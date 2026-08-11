Mourinho ouvre la boîte noire : la guerre du Barça et l'espion du vestiaire

Mourinho a révélé que les trois premières conversations qu'il a eues avec Casillas ont laissé chez lui une impression nette. Lors de la première, le capitaine du Real Madrid a demandé une augmentation des congés des joueurs de la sélection espagnole ; lors de la deuxième, il lui a réclamé de retarder l'heure des entraînements d'une heure à cause de la circulation à Madrid ; tandis que la troisième portait sur le fait que l'équipe ne se rende pas à l'hôtel avant les matches, et se contente de se retrouver directement au stade.

Mourinho a déclaré : « J'ai compris en peu de temps qu'ils étaient gâtés. »

Cette phrase résume l'impression qu'a retirée l'entraîneur portugais du vestiaire du Real Madrid, et explique une partie de sa philosophie lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe en 2010. Il est en effet arrivé dans un groupe comptant de nombreuses stars, et il estimait que sa mission ne consistait pas à leur apprendre à jouer au football, mais à imposer une méthode et une discipline ensemble

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