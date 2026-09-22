Le défenseur de Brentford Michael Kayode a célébré sa première convocation chez les A de la sélection italienne avant les prochains matches de Ligue des nations contre la Belgique et la Turquie. Le latéral de 22 ans a appris sa sélection par le sélectionneur Roberto Mancini juste après la victoire de Brentford contre Chelsea.

Né à Borgomanero de parents nigérians, Kayode est devenu un titulaire régulier en Premier League après son transfert en provenance de la Fiorentina.

Il pourrait honorer sa première sélection dès vendredi au Stadio Olimpico.



