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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan-Como : contacts directs pour Ricci

Milan AC
Como
Serie A
S. Ricci

Le milieu de terrain italien est dans le viseur de Fabregas

Il n’y a pas que l’assaut pour Moise Kean du côté de Como. Le club de Cesc Fabregas tente de boucler ses derniers mouvements afin d’offrir à l’entraîneur espagnol un effectif hyper-compétitif, prêt à la fois à se confirmer en championnat, mais aussi à faire bonne figure en Ligue des champions.

L’avant-centre est évidemment la priorité et l’attaquant italien de la Fiorentina représente une possibilité concrète, mais aussi et surtout pour une question de listes européennes, le nom de Samuele Ricci revient sur le devant de la scène, lui qui n’est pas officiellement sur le départ de l’AC Milan, mais peut partir.


  • Ce n’est pas un premier choix, Ricci y réfléchit.

    Ruben Amorim ne l’a pas inclus parmi les joueurs écartés dans le cadre de sa gestion actuelle, mais Ricci part clairement derrière Modric, Rabiot, Jashari et bien sûr Loftus-Cheek, en attendant qu’il puisse éventuellement encore arriver quelque chose sur le marché des transferts.

    L’ancien d’Empoli et du Torino sait bien qu’il n’a pas impressionné lors de sa première saison à l’AC Milan et, par conséquent, il ne voudrait pas dire adieu en abandonnant le rêve de porter le maillot de l’équipe qu’il supporte depuis l’enfance après seulement un an et sans résultats. Aujourd’hui, il a toutefois commencé à envisager l’hypothèse d’un transfert vers un club comme Côme, qui fait jouer les jeunes et les valorise aussi sur le plan international.

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  • Contacts

    Et au cours de la journée d’aujourd’hui, grâce au travail d’intermédiation de l’agent de Ricci, qui entretient d’excellentes relations avec le club de Côme, de nouveaux contacts directs ont eu lieu entre les parties. Le Milan n’a pas fermé la porte à un possible départ, mais il y a seulement un an, le club l’a payé environ 23 millions d’euros au Torino et ne peut ni ne veut le brader.

    Pour Côme, comme dit, cela peut aussi être important en vue de l’établissement des listes UEFA, où les joueurs formés en Italie (Kean l’est également, tout comme Liberali, déjà à Côme) peuvent occuper une place à part dans la liste finale.

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