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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Michael Kayode évoque l’intérêt de l’Inter sur le marché des transferts et l’approche du Nigeria après sa convocation avec l’Italie

Italie
M. Kayode
Italie vs Belgique
Belgique
UEFA Nations League A
Turquie vs Italie
Turquie
France vs Italie
France
Italie vs Turquie

Le latéral de Brentford Michael Kayode s’est exprimé sur l’intérêt de l’Inter Milan et de la Fédération nigériane de football après sa première convocation avec l’Italie. Le joueur de 22 ans a insisté sur le fait que rester en Premier League et représenter la Nazionale avaient été des choix faciles.

  • Kayode décroche sa première convocation avec l’Italie après sa montée en puissance à Brentford

    Le défenseur de Brentford Michael Kayode a célébré sa première convocation chez les A de la sélection italienne avant les prochains matches de Ligue des nations contre la Belgique et la Turquie. Le latéral de 22 ans a appris sa sélection par le sélectionneur Roberto Mancini juste après la victoire de Brentford contre Chelsea.

    Né à Borgomanero de parents nigérians, Kayode est devenu un titulaire régulier en Premier League après son transfert en provenance de la Fiorentina.

    Il pourrait honorer sa première sélection dès vendredi au Stadio Olimpico.


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  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le latéral confirme l’intérêt de l’Inter mais promet sa fidélité à Brentford

    S’exprimant depuis Coverciano au sujet des spéculations sur un transfert cet été, Kayode a reconnu que le champion d’Italie, l’Inter Milan, l’avait approché au sujet d’un possible retour en Serie A. Le défenseur a toutefois souligné que rester à Brentford lui offrait l’environnement idéal pour s’assurer un temps de jeu crucial.

    Kayode a exhorté les jeunes joueurs à donner la priorité au temps de jeu plutôt qu’à des transferts plus prestigieux, attribuant à l’intensité de la Premier League sa progression rapide.

    « Inter ? C’est agréable de savoir qu’il y a un tel intérêt, mais mon idée était de rester là où j’étais, a confirmé Kayode. C’est le bon endroit pour moi pour progresser. Prolonger mon contrat avec Brentford a toujours été mon idée. »

  • Le défenseur éconduit l’approche du Nigeria pour honorer ses racines de jeune chez les Azzurri

    Malgré les efforts de recrutement insistants menés par la Fédération nigériane de football ces derniers mois, Kayode a révélé qu’il n’avait jamais hésité concernant son avenir international. Après avoir représenté l’Italie dans différentes catégories de jeunes, porter le maillot bleu chez les seniors restait son ambition ultime.

    Il a exprimé une immense fierté de faire partie du nouveau cycle de sélection multiculturel de Mancini.

    « Le Nigeria m’a approché, c’est vrai, a expliqué Kayode. Mais j’ai été formé dans les équipes de jeunes italiennes, et j’ai toujours considéré comme un honneur de faire partie de cette équipe nationale. Pour n’importe qui, jouer pour l’Italie est un honneur. »

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  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-CHELSEAAFP

    Mancini envisage de le titulariser pour le choc contre la Belgique

    Kayode semble bien parti pour avoir un rôle important alors que l’Italie entame une nouvelle ère après son échec à se qualifier pour les précédents grands tournois. Mancini envisage d’alterner Kayode avec Giovanni Di Lorenzo lors des prochaines rencontres contre la Belgique et la Turquie.

    La capacité du jeune joueur à effectuer de longues touches offre à l’Italie une arme tactique unique.

    Kayode reste concentré sur l’objectif de s’imposer durablement dans le groupe italien.