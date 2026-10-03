Sur la piste du Suédois, l’AC Milan est présent depuis désormais deux ans. Au printemps 2025, le тогда responsable de la cellule de recrutement, Geoffrey Moncada, l’avait placé très haut dans sa liste de cibles. Aujourd’hui, le milieu de terrain de Brighton est une véritable star, comme l’ont montré ses excellentes prestations lors des récents Mondiaux et ses dernières saisons avec les Seagulls.





Après une saison de premier plan en Premier League avec 32 apparitions, 4 buts et 3 passes décisives, il a déjà inscrit 2 buts en ce début de saison entre son club et sa sélection. Le joueur de 22 ans séduit par sa polyvalence : il peut évoluer comme milieu défensif, meneur de jeu et milieu axial, mais aussi comme numéro 10. Il allie un gros volume de course et une grande couverture du terrain à des passes longues précises et une excellente gestion du ballon. En outre, il possède une frappe puissante et représente un danger constant pour ses adversaires lorsqu’il s’approche de la surface de réparation.





Sa situation contractuelle est intéressante. Il est en effet en fin de contrat en 2027 avec Brighton qui dispose toutefois d’une option unilatérale pour prolonger l’accord jusqu’en 2028, ce qui maintient la valeur du milieu de terrain à un niveau élevé, laquelle, selon Tuttosport, dépasse les 40 millions d’euros. En plus de l’AC Milan, plusieurs clubs européens sont sur le coup, dont la Roma.