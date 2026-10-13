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Michael Carrick prévient Manchester United : L’Atlético représente un défi du même calibre que le Real Madrid et Barcelone
La place de l’Atlético de Madrid en Europe
Carrick a assuré que Manchester United accordait à l’Atlético autant de respect qu’aux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Avant la rencontre européenne, l’entraîneur de United a souligné la régularité des performances des Colchoneros sous une direction en place depuis longtemps. Si les deux grands clubs traditionnels possèdent un palmarès plus fourni, Carrick ne se fait aucune illusion sur la qualité de l’équipe que ses joueurs affronteront dans la capitale espagnole.
« Ce qu’a accompli l’Atlético est extraordinaire. Il est difficile de comparer l’Atlético au FC Barcelone ou au Real Madrid, car ils ont remporté plus de titres. Mais lorsque nous affrontons l’Atlético, nous ne le traitons pas différemment. Nous le considérons aussi fort que n’importe quelle équipe de cette compétition et aussi dangereux que n’importe quelle équipe en Europe. Il l’a prouvé pendant de nombreuses années », a expliqué Carrick, cité par Marca.
- AFP
Prêt pour le test de Madrid
L’entraîneur de Manchester United a rappelé la réputation de longue date de l’Atlético, adversaire particulièrement dangereux en Ligue des champions, saluant son histoire et sa régularité dans la compétition. Loin d’être intimidés par ce déplacement difficile, ses joueurs sont galvanisés par l’occasion et ont hâte de se mesurer à ce défi de taille.
« L’Atlético possède une histoire fantastique dans cette compétition et est une équipe vraiment dangereuse en Ligue des champions. Il l’a montré pendant de nombreuses années. Disputer ici notre premier match à l’extérieur dans la compétition est un excellent test pour nous et un défi que nous sommes très enthousiastes à l’idée de relever », a-t-il ajouté.
Le respect de l’héritage de Diego Simeone
Carrick n’a pas tardé à saluer son homologue Simeone, soulignant les dix années passées par l’entraîneur argentin à l’Atlético et l’héritage durable qu’il y a bâti. L’ancien international anglais a insisté sur l’immense respect qu’il porte à Simeone, estimant qu’une telle stabilité sur le long terme a façonné une culture de résilience perceptible dans tout le club.
« J’ai un immense respect pour Diego Simeone. Il est ici depuis très longtemps et a construit quelque chose de très solide. Parfois, bâtir une équipe prend du temps. Nous sommes actuellement dans ce même processus de croissance et de développement. Le fait qu’il soit ici depuis tant d’années se voit clairement dans l’équipe et dans tout le club. Il a laissé une empreinte très forte », a déclaré Carrick.
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Carrick met en garde contre l’hostilité à Madrid
L’entraîneur n’a pas cherché à minimiser l’épreuve redoutable qui attend son équipe au Metropolitano, un stade réputé dans toute l’Europe pour son atmosphère particulièrement hostile et étouffante les soirs de coupe d’Europe. Les supporters locaux étant capables de transformer le stade en véritable chaudron, résister à la pression psychologique venue des tribunes sera tout aussi important que d’appliquer le plan tactique sur le terrain.
Carrick a déclaré : « Je sais parfaitement ce que ce stade peut produire. Je l’ai vu de l’extérieur lors de soirées de Ligue des champions, et nous devons nous y préparer. »
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