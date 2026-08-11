Mourinho ouvre la boîte noire : la guerre du Barça et l'espion du vestiaire

Le documentaire est également revenu sur l'un des épisodes les plus marquants de cette période : la fuite d'informations de l'intérieur du vestiaire vers les médias.
Mourinho tenait particulièrement à contrôler les informations relatives à l'équipe, avant que la fuite de l'une des compositions ne provoque une réaction furieuse de l'entraîneur portugais.
Casillas est revenu sur ce qui s'était passé dans le vestiaire : « Il a perdu son sang-froid. Il est entré, il a commencé à nous adresser toutes sortes d'insultes et nous a tout dit. Il nous a dit que nous étions responsables de ce qui se passait. »
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L'ancien capitaine du Real Madrid a également indiqué que Mourinho était allé jusqu'à frapper une bouteille et à claquer violemment la porte de son bureau.
L'évocation de ces épisodes ne se limite pas à raviver les souvenirs d'une période controversée : les déclarations de Mourinho prennent une importance supplémentaire au regard de son retour à la tête du Real Madrid. L'entraîneur portugais se retrouve de nouveau face à un groupe de joueurs aux grands noms, et il lui revient de gérer les stars, la hiérarchie et les différentes personnalités présentes dans le vestiaire, une mission qui ressemble en grande partie à celle à laquelle il avait été confronté lors de son premier mandat.
Comme Mourinho l'avait montré lors de son expérience précédente, il semble toujours attaché à l'idée d'imposer son contrôle, la discipline et de ne pas lâcher les rênes de l'équipe.
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