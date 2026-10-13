Carrick a assuré que Manchester United accordait à l’Atlético autant de respect qu’aux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Avant la rencontre européenne, l’entraîneur de United a souligné la régularité des performances des Colchoneros sous une direction en place depuis longtemps. Si les deux grands clubs traditionnels possèdent un palmarès plus fourni, Carrick ne se fait aucune illusion sur la qualité de l’équipe que ses joueurs affronteront dans la capitale espagnole.

« Ce qu’a accompli l’Atlético est extraordinaire. Il est difficile de comparer l’Atlético au FC Barcelone ou au Real Madrid, car ils ont remporté plus de titres. Mais lorsque nous affrontons l’Atlético, nous ne le traitons pas différemment. Nous le considérons aussi fort que n’importe quelle équipe de cette compétition et aussi dangereux que n’importe quelle équipe en Europe. Il l’a prouvé pendant de nombreuses années », a expliqué Carrick, cité par Marca.