L’AC Milan se projette déjà vers l’avenir au milieu de terrain. Avec un Modric qui se dirige vers la retraite, un Loftus-Cheek désormais sur le départ et un Jashari qui continue de ne pas totalement convaincre, l’AC Milan pense à son prochain meneur de jeu reculé à qui confier les clés de son entrejeu.
En attendant d’y voir plus clair sur les perspectives de Comotto – sur lequel Ruben Amorim garde malgré tout confiance –, plusieurs profils sont étudiés à Milanello, même s’il y en a un qui a pris le dessus sur la concurrence et qui représente le vrai rêve pour les prochaines années. Comme le rapporte Tuttosport, le nom idéal pour le club serait Yasin Ayari, milieu de terrain né en 2003 du Brighton et de la sélection suédoise.