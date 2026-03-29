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Milan : Loftus-Cheek est de retour ; il jouera avec une protection spéciale contre Naples

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R. Loftus-Cheek

Massimiliano Allegri pourra à nouveau compter sur le milieu de terrain anglais pour le prochain match.

De bonnes nouvelles nous parviennent de l'infirmerie rossonera : Ruben Loftus-Cheek est officiellement rétabli et à la disposition du Milan de Massimiliano Allegri, en vue du match de championnat comptant pour la 31e journée de Serie A contre Naples.

Le technicien de Livourne disposera donc d'un atout supplémentaire pour ce match délicat à l'extérieur au stade Maradona face aux hommes d'Antonio Conte, le milieu de terrain anglais pouvant ainsi être aligné après l'opération subie à la suite du traumatisme facial subi lors du match à domicile contre Parme.

  • PROTECTION SPÉCIALE

    Lors du match d'entraînement interne disputé hier à Milanello contre les jeunes du Milan Futuro, Loftus-Cheeka joué l'intégralité de la rencontre, participant activement à la séance d'entraînement d'Allegri. Il peut donc être considéré comme officiellement rétabli pour le match à Naples.

    Le joueur anglais jouera, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, avec une protection spéciale qui le protégera après la fracture de la mâchoire subie le mois dernier lors de son choc avec Corvi.

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  • CE QUI A ÉTÉ FAIT

    Rappelons ce qui s'était passé.

    À la 8e minute du match contre Parme, sur un centre de Saelemaekers, Loftus-Cheek s'est élancé dans la surface de réparation pour atteindre le ballon, entrant en collision avec le gardien gialloblù Corvi qui sortait les poings serrés. Presque inconscient suite au choc, il a été transporté à l'hôpital, toujours conscient, où l'on a constaté une fracture des dents supérieures et de l'os alvéolaire maxillaire, ce qui l'a contraint à subir une opération et à rester sur la touche depuis lors.

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