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Cristiano Ronaldo knockouts 2:1Getty/GOAL
Loai Mohamed
Traduit par

Mourinho, ten Hag et les autres : la crise avec Jesus rouvre le dossier noir de Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
FEATURES
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal vs Norvège
Norvège
J. Peseiro
E. ten Hag
Danemark
Portugal
Norvège
Pays-Bas

La crise actuelle n'est pas la première : la mémoire de Don regorge de problèmes

La récente crise qui a entouré Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal n'était pas un événement isolé dans la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, mais s'inscrivait dans le prolongement d'une longue série de différends et de tensions qui l'ont opposé à des entraîneurs, des dirigeants et des coéquipiers tout au long de plus de 25 ans sur les terrains.

La star portugaise, qui a mené la sélection de son pays au sacre lors du Championnat d'Europe des Nations en 2016 et a remporté la Ligue des champions ainsi que le Ballon d'Or à cinq reprises durant sa carrière en club, a quitté le rassemblement actuel de la sélection, ouvrant la porte aux interrogations sur son avenir international, après avoir inscrit 146 buts sous le maillot du Portugal, un record au niveau des sélections nationales masculines.

Ronaldo, âgé de 41 ans, a affirmé qu'il révélerait « au moment opportun » les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter le rassemblement, et ce après que Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe, a insisté sur l'absence de crise, tout en reconnaissant avoir commis des erreurs dans sa manière de gérer la situation du capitaine de l'équipe lors de la confrontation face à la Norvège, qui s'est soldée par une défaite du Portugal 2-1 en Ligue des Nations, sans que Ronaldo ne prenne part au match.

En attendant que Ronaldo livre sa version complète, ses motivations restent sujettes à interrogation, et il est encore trop tôt pour affirmer que cet épisode marque la fin de sa carrière internationale. Néanmoins, la fin de son parcours avec la sélection au milieu d'un vif différend ne serait pas totalement surprenante, au vu d'un long historique de crises associées à son nom.

Gérer une baisse de niveau ou un changement de rôle au sein de l'équipe pour une star de la dimension de Ronaldo n'est pas une tâche aisée, et son influence, positive comme négative, au sein de la sélection portugaise est restée au cœur des débats lors des trois dernières grandes compétitions, en 2022, 2024 et 2026.

En attendant que la situation s'éclaircisse concernant sa dernière crise, nous passons en revue les principaux épisodes marqués par des différends entre Ronaldo et des entraîneurs ou des dirigeants au cours de sa carrière, selon un rapport publié par le réseau ESPN.

  • 2008 : Ronaldo s'appuie sur les déclarations de Blatter pour pousser vers un départ

    Le désir de Ronaldo de quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid a atteint son paroxysme durant l'été 2008, après qu'il se fut appuyé sur des déclarations polémiques de Sepp Blatter, alors président de la Fédération internationale de football, qui comparait le fait d'empêcher un joueur de quitter son club alors qu'il souhaite aller ailleurs à une forme d'« esclavage moderne ».

    Ronaldo a déclaré à la télévision portugaise : « C'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'a dit le président de la FIFA. Je sais ce que je veux et ce que je souhaite, et il faudra voir ce qui se passera. Je ne sais pas où je commencerai la saison prochaine. »

    Malgré le désir du joueur de partir après cinq saisons réussies à Old Trafford, Manchester United a maintenu sa position, contraignant Ronaldo à patienter une saison supplémentaire avant de réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid à l'été 2009.

  • 2008 : Ronaldo quitte le terrain de façon inattendue

    En décembre 2008, Ronaldo a quitté la pelouse de façon soudaine lors de la rencontre entre Manchester United et Sunderland, qui s'est soldée par une victoire des siens 1-0, se dirigeant directement vers le tunnel menant aux vestiaires, laissant son équipe jouer à dix et contraignant le staff technique à gérer une situation inattendue.

    Sir Alex Ferguson a défendu son joueur, expliquant qu'il avait reçu un coup à la hanche et qu'il avait besoin de recevoir des soins immédiatement, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il revienne sur le banc des remplaçants.

    Mais l'incident a révélé un aspect de la personnalité de Ronaldo, qui avait été sacré du premier Ballon d'Or de sa carrière quelques jours plus tôt, et qui commençait à manifester publiquement son mécontentement dans certaines situations.

  • 2009 : colère affichée après son remplacement lors du derby de Manchester

    La scène s'est répétée en mai 2009, lorsque Ferguson a décidé de remplacer Ronaldo lors du derby face à Manchester City, alors que le joueur avait inscrit le but de l'ouverture du score sur coup franc à la 18e minute, dans un match qui s'est soldé par une victoire de United 2-0.

    Et lorsque l'entraîneur a décidé de le faire sortir à la 60e minute pour faire entrer Paul Scholes à sa place, les signes de colère sont apparus clairement sur le visage de Ronaldo, qui a passé plusieurs minutes sur le banc des remplaçants en secouant la tête pour exprimer son mécontentement.

    Ce fut le dernier but de Ronaldo sous le maillot de Manchester United avant son retour au club 12 ans plus tard.

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  • 2012 : « Je suis triste », message mystérieux en provenance de Madrid

    Trois ans après son transfert au Real Madrid, Ronaldo a de nouveau fait parler de lui en septembre 2012, après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 face à Grenade en Liga, sans toutefois célébrer aucun de ses buts.

    Après la rencontre, la star portugaise a déclaré : « Je suis triste pour une question professionnelle, et le club le sait. C'est pour cela que je ne célèbre pas mes buts, parce que je ne suis pas heureux. Les gens ici savent pourquoi. »

    Ronaldo a refusé de donner davantage d'explications sur ses propos, et aucune interprétation claire de ce qu'il voulait dire n'est apparue à l'époque. Il a par la suite démenti que l'argent soit à l'origine du problème, avant de signer un nouveau contrat avec le club un an plus tard.

  • 2013 : Mourinho s'en prend à Ronaldo après la fin de leur relation

    La relation entre Ronaldo et José Mourinho avait bien commencé lorsqu'ils travaillaient ensemble au Real Madrid, mais elle s'est détériorée progressivement à la fin de la saison 2012-2013, la dernière de l'entraîneur portugais au sein du club madrilène.

    Selon le rapport, une altercation dans le vestiaire après la rencontre face à Valence en Coupe du Roi, au mois de janvier de cette année-là, a été l'un des signes de cette dégradation.

    En juin, après son départ du Real Madrid et son retour à Chelsea, Mourinho a déclaré lors de son passage dans l'émission « Punto Pelota » que « Cristiano Ronaldo pense qu'il sait tout », un commentaire qui a reflété l'ampleur des tensions entre les deux hommes.

  • 2015 : Ancelotti préféré à Benitez

    L'aventure de Rafael Benítez avec le Real Madrid n'a duré que six mois, après qu'il eut pris les commandes en remplacement de Carlo Ancelotti en juin 2015, avant d'être limogé en janvier suivant.

    Durant cette période, des spéculations ont émergé concernant l'insatisfaction de Ronaldo vis-à-vis de l'approche tactique de l'entraîneur espagnol, tandis que ses éloges répétés à l'égard d'Ancelotti, qu'il décrivait comme une personne formidable et un entraîneur hors pair, n'ont guère contribué à apaiser l'atmosphère.

    Ronaldo a également exprimé son souhait de retravailler avec le technicien italien, qu'il a par ailleurs qualifié de « gros ours » dans une formule affectueuse, alors que Benítez affirmait que sa relation avec la star portugaise se trouvait encore dans une phase d'adaptation mutuelle.

    Mais le temps a manqué pour surmonter les divergences, puisque Benítez a quitté son poste un mois après ces déclarations.

  • 2021 : le banc des remplaçants ouvre la voie à un nouveau départ

    Après neuf années au Real Madrid et trois saisons avec la Juventus, Ronaldo semblait prêt à vivre une nouvelle expérience durant l'été 2021.

    Le joueur était absent du onze de départ de la Juventus lors de la journée d'ouverture du championnat italien face à l'Udinese, dans une rencontre qui s'est soldée par un match nul 2-2, au milieu de rapports affirmant qu'il avait demandé à ne pas être titulaire.

    Le club italien tenait au départ à conserver sa star, tandis que Ronaldo avait auparavant qualifié les rapports l'associant à un retour au Real Madrid de « irrespectueux ».

    Mais quelques jours plus tard, Ronaldo faisait son retour à Manchester United le dernier jour du marché des transferts, après que son nom eut également été associé à un possible transfert chez le voisin de Manchester City.

  • 2022 : Rangnick teste la colère de Ronaldo à cause du changement tactique

    En janvier 2022, Ralf Rangnick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, a décidé de remplacer Ronaldo lors de la rencontre face à Brentford, que l'équipe menait 2-0, dans le but de renforcer la défense, de faire entrer Harry Maguire et de passer à une tactique à trois défenseurs.

    Ronaldo n'a pas caché son mécontentement face à cette décision, jetant son manteau au sol en quittant le terrain, ce qui a poussé Rangnick à s'entretenir avec lui.

    L'entraîneur a qualifié cette réaction de « naturelle », ajoutant qu'il avait dit à Ronaldo qu'il prendrait peut-être la même décision lorsqu'il deviendra lui-même entraîneur un jour.

    Le match s'est terminé sur une victoire de Manchester United 3-1, un résultat qui a conforté le point de vue de Rangnick concernant son choix tactique.

  • 2022 : rumeurs de clash avec Maguire

    Un mois plus tard, Rangnick a été contraint de démentir les informations faisant état d'un différend entre Ronaldo et Harry Maguire au sujet du brassard de capitaine de Manchester United, les qualifiant d'« absurdités totales ».

    Ces informations évoquaient alors le fait que Maguire se sentait menacé par la grande influence dont jouissait Ronaldo au sein du vestiaire, en particulier auprès des joueurs les plus jeunes.

    Mais Rangnick a insisté sur le fait qu'il n'avait discuté avec aucun joueur de la possibilité de changer de capitaine, confirmant le maintien de Maguire à ce poste jusqu'à la fin de la saison.

  • 2022 : une interview explosive qui met fin au second passage à Manchester United

    Les tensions entre Ronaldo et Manchester United ont atteint leur paroxysme à l'automne 2022, après que son rôle s'est réduit sous la direction du nouvel entraîneur Erik ten Hag.

    En octobre, Ronaldo a refusé d'entrer en jeu comme remplaçant face à Tottenham et a quitté le terrain avant la fin du match, lui qui avait déjà adopté un comportement similaire lors d'un match amical contre le Rayo Vallecano pendant la préparation.

    L'entretien de longue durée qu'il a accordé au journaliste Piers Morgan a mis un terme effectif à son second passage au club.

    Ronaldo y a critiqué plusieurs responsables au sein de Manchester United, affirmant qu'il ne respectait pas ten Hag et qu'il s'était senti trahi par de hauts responsables. Il a également indiqué qu'il ne connaissait pas Rangnick avant que celui-ci ne prenne ses fonctions, estimant que le club n'avait réalisé aucun progrès depuis son premier passage.

    Après l'entretien, les deux parties se sont entendues pour mettre fin à leur relation d'un commun accord, Ronaldo quittant une nouvelle fois le club anglais.

  • 2022 : écarté du onze de départ du Portugal et colère de la famille

    Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Fernando Santos, alors sélectionneur du Portugal, a pris la décision d'écarter Ronaldo du onze de départ pour affronter la Suisse en huitièmes de finale.

    La réponse de son remplaçant Gonçalo Ramos a été cinglante, lui qui a inscrit un triplé dans la victoire 6-1, offrant ainsi au sélectionneur une justification supplémentaire à son choix.

    Santos a affirmé que son choix reposait sur des raisons tactiques, et non sur la colère de Ronaldo après son remplacement lors du dernier match de la phase de groupes, même s'il avait auparavant reconnu ne pas avoir apprécié la réaction de son capitaine.

    Alors que des rumeurs faisaient état d'une possible escalade de la crise avant le quart de finale face au Maroc, la Fédération portugaise a publié un communiqué démentant que Ronaldo ait menacé de quitter la sélection à un quelconque moment.

    Mais la décision de l'écarter n'a pas été bien accueillie par les membres de sa famille : Georgina Rodríguez a exprimé son regret de ne pas voir le meilleur joueur du monde disputer les 90 minutes, tandis que sa sœur Elma Aveiro a qualifié cette mise à l'écart d'affront envers un homme ayant tant donné à la sélection.

  • 2026 : quitter le rassemblement ouvre la porte à la fin de la carrière internationale

    La crise la plus récente remonte à septembre 2026, lorsque Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection du Portugal à la suite des tensions liées à son rôle au sein de l'équipe, à sa non-participation au match face à la Norvège, puis aux déclarations de Jorge Jesus en conférence de presse.

    Ronaldo a affirmé avoir décidé de partir après la conférence de presse du sélectionneur et un entretien avec le président de la Fédération portugaise de football, assurant qu'il révélerait la vérité aux Portugais au moment opportun.

    Il a également adressé un message à ses coéquipiers, leur souhaitant bonne chance « sans exception », une formule qui a soulevé davantage d'interrogations quant à la nature du différend.

    Bien que les quatre années précédentes aient été relativement calmes par rapport à d'autres étapes de sa carrière, la situation de Ronaldo avec la sélection de son pays est revenue au cœur de la controverse. Il a continué à marquer des buts et à décrocher des titres avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, tout en bénéficiant d'un soutien manifeste de l'ancien sélectionneur Roberto Martínez lors de deux grandes compétitions, malgré les critiques croissantes sur son rôle.

    Quant à Jesus, il avait déjà travaillé avec Ronaldo à Al-Nassr, mais les récents développements laissent penser que la relation entre les deux hommes traverse une épreuve délicate.

    La question la plus importante demeure : cette crise marque-t-elle la fin d'une carrière internationale longue de plus de deux décennies, ou Ronaldo reviendra-t-il en sélection pour tourner la page du différend ? La réponse n'est pas encore claire, mais le parcours de la star portugaise révèle que sa relation avec les entraîneurs et les décisions techniques a été, à de nombreuses reprises, partie intégrante de son histoire, sur le terrain comme en dehors.

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