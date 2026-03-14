À l’approche de la Coupe du monde 2026, la préparation des grandes sélections internationales s’organise progressivement. Entre matches amicaux stratégiques et choix logistiques, chaque détail compte pour aborder la compétition dans les meilleures conditions. Les Bleus connaissent désormais l’un des rendez-vous clés de leur préparation estivale. Un duel face à une sélection africaine réputée promet un affrontement intéressant avant le grand départ vers l’Amérique du Nord. Ce rendez-vous aura également une dimension symbolique particulière pour les deux sélectionneurs, dans une ville qui leur est familière.
Mondial 2026, la date du choc France - Côte d'Ivoire est connue
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Le choc France - Côte d’Ivoire prévu le 4 juin à Nantes
Avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera un match amical face à la Côte d’Ivoire le 4 juin au stade de la Beaujoire à Nantes. Cette rencontre constituera l’avant-dernier test des Bleus avant le début du tournoi mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Cette affiche a été officialisée par le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, en déplacement à Abidjan. Selon lui, l’équipe de France se présentera dans un contexte particulier pour ce rendez-vous nantais. « Ce sera un clin d'œil aux deux coachs, puisque, à la fois, Didier Deschamps et Emerse Faé sont de l'école nantaise et retrouveront donc une ville et un terrain qu'ils connaissent bien », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.
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Le dernier adversaire des Bleus encore inconnu
Si la rencontre face aux Éléphants est désormais actée, l’équipe de France ne connaît pas encore le nom de son ultime adversaire avant la compétition mondiale. Une seconde rencontre de préparation est en effet programmée quelques jours plus tard.
Le président de la Fédération française a expliqué que l’équipe de France attendait encore certains résultats internationaux avant de confirmer cette affiche. « Quant à l'adversaire du second match du 8 juin à Lille, nous attendons la fin des barrages pour la Coupe du Monde pour voir si une des nations qui est présente pourrait être celui-ci », a-t-il précisé, ajoutant également avoir déjà « une ou deux idées en tête ».
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Le programme des Bleus pour le Mondial 2026
Avant ces deux rencontres de juin, l’équipe de France effectuera déjà un déplacement outre-Atlantique pour deux matches amicaux programmés au mois de mars. Les Bleus affronteront notamment le Brésil le 26 mars à Boston, puis la Colombie le 29 mars à Washington. Après les matches de préparation en Europe, l’équipe de France rejoindra ensuite les États-Unis pour participer à la Coupe du monde 2026. Le départ de la délégation tricolore est prévu dans l’après-midi du 9 juin, quelques jours seulement avant le début officiel du tournoi international.
Durant la compétition mondiale, l’équipe de France installera son camp de base à Boston, plus précisément à l’hôtel Four Seasons. Les séances d’entraînement seront organisées sur les installations du Babson College, une école de commerce située à une trentaine de minutes du centre de la ville du Massachusetts. Lors de la phase de groupes, l’équipe de France évoluera dans le groupe I et disputera ses rencontres sur la côte Est des États-Unis. Les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin dans la région de New York, un adversaire issu des barrages - entre l’Irak, la Bolivie ou le Suriname - le 22 juin à Philadelphie, puis la Norvège le 26 juin à Boston.