Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
cm grafica Baresi milan
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Milan, « 6 pour toujours » : un patch sur le maillot en mémoire de Baresi

Milan AC
Serie A

Elle sera portée par toutes les équipes de l’AC Milan pendant toute la saison 2026-2027, sur la manche gauche

En mémoire de Franco Baresi, le légendaire capitaine de l’AC Milan disparu le 31 juillet dernier à l’âge de 66 ans. Le patch commémoratif « 6 pour toujours » sera porté par les équipes premières du Milan, par Milan Futuro et par les équipes Primavera tout au long de la saison 2026/27.


L’hommage vient directement du cœur des supporters de l’AC Milan, comme on peut le lire dans le communiqué du club. Chacun des caractères utilisés pour composer la phrase « 6 pour toujours » a en effet été sélectionné parmi les très nombreux messages manuscrits sur le livre exposé à Casa Milan dans les jours qui ont immédiatement suivi sa disparition. Le patch sera apposé sur la manche gauche du maillot, précisément le bras sur lequel, pendant plus de 700 matches, de 1982 à 1997, Franco a porté son brassard de capitaine.


  • Le patch fera ses débuts le samedi 22 août, à l’occasion du match de Serie A Women’s Cup au PUMA House of Football contre Como Women, tandis que l’équipe première masculine la portera pour la première fois lors du déplacement contre le Torino le dimanche 23 août. La pose sera gratuite pour tous les supporters dans les AC Milan Store à l’achat d’un maillot officiel 2026/27.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan AC crest
Milan AC
MIL