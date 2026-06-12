Mourinho à Madrid : un mariage attendu, mais qui pourrait tourner au cauchemar

José Mourinho est officiellement de retour au Real Madrid. Cette fois, son nom n’est plus seulement évoqué : le technicien portugais est bel et bien installé sur le banc du Santiago Bernabéu. Son arrivée fait beaucoup de bruit et attise les attentes, mais elle soulève aussi davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Le club merengue, en quête de stabilité après plusieurs saisons instables, accueille ainsi un technicien déterminé à redorer son blason parmi l’élite des entraîneurs mondiaux.

Sur le papier, l’union paraît idéale, fondée sur un besoin mutuel ; dans les faits, elle pose encore plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.



