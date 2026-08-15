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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Karim Malim

Traduit par

Mourinho lance le défi : le Real Madrid entame sa guerre pour faire tomber le Barça

J. Mourinho
Real Madrid
FC Barcelone
FEATURES
Yan Diomandé
D. Dumfries
M. Cucurella
B. Silva
Ibrahima Konaté
H. Flick
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga
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Al Ahly SC
Elche vs FC Barcelone
Elche
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Le club merengue change ses habitudes : le Special One mène la grande révolution

En l'absence de titres, le Real Madrid s'est tourné avec force vers le marché des transferts, plaçant la reconstruction de l'équipe et la reconquête de sa domination nationale et continentale en tête de ses priorités. Après deux saisons sans avoir décroché le moindre titre majeur, le club merengue a ouvert ses coffres pour renforcer ses rangs, dans une tentative de mettre fin à la domination du Barça mené par Hansi Flick et de retrouver le chemin des sacres.

Le Real Madrid avait conclu, il y a un an, l'une de ses transactions les plus réussies depuis 2019, mais il a décidé cet été d'élargir le champ de ses investissements. Plus d'un tiers de ses dépenses en recrutement au cours des cinq dernières années s'est en effet concentré sur ces derniers mois, signe manifeste de l'ampleur du changement visé par le club.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    225 millions d'euros pour redessiner le Real Madrid

    Avec les recrutements de Diomandé, Cucurella, Espí et Dumfries, le Real Madrid a dépensé environ 225 millions d'euros pour renforcer l'effectif de José Mourinho.

    L'Ivoirien Diomandé est devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club, tandis que le Real Madrid a versé 55 millions d'euros à Chelsea pour recruter Cucurella.

    Le transfert d'Espí s'est quant à lui élevé à 25 millions d'euros, une somme reversée dans les caisses de Levante, alors que Dumfries, en provenance de l'Inter Milan, a coûté 20 millions d'euros.

    Outre ces transactions, le Real Madrid a renforcé ses rangs avec les arrivées de Bernardo Silva et Konaté en tant que joueurs libres, après l'expiration de leurs contrats respectifs avec Manchester City et Liverpool.

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  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    Le Real Madrid en tête du marché des transferts espagnol

    Grâce à six transferts, le Real Madrid domine le classement des clubs les plus dépensiers de la Liga cet été, après avoir concentré près de 40 % du total des dépenses des clubs de la compétition, qui ont dépassé les 560 millions d'euros jusqu'à présent, selon les informations du journal espagnol «AS».

    Une autre comparaison révèle l'ampleur des dépenses madrilènes : le Real Madrid a jusqu'à présent dépensé plus que le Barça et l'Atlético de Madrid réunis. Les dépenses du Barça se sont élevées à environ 100,5 millions d'euros, contre 102 millions d'euros pour l'Atlético de Madrid, alors que plusieurs transferts attendus restent à finaliser pour les deux clubs, comme ceux de Rodrigo De Paul et Cuti Romero.

    L'influence du Real Madrid ne s'arrête pas aux frontières du football espagnol : le club merengue est le seul en dehors de la Premier League anglaise à figurer parmi les six clubs les plus dépensiers sur le marché des transferts cet été.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une nouvelle stratégie sans renoncer à l'identité du club

    Le marché des transferts actuel reflète la volonté du Real Madrid de reconquérir le titre de champion d'Espagne et la Ligue des champions, et de mettre fin à une absence de deux ans des podiums.

    La saison dernière, sans le moindre trophée, a poussé la direction du club à élargir sa politique sur le marché des transferts. Au cours des dernières années, le Real Madrid s'est appuyé sur deux stratégies essentielles : recruter de jeunes talents prometteurs pour l'avenir et tirer parti de joueurs expérimentés grâce à des transactions peu coûteuses ou à des transferts libres.

    Dans le cadre de la première stratégie, le club a recruté des joueurs tels que Bellingham et Tchouaméni, qui figurent parmi les transferts les plus onéreux du Real Madrid au cours des cinq dernières années. Quant à Rüdiger, Trent et Joselu, ils ont constitué les exemples les plus marquants de la stratégie d'attraction de joueurs expérimentés.

    Cet été, le Real Madrid a élargi ses horizons sans renoncer à son identité, en recrutant des talents d'avenir comme Diomandé, aux côtés de joueurs capables d'apporter un plus immédiat comme Konaté et Bernardo Silva lors de transferts libres.

    Le club est même allé plus loin en recrutant Cucurella, âgé de 27 ans, et Dumfries, âgé de 30 ans, dans un tournant remarquable par rapport à sa politique antérieure.

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  • RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

    Un virage notable dans la politique de recrutement

    À l'exception de Trent, pour lequel le Real Madrid a versé 10 millions d'euros afin d'avancer la date d'expiration de son contrat avec Liverpool et de garantir sa participation à la Coupe du monde des clubs, le club n'avait plus payé d'indemnité de transfert pour un joueur âgé de plus de 23 ans depuis les recrutements d'Eden Hazard et de Ferland Mendy en 2019.

    Et depuis l'arrivée de Luka Modric en 2012, lors du premier mandat de José Mourinho, le Real Madrid n'a versé d'indemnité de transfert que pour cinq joueurs ayant dépassé l'âge de 25 ans, à savoir Hazard, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla et Diego Lopez, sachant que les deux derniers sont issus de l'académie du Real Madrid.

    Cet été confirme que le club a décidé de revoir cette règle et de s'appuyer davantage sur des joueurs capables d'apporter un plus immédiat, tout en investissant pour l'avenir.

  • Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport

    L'académie du Real Madrid finance la reconstruction

    Les dépenses importantes sur le marché des transferts n'étaient pas déconnectées de la politique économique du Real Madrid, car l'académie du club, « La Fábrica », a joué un rôle central dans le financement de cette activité, après que les ventes de joueurs et les revenus liés à leurs droits ont connu une croissance remarquable.

    L'académie du Real Madrid a d'ores et déjà réalisé près de 199 millions d'euros grâce aux ventes de joueurs et aux revenus liés aux pourcentages de droits que le club a conservés dans plusieurs opérations.

    Gonzalo est parti pour 40 millions d'euros, le Real Madrid conservant 30 % de ses droits, tandis que Côme a perçu 60 millions d'euros pour 50 % des droits de Nico Paz, dont le club merengue conserve encore une partie.

    Le Real Madrid a également réalisé près de 20 millions d'euros grâce au transfert de Víctor Muñoz, en plus d'autres revenus issus des transferts de Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García et Mario Martín.

    Ainsi, les opérations directes et indirectes ont contribué à renforcer l'équipe sur le plan sportif et à accroître les revenus du club, sans rompre l'équilibre économique qui a toujours constitué l'un des traits les plus marquants de la gestion du Real Madrid.