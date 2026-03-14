Mondial 2026, la date du choc France - Côte d'Ivoire est connue

Avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera un match amical face à la Côte d’Ivoire le 4 juin au stade de la Beaujoire à Nantes. Cette rencontre constituera l’avant-dernier test des Bleus avant le début du tournoi mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette affiche a été officialisée par le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, en déplacement à Abidjan. Selon lui, l’équipe de France se présentera dans un contexte particulier pour ce rendez-vous nantais. « Ce sera un clin d'œil aux deux coachs, puisque, à la fois, Didier Deschamps et Emerse Faé sont de l'école nantaise et retrouveront donc une ville et un terrain qu'ils connaissent bien », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.