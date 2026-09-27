Malgré cette réussite individuelle, Felix n'oublie pas ses ambitions avec la sélection du Portugal, après l'élimination face à l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Il a déclaré dans un entretien accordé au journal « As » et repris par le journal portugais A Bola : « Je veux gagner un grand titre avec la sélection. L'Espagne nous en a empêchés lors de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « L'Espagne méritait le titre, car ils ont bien joué. Ils avaient des idées très claires, et ils ont été champions parce qu'ils le méritaient. »

Il a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de sa saison passée avec Al-Nassr, où il a contribué au sacre de l'équipe en championnat après 7 ans d'attente, insistant : « Je me sens meilleur joueur aujourd'hui. Je comprends mieux le jeu, et je comprends les moments d'un match. Ce n'est pas la même chose d'avoir 26 ans que d'en avoir 20 ou 21. Je me sens bien plus joueur maintenant, aussi parce que je joue à mon poste, dans un style de jeu qui met mes qualités au service de l'équipe. Cela m'a aidé, et de cette manière je peux davantage aider l'équipe. »

Il a poursuivi : « Comme je l'ai toujours dit, j'ai confiance en moi, et je pense que lorsque je joue à mon poste, je peux toujours davantage aider l'équipe, et c'est ce qui s'est passé l'an dernier. »

Malgré son bonheur à Al-Nassr, il a dit à propos d'un retour dans les compétitions européennes : « J'y ai pensé, peut-être pas maintenant. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou de la suivante, mais j'ai envie de revenir. Jouer en Ligue des champions, jouer contre les meilleures équipes du monde, et bien sûr cela est dans mon esprit. »