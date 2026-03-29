Milan : Loftus-Cheek est de retour ; il jouera avec une protection spéciale contre Naples

De bonnes nouvelles nous parviennent de l'infirmerie rossonera : Ruben Loftus-Cheek est officiellement rétabli et à la disposition du Milan de Massimiliano Allegri, en vue du match de championnat comptant pour la 31e journée de Serie A contre Naples.

Le technicien de Livourne disposera donc d'un atout supplémentaire pour ce match délicat à l'extérieur au stade Maradona face aux hommes d'Antonio Conte, le milieu de terrain anglais pouvant ainsi être aligné après l'opération subie à la suite du traumatisme facial subi lors du match à domicile contre Parme.