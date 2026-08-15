Le marché des transferts actuel reflète la volonté du Real Madrid de reconquérir le titre de champion d'Espagne et la Ligue des champions, et de mettre fin à une absence de deux ans des podiums.

La saison dernière, sans le moindre trophée, a poussé la direction du club à élargir sa politique sur le marché des transferts. Au cours des dernières années, le Real Madrid s'est appuyé sur deux stratégies essentielles : recruter de jeunes talents prometteurs pour l'avenir et tirer parti de joueurs expérimentés grâce à des transactions peu coûteuses ou à des transferts libres.

Dans le cadre de la première stratégie, le club a recruté des joueurs tels que Bellingham et Tchouaméni, qui figurent parmi les transferts les plus onéreux du Real Madrid au cours des cinq dernières années. Quant à Rüdiger, Trent et Joselu, ils ont constitué les exemples les plus marquants de la stratégie d'attraction de joueurs expérimentés.

Cet été, le Real Madrid a élargi ses horizons sans renoncer à son identité, en recrutant des talents d'avenir comme Diomandé, aux côtés de joueurs capables d'apporter un plus immédiat comme Konaté et Bernardo Silva lors de transferts libres.

Le club est même allé plus loin en recrutant Cucurella, âgé de 27 ans, et Dumfries, âgé de 30 ans, dans un tournant remarquable par rapport à sa politique antérieure.