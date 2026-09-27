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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
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Message choc pour le Real Madrid : João Félix rêve de délivrer la 1000e passe décisive pour Ronaldo

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J. Felix
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Un moment historique tant attendu

João Félix vit des moments formidables dans sa carrière, depuis son transfert au club saoudien d'Al-Nassr, et malgré son bonheur en Arabie saoudite et le fait de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, un retour en Europe reste dans ses plans.

Félix est considéré comme l'un des piliers d'avenir du football portugais, et il semble que son transfert en Arabie saoudite lui a redonné confiance, ce qui était évident lors du dernier match contre le pays de Galles, où il a inscrit le but de la victoire. Il a également été largement félicité par l'entraîneur Jorge Jesus, qui l'a dirigé en Arabie saoudite la saison dernière.

  • Le retour en Europe

    Malgré cette réussite individuelle, Felix n'oublie pas ses ambitions avec la sélection du Portugal, après l'élimination face à l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

    Il a déclaré dans un entretien accordé au journal « As » et repris par le journal portugais A Bola : « Je veux gagner un grand titre avec la sélection. L'Espagne nous en a empêchés lors de la Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « L'Espagne méritait le titre, car ils ont bien joué. Ils avaient des idées très claires, et ils ont été champions parce qu'ils le méritaient. »

    Il a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de sa saison passée avec Al-Nassr, où il a contribué au sacre de l'équipe en championnat après 7 ans d'attente, insistant : « Je me sens meilleur joueur aujourd'hui. Je comprends mieux le jeu, et je comprends les moments d'un match. Ce n'est pas la même chose d'avoir 26 ans que d'en avoir 20 ou 21. Je me sens bien plus joueur maintenant, aussi parce que je joue à mon poste, dans un style de jeu qui met mes qualités au service de l'équipe. Cela m'a aidé, et de cette manière je peux davantage aider l'équipe. »

    Il a poursuivi : « Comme je l'ai toujours dit, j'ai confiance en moi, et je pense que lorsque je joue à mon poste, je peux toujours davantage aider l'équipe, et c'est ce qui s'est passé l'an dernier. »

    Malgré son bonheur à Al-Nassr, il a dit à propos d'un retour dans les compétitions européennes : « J'y ai pensé, peut-être pas maintenant. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou de la suivante, mais j'ai envie de revenir. Jouer en Ligue des champions, jouer contre les meilleures équipes du monde, et bien sûr cela est dans mon esprit. »

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  • Passe décisive du 1000e but : un scénario stimulant

    Félix considère le titre de la saison dernière avec Al-Nassr comme « quelque chose de très spécial », car il a aidé Ronaldo à atteindre un objectif qu'il recherchait depuis son arrivée.

    Quant à la possibilité de délivrer la passe décisive du 1000e but de Ronaldo dans sa carrière, il s'agit d'un scénario qui l'enthousiasme.

    Il a déclaré : « J'y ai déjà pensé. Quand il ne lui restera plus qu'un seul but, je verrai si je peux lui délivrer la passe décisive. Ce but restera dans l'histoire du football, et y contribuer serait un moment formidable. »

    Félix affirme sa fierté d'être le coéquipier de Ronaldo en sélection et à Al-Nassr, déclarant : « C'est quelque chose que peu de gens ont fait, jouer avec lui en sélection et en club. C'est une fierté. Nous avons grandi en le regardant comme un modèle et une référence, et aujourd'hui je peux partager des moments avec lui. »

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  • Barcelone et le Real Madrid

    Félix n'a exprimé aucun regret quant à son départ très précoce de Benfica, déclarant : « J'ai vécu des moments très beaux et très importants à l'Atlético. Bien sûr, j'aurais souhaité que cela se passe mieux, mais c'est le football, cela fait partie de l'évolution d'un joueur. Cela m'a aidé à grandir et à apprendre. »

    Quant à son bref passage au Barça, il a affirmé en garder des souvenirs très positifs, même s'il ne s'agissait que d'un prêt. Il a déclaré : « Au final, nous n'avons rien gagné, mais le simple fait de jouer au Barça m'a rendu très heureux. C'était mon rêve d'enfance, et le rêve de mon père et de mon frère. C'était une fierté. »

    Au sujet d'un transfert au Real Madrid, il a déclaré : « Si cela arrivait, je serais le plus grand des traîtres », niant toute possibilité de représenter le rival de l'Atlético et du Barça.

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