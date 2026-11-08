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Mourinho réussit là où les autres ont échoué : qu'est-ce qui a changé au Real Madrid ?

FC Valence vs Real Madrid
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José Mourinho a réussi à remettre le Real Madrid sur les rails de la compétitivité, après avoir imposé des décisions difficiles au sein du vestiaire, une démarche que, selon le journaliste espagnol Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa n'ont pas pu mener à bien, pour diverses raisons.

Peña a salué l'entraîneur du Real Madrid après la victoire face à Valence au stade de Mestalla, affirmant que le plus grand mérite de la transformation qu'a connue l'équipe revient au technicien portugais, qui a su prendre le contrôle du vestiaire et gérer les stars grâce à son expérience, sa finesse et sa capacité à prendre les bonnes décisions.

Le Real Madrid est monté à la deuxième place du classement de la Liga après avoir battu Valence hier 3-0 lors de la 12e journée, à égalité avec le leader Barcelone avec 30 points, mettant ainsi la pression sur le club catalan avant son match tant attendu ce soir, dans le cadre de la même journée, contre l'Atlético de Madrid (28 points).

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  • Les décisions-chocs : le mérite revient à Mourinho

    Le site Defensa Central a rapporté les propos tenus par Peña sur sa chaîne YouTube : « Je pense sincèrement que le mérite doit revenir à José Mourinho. Il est venu pour prendre ces décisions choquantes que même Carlo Ancelotti n'avait pas prises lors de sa quatrième saison, peut-être par gratitude envers les joueurs après qu'ils eurent tout gagné, tout comme Xabi Alonso n'a pas pu le faire, peut-être parce qu'il n'a pas reçu le soutien nécessaire, ou qu'on ne lui a pas donné sa chance, ou encore parce qu'il manquait de la souplesse et de la finesse nécessaires pour gérer la situation. »

    Il a ajouté : « Quant à Arbeloa, il est arrivé dans des circonstances extrêmement troublées, alors que la saison était déjà devenue compliquée. »

    Et de poursuivre : « La vérité, c'est qu'aucun d'entre eux n'a su mener le navire, maîtriser le vestiaire et le gérer, alors que Mourinho y parvient. Il a réussi cela grâce à sa grande expérience, à sa maturité et à ses décisions judicieuses. »

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  • « Cet homme sait ce qu'il fait »

    Le journaliste espagnol a expliqué que prendre des décisions techniques audacieuses, puis les voir réussir sur le terrain, renforce la confiance des joueurs envers leur entraîneur. Peña a cité les choix de Mourinho concernant la composition de départ lors du Clasico, en déclarant : « Tu gagnes aussi le respect du vestiaire lorsque tu prends des décisions comme le choix de l'équipe avec laquelle tu disputes le Clasico, puis que tout se déroule comme tu l'avais prévu. Les joueurs se regardent alors les uns les autres et commencent à se dire : mon Dieu, cet homme sait ce qu'il fait. »

    Peña s'est dit confiant dans la capacité du Real Madrid à rivaliser avec force lors de la saison en cours, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, estimant que l'équipe est désormais capable de se battre jusqu'au bout, un changement qui diffère de ce qui s'est produit au cours des deux dernières saisons.

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