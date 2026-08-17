Milan-Como : contacts directs pour Ricci

Il n’y a pas que l’assaut pour Moise Kean du côté de Como. Le club de Cesc Fabregas tente de boucler ses derniers mouvements afin d’offrir à l’entraîneur espagnol un effectif hyper-compétitif, prêt à la fois à se confirmer en championnat, mais aussi à faire bonne figure en Ligue des champions.

L’avant-centre est évidemment la priorité et l’attaquant italien de la Fiorentina représente une possibilité concrète, mais aussi et surtout pour une question de listes européennes, le nom de Samuele Ricci revient sur le devant de la scène, lui qui n’est pas officiellement sur le départ de l’AC Milan, mais peut partir.



