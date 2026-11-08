Mourinho réussit là où les autres ont échoué : qu'est-ce qui a changé au Real Madrid ?

José Mourinho a réussi à remettre le Real Madrid sur les rails de la compétitivité, après avoir imposé des décisions difficiles au sein du vestiaire, une démarche que, selon le journaliste espagnol Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa n'ont pas pu mener à bien, pour diverses raisons.

Peña a salué l'entraîneur du Real Madrid après la victoire face à Valence au stade de Mestalla, affirmant que le plus grand mérite de la transformation qu'a connue l'équipe revient au technicien portugais, qui a su prendre le contrôle du vestiaire et gérer les stars grâce à son expérience, sa finesse et sa capacité à prendre les bonnes décisions.

Le Real Madrid est monté à la deuxième place du classement de la Liga après avoir battu Valence hier 3-0 lors de la 12e journée, à égalité avec le leader Barcelone avec 30 points, mettant ainsi la pression sur le club catalan avant son match tant attendu ce soir, dans le cadre de la même journée, contre l'Atlético de Madrid (28 points).

À lire aussi : un nouveau danger menace Al Ahly, un géant européen à la poursuite de Toney