste ce que j’ai remarqué depuis l’extérieur. C’est pour ça qu’on doit souvent parcourir des distances inutilement longues. Quand on a un contre-pressing rapide, on marque énormément de buts. Malheureusement, on a encaissé beaucoup de buts comme ça. »
Si son analyse témoigne d’une honnêteté rafraîchissante et d’une confiance affirmée, elle n’en surprend pas moins venant d’un joueur de 20 ans, encore en phase d’intégration au sein du Bayern. Reste que les propos d’un joueur de 20 ans, encore remplaçant et présent depuis seulement un an au Bayern, surprennent par leur franchise. D’autant que Bischof s’est lui-même tenu à l’écart de la plupart des matchs : victime d’une déchirure musculaire, il n’avait joué que deux fois 90 minutes sur le banc avant de retrouver le terrain à Wolfsburg, quatre semaines plus tard.
Logiquement, la première question posée à l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a visé à savoir si Bischof avait raison de critiquer. La réaction de Kompany ? Un large sourire serein, suivi d’une réponse ferme : « Non, bien sûr que non. C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview. » Des propos inhabituels, quand on sait que critiquer publiquement ses joueurs est généralement tabou pour Kompany. Mais c’est la manière dont il a réagi qui a une nouvelle fois démontré en quoi réside l’un des plus grands talents du Belge, outre les succès qu’on peut lui attribuer d’un point de vue purement footballistique depuis son arrivée à la Säbener Straße : il possède ce don rare de trouver le ton juste dans ses relations avec ses joueurs, même dans les moments délicats. Un avantage précieux sur la plupart de ses homologues, un atout presque impossible à acquérir.
Sa réponse à l’interview remarquée de Bischof était ferme sans être condescendante, cohérente sans être explosive. Il a simplement esquivé le sujet avec un sourire. Puis, lorsqu’il a contesté l’analyse de son joueur en exposant son propre point de vue, il l’a fait sans aucun emportement : « Le problème, ce n’est pas le manque de volonté de contre-pressing, car on ne peut pas gagner de matchs comme ça. Le fait est qu’il ne faut pas toujours vouloir décider du sort des matchs dans les dix ou quinze premières minutes. Ce n’est pas toujours possible. Nous avons bien entamé le match pendant dix minutes, puis nous avons perdu patience. On peut réaliser un, deux ou trois contre-pressings, mais à un moment donné, les jambes se font lourdes. Je pense que nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, grâce à notre comportement avec le ballon. » Autrement dit, il n’était plus utile de revenir aussi souvent et aussi vite au contre-pressing, car le ballon restait davantage dans nos pieds.
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Ce que Vincent Kompany a de plus par rapport à ses prédécesseurs au FC Bayern
Difficile à expliquer, mais d’autant plus palpable sur le plan émotionnel : c’est là que réside la force de Kompany dans ce genre de situation. Imaginez que ses prédécesseurs au FC Bayern, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, aient été directement confrontés aux critiques d’un joueur à l’égard de leur propre style de jeu. On imagine aisément qu’ils se seraient brûlé les doigts. Non pas sur le fond, mais parce qu’ils ne sont pas toujours capables de réagir avec la même cohérence que Kompany. « Tom est un super garçon. Mais c’est juste après le match et j’avais un peu plus de recul », a ensuite ajouté l’entraîneur du FCB. Et hop, le sujet est clos.
Cette réaction, à la fois prévisible et exceptionnelle, résume la soirée des Bavarois à la Volkswagen Arena. Déjà couronnés champions et encore marqués par l’élimination en Ligue des champions trois jours plus tôt, les Bavarois étaient logiquement moins inspirés à Wolfsburg. Pourtant, la manière dont la 16e formation du classement a bousculé ce qui reste sans doute la deuxième meilleure équipe du continent a quelque chose d’exceptionnel.
« Ils auraient pu marquer cinq buts, ce n’était vraiment pas bon de notre part », a analysé Bischof à propos de la première mi-temps. « Les dix premières minutes étaient encore correctes, on a vu qu’on pouvait se créer des occasions, mais on n’a tout simplement pas continué sur cette lancée. » Wolfsburg a alors pris le jeu à son compte et s’est créé plusieurs occasions chaudes devant le but munichois, mais Urbig, auteur de parades exceptionnelles, a chaque fois repoussé le danger. « La manière dont Manu (Neuer, ndlr) défend quand il en a l’occasion est impressionnante », a déclaré Bischof en saluant son gardien.
Le FC Bayern Munich a été surpris par le VfL Wolfsburg en première mi-temps.
Le Bayern n’a réussi qu’à quelques reprises à mettre en difficulté des Loups bien regroupés défensivement. Harry Kane a eu la plus grosse occasion sur penalty, mais il a légèrement glissé au moment de sa frappe à la 36^e minute et a manqué le cadre. Un événement rare : c’était son premier échec depuis 25 tentatives dans l’épreuve des onze mètres en Bundesliga. Pourtant, ce raté restait, d’une certaine manière, prévisible. « Avec Harry, on est toujours sûr qu’il va le marquer. Mais lui aussi a le droit de se rater de temps en temps », a commenté Bischof.
Comme lors des deux journées précédentes, à Mayence (4-3) puis face à Heidenheim (3-3) après son exploit du 19 avril, le champion a encore connu un premier acte laborieux. La différence ? Cette fois, aucun match contre le Paris Saint-Germain n’était programmé, et Kompany n’a donc pas procédé à une rotation aussi extrême. Contrairement aux rencontres face à Mayence et Heidenheim, les trois joueurs de champ les plus influents – Kane, Michael Olise et Joshua Kimmich – étaient d’ailleurs titulaires.
Malgré tout, rien ne fonctionnait, et l’ambiance dans le vestiaire devait être en conséquence mauvaise. Comme à Mayence et contre Heidenheim, une nette amélioration était attendue en deuxième mi-temps. Mais ce renversement restait tout aussi exceptionnel. « J’ai également rendu hommage à l’équipe pour sa réaction. Ce n’est pas facile de revenir sur le terrain et de renverser pratiquement tout. C’est ce que nous avons encore fait aujourd’hui en deuxième mi-temps », a salué Kompany. Dieter Hecking, son homologue, lui a donné raison : « Ce que Vincent a accompli avec le Bayern cette saison est d’un tout autre niveau. Il y a certes plus que Vincent dans cette équipe, mais il faut féliciter le Bayern pour les performances qu’il réalise semaine après semaine. Aujourd’hui encore, il n’était pas évident qu’après une telle défaite (contre le PSG, ndlr), ils maintiennent une telle pression sur nous et donnent tout pour finir par remporter ce match. Cela mérite un compliment », a conclu Hecking.
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Au FC Bayern, on refuse de parler de scénario alarmiste.
Après la mi-temps, le Bayern a soudainement élevé son intensité, étouffant Wolfsburg et ne laissant aucun répit aux locaux. Les occasions se sont multipliées, et la conséquence logique est arrivé avec le magnifique but victorieux d’Olise (56^e). Une action une nouvelle fois prévisible, et pourtant exceptionnelle : l’ailier a déboulé depuis la droite vers l’axe, comme il le fait si souvent ; il a enroulé sa frappe du gauche vers le deuxième poteau, comme il le fait si souvent ; et, comme souvent, le ballon a fini dans la lucarne. Un but somptueux qui, avec Olise, semble presque devenu banal. « Michael a placé la barre si haut pour lui-même que j’aurais été déçu si le ballon n’était pas rentré – et c’est absurde. Ça ne devrait pas être normal, mais il nous y a habitués », déclarait déjà Kompany fin avril, après le coup de génie d’Olise à Mayence.
Comme il l’a refait de manière impressionnante à Wolfsburg, le Bayern a pu faire la fête à nouveau, à peine 72 heures après son élimination face au PSG. Samedi prochain, la fête s’annonce encore plus belle : le FCB recevra son 35^e titre de champion à l’issue de la 34^e journée face au 1. FC Cologne. Une semaine plus tard, le cortège bavarois prendra la direction de Berlin pour défier le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne.
Interrogé avant la rencontre sur Sky, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a reconnu qu’un échec les priverait du doublé et laisserait la saison avec un seul trophée, ce qui constituerait une déception. « Vu la manière dont nous jouons, nous sommes champions d’Allemagne, nous étions en demi-finale de la Ligue des champions et nous avons tenu tête à la meilleure équipe d’Europe. Nous sommes aussi de retour en finale de Coupe après plusieurs années, et nous comptons bien la remporter », a-t-il tempéré, évoquant une « saison déjà très, très bonne ». Il a également souligné : « Il y a aussi un aspect subjectif : le nombre de personnes qui s'enthousiasment, le plaisir que l'on prend à regarder les matchs du Bayern. Elles n'ont jamais été fans du Bayern, mais aiment nous regarder parce que c'est le football tel qu'on le souhaite. Ça ne rapporte pas de trophée, mais ça compte aussi. »
FC Bayern Munich : les cinq dernières rencontres de la saison 2025/26
Date
Concours
Match
Samedi 2 mai
Bundesliga
FC Bayern Munich 3-3 1. FC Heidenheim
Mercredi 6 mai
Ligue des champions
FC Bayern vs Paris Saint-Germain 1-1
Samedi 9 mai
Bundesliga
VfL Wolfsburg - FC Bayern 0-1
Samedi 16 mai
Bundesliga
FC Bayern – 1. FC Cologne
Samedi 23 mai
Coupe d’Allemagne
FC Bayern – VfB Stuttgart