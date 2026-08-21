Milan, « 6 pour toujours » : un patch sur le maillot en mémoire de Baresi

En mémoire de Franco Baresi, le légendaire capitaine de l’AC Milan disparu le 31 juillet dernier à l’âge de 66 ans. Le patch commémoratif « 6 pour toujours » sera porté par les équipes premières du Milan, par Milan Futuro et par les équipes Primavera tout au long de la saison 2026/27.





L’hommage vient directement du cœur des supporters de l’AC Milan, comme on peut le lire dans le communiqué du club. Chacun des caractères utilisés pour composer la phrase « 6 pour toujours » a en effet été sélectionné parmi les très nombreux messages manuscrits sur le livre exposé à Casa Milan dans les jours qui ont immédiatement suivi sa disparition. Le patch sera apposé sur la manche gauche du maillot, précisément le bras sur lequel, pendant plus de 700 matches, de 1982 à 1997, Franco a porté son brassard de capitaine.



