En l'absence de titres, le Real Madrid s'est tourné avec force vers le marché des transferts, plaçant la reconstruction de l'équipe et la reconquête de sa domination nationale et continentale en tête de ses priorités. Après deux saisons sans avoir décroché le moindre titre majeur, le club merengue a ouvert ses coffres pour renforcer ses rangs, dans une tentative de mettre fin à la domination du Barça mené par Hansi Flick et de retrouver le chemin des sacres.
Le Real Madrid avait conclu, il y a un an, l'une de ses transactions les plus réussies depuis 2019, mais il a décidé cet été d'élargir le champ de ses investissements. Plus d'un tiers de ses dépenses en recrutement au cours des cinq dernières années s'est en effet concentré sur ces derniers mois, signe manifeste de l'ampleur du changement visé par le club.