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Mourinho ouvre la boîte noire : la guerre du Barça et l'espion du vestiaire

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J. Mourinho
I. Casillas
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Portugal

L'entraîneur portugais n'oublie pas son clash avec Casillas et les chouchous du Real

José Mourinho a rouvert l'un des chapitres les plus controversés de sa carrière, après qu'un nouveau documentaire consacré au technicien portugais, diffusé mardi sur Netflix, est revenu sur plusieurs événements de son premier passage au Real Madrid, avec un accent particulier sur sa relation avec Iker Casillas, capitaine de l'équipe à l'époque.

Dans ce documentaire, Mourinho a évoqué ses premières rencontres avec Casillas, qui lui ont rapidement fait comprendre que le vestiaire du Real Madrid avait des habitudes auxquelles il n'était pas prêt à s'adapter.

  • « J'ai vite compris qu'ils étaient trop gâtés »

    Mourinho a révélé que les trois premières conversations qu'il a eues avec Casillas ont laissé chez lui une impression nette. Lors de la première, le capitaine du Real Madrid a demandé une augmentation des congés des joueurs de la sélection espagnole ; lors de la deuxième, il lui a réclamé de retarder l'heure des entraînements d'une heure à cause de la circulation à Madrid ; tandis que la troisième portait sur le fait que l'équipe ne se rende pas à l'hôtel avant les matches, et se contente de se retrouver directement au stade.

    Mourinho a déclaré : « J'ai compris en peu de temps qu'ils étaient gâtés. »

    Cette phrase résume l'impression qu'a retirée l'entraîneur portugais du vestiaire du Real Madrid, et explique une partie de sa philosophie lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe en 2010. Il est en effet arrivé dans un groupe comptant de nombreuses stars, et il estimait que sa mission ne consistait pas à leur apprendre à jouer au football, mais à imposer une méthode et une discipline ensemble

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    • Publicité

  • Real Madrid - Barcelone : c'est la guerre !

    Le documentaire est également revenu sur la célèbre querelle entre Mourinho et Casillas, qui avait éclaté après que le gardien du Real Madrid a contacté le capitaine du Barça, Xavi Hernández, dans une tentative d'apaiser les tensions qui montaient entre les joueurs des deux équipes, après que leur rivalité lors des Clásicos s'était étendue jusqu'à l'ambiance de la sélection espagnole.

    Casillas a expliqué que la situation était très compliquée pour lui, car il était à la fois capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole. Il a déclaré : « Tu affrontais tes coéquipiers qui étaient tes ennemis sur le terrain de football, puis ils redevenaient tes coéquipiers en sélection. Je n'aimais pas voir cela et je l'ai dit à l'entraîneur. »

    Mais Mourinho voyait les choses d'une manière complètement différente, car il estimait que préserver l'intensité de la rivalité était indispensable tant que les deux équipes se disputaient les plus grands titres.

    Il a déclaré : « Je leur ai dit : c'est le duel entre le Barça et le Real Madrid. Quand vous rejoignez la sélection, vous pouvez vous embrasser, mais pas maintenant. C'est une guerre. Il y a des choses que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Et quand quelqu'un ne me respecte pas, il devient un problème. »

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  • Mourinho perd son sang-froid : l'histoire de l'espion du vestiaire

    Le documentaire est également revenu sur l'un des épisodes les plus marquants de cette période : la fuite d'informations de l'intérieur du vestiaire vers les médias.

    Mourinho tenait particulièrement à contrôler les informations relatives à l'équipe, avant que la fuite de l'une des compositions ne provoque une réaction furieuse de l'entraîneur portugais.

    Casillas est revenu sur ce qui s'était passé dans le vestiaire : « Il a perdu son sang-froid. Il est entré, il a commencé à nous adresser toutes sortes d'insultes et nous a tout dit. Il nous a dit que nous étions responsables de ce qui se passait. »

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    L'ancien capitaine du Real Madrid a également indiqué que Mourinho était allé jusqu'à frapper une bouteille et à claquer violemment la porte de son bureau.

    L'évocation de ces épisodes ne se limite pas à raviver les souvenirs d'une période controversée : les déclarations de Mourinho prennent une importance supplémentaire au regard de son retour à la tête du Real Madrid. L'entraîneur portugais se retrouve de nouveau face à un groupe de joueurs aux grands noms, et il lui revient de gérer les stars, la hiérarchie et les différentes personnalités présentes dans le vestiaire, une mission qui ressemble en grande partie à celle à laquelle il avait été confronté lors de son premier mandat.

    Comme Mourinho l'avait montré lors de son expérience précédente, il semble toujours attaché à l'idée d'imposer son contrôle, la discipline et de ne pas lâcher les rênes de l'équipe.

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