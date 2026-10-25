La défaite du Barça face au Real Madrid n'a pas été un simple résultat dicté par de petits détails, elle a révélé un affrontement tactique au cours duquel José Mourinho a su exploiter les points faibles du système de Hansi Flick, transformant l'élan de l'équipe catalane en une occasion idéale de la frapper dans les espaces laissés derrière elle.
L'entraîneur portugais n'a pas choisi de se réfugier en défense tout au long du match, et n'a pas offert à son adversaire la possibilité d'imposer facilement son rythme. Il a au contraire abordé la confrontation avec une souplesse manifeste, modifiant son approche du pressing au gré du déroulement du jeu, tandis que le Barça payait le prix de certaines erreurs individuelles et d'une mauvaise gestion des transitions offensives, lors d'une soirée où est apparue la différence entre l'audace tactique et l'emballement irréfléchi.