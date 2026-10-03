Mourinho, ten Hag et les autres : la crise avec Jesus rouvre le dossier noir de Ronaldo

La récente crise qui a entouré Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal n'était pas un événement isolé dans la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, mais s'inscrivait dans le prolongement d'une longue série de différends et de tensions qui l'ont opposé à des entraîneurs, des dirigeants et des coéquipiers tout au long de plus de 25 ans sur les terrains.

La star portugaise, qui a mené la sélection de son pays au sacre lors du Championnat d'Europe des Nations en 2016 et a remporté la Ligue des champions ainsi que le Ballon d'Or à cinq reprises durant sa carrière en club, a quitté le rassemblement actuel de la sélection, ouvrant la porte aux interrogations sur son avenir international, après avoir inscrit 146 buts sous le maillot du Portugal, un record au niveau des sélections nationales masculines.

Ronaldo, âgé de 41 ans, a affirmé qu'il révélerait « au moment opportun » les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter le rassemblement, et ce après que Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe, a insisté sur l'absence de crise, tout en reconnaissant avoir commis des erreurs dans sa manière de gérer la situation du capitaine de l'équipe lors de la confrontation face à la Norvège, qui s'est soldée par une défaite du Portugal 2-1 en Ligue des Nations, sans que Ronaldo ne prenne part au match.

En attendant que Ronaldo livre sa version complète, ses motivations restent sujettes à interrogation, et il est encore trop tôt pour affirmer que cet épisode marque la fin de sa carrière internationale. Néanmoins, la fin de son parcours avec la sélection au milieu d'un vif différend ne serait pas totalement surprenante, au vu d'un long historique de crises associées à son nom.

Gérer une baisse de niveau ou un changement de rôle au sein de l'équipe pour une star de la dimension de Ronaldo n'est pas une tâche aisée, et son influence, positive comme négative, au sein de la sélection portugaise est restée au cœur des débats lors des trois dernières grandes compétitions, en 2022, 2024 et 2026.

En attendant que la situation s'éclaircisse concernant sa dernière crise, nous passons en revue les principaux épisodes marqués par des différends entre Ronaldo et des entraîneurs ou des dirigeants au cours de sa carrière, selon un rapport publié par le réseau ESPN.