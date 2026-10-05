Évoquer Kylian Mbappé au Real Madrid ne relève plus du simple débat tactique autour des buts et des statistiques, mais s'est transformé en une crise de comportement et d'appartenance qui menace l'image de la star française au sein du Santiago Bernabéu, au point que la question se pose désormais : existe-t-il quelqu'un capable de maîtriser Mbappé, quand bien même il s'agirait de José Mourinho en personne ?
Même Mourinho n'a pas réussi à le dompter : Mbappé place le Real Madrid dans l'embarras face à ses supporters
Inquiétude grandissante à Madrid
Dans les coulisses du Real Madrid, les réponses officielles sont toujours les mêmes : « Mbappé a l'approbation du club dans tout ce qu'il fait. » Mais ce récit ne convainc plus les supporters merengues, qui voient un joueur agir à sa guise, à l'écart du collectif, et même parfois à l'écart de la sélection de son pays.
Chaque image hors du terrain se transforme en une histoire qui inquiète, surtout avec le recul des résultats ces dernières années.
Depuis son arrivée à l'été 2024 comme la « pièce manquante » de l'équipe sacrée pour la quinzième fois en Ligue des champions, Mbappé a prouvé qu'il était un buteur exceptionnel sur le plan statistique, mais ces buts ne se sont traduits par aucun titre majeur, et le Real Madrid n'est pas devenu une meilleure équipe. Au contraire, le niveau de ses stars a baissé, à commencer par Vinicius Junior, qui semble totalement éloigné du joueur qui a failli être couronné du Ballon d'or.
Une guérison à distance déclenche la colère
La dernière source de mécontentement a été la manière dont Mbappé s'est remis de sa récente blessure, contractée lors du match contre la Turquie.
Contrairement à tous ses coéquipiers qui suivent leurs programmes de rééducation au sein de Valdebebas, le Français s'est contenté d'examens médicaux n'ayant pas dépassé une demi-heure dans les installations du club le lendemain de la blessure, avant de poursuivre son programme de rééducation à distance, ce qui a été interprété comme un malentendu manifeste et a suscité de vives critiques dans les médias madrilènes et sur les réseaux sociaux.
Mbappé défie les avertissements de Mourinho
Pour ne rien arranger, Mbappé est apparu dimanche dans des vidéos le montrant en train de faire du vélo, quelques jours seulement après les déclarations de Mourinho qui avait mis en garde ses joueurs professionnels en ces termes : « Vous ne pouvez pas faire de vélo. » Même si les propos de l'entraîneur portugais étaient d'ordre général et ne visaient pas spécifiquement Mbappé, cette coïncidence a relancé le débat autour de l'engagement du Français.
Le plus grand pari de Mourinho aujourd'hui consiste à tirer la meilleure version du duo Mbappé-Vinicius, ce à quoi ses prédécesseurs avaient échoué.
Mais le changement d'entraîneur n'a pas mis fin à la polémique, car les supporters réclament de l'attaquant ce qui n'apparaît pas dans les statistiques : l'engagement, l'esprit de leadership et le comportement d'un véritable capitaine dans les moments difficiles, en application de sa célèbre formule adressée à Raúl Asencio : « Tu es un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24. » Un message que beaucoup estiment ne parvenir qu'à ceux qui se trouvent au bas de la hiérarchie.
Un parcours marqué par la polémique
La polémique autour de Mbappé n'est pas nouvelle : en octobre 2024, quelques mois après son arrivée, il a été aperçu dans une boîte de nuit à Stockholm lors d'une trêve internationale au cours de laquelle il avait été écarté de l'équipe de France pour une blessure musculaire.
En mars dernier, il s'est rendu à Paris pour consulter un spécialiste au sujet de son genou alors que l'équipe était occupée par ses obligations, mais les photos de ses dîners avec sa compagne ont éclipsé l'aspect médical.
La crise a atteint son paroxysme lorsqu'il a été rapporté que le staff médical avait examiné le mauvais genou, ce que Mbappé a démenti publiquement le 25 mars en déclarant : « Les informations selon lesquelles ils auraient examiné le mauvais genou sont fausses », tout en reconnaissant qu'un manque de communication avait contribué au malentendu.
Quant à l'image la plus embarrassante, elle date de mai dernier, lorsqu'il a été photographié à bord d'un yacht en Sardaigne en compagnie de sa compagne durant des vacances motivées par une blessure musculaire, pendant que ses coéquipiers luttaient pour retarder le sacre du Barça avant un Clasico décisif. Un cliché qui a remis au premier plan la théorie de sa « disparition dans les moments décisifs ».
Son absence lors de matches charnières, comme l'élimination en Coupe du Roi face à Albacete en janvier, lors du premier match d'Arbeloa, et son absence au match du 10 mai, a accentué les critiques.
Le différend a aussi éclaté au grand jour après le match face à Oviedo le 14 mai, lorsqu'il a justifié sa mise à l'écart en affirmant qu'Arbeloa lui avait indiqué qu'il était le quatrième attaquant, ce que l'entraîneur a démenti.
Même au Bernabéu, il n'a pas échappé aux sifflets contre Alavés le 21 avril, après l'élimination européenne face au Bayern Munich.
Ses déclarations du 7 septembre, lorsqu'il s'est interrogé sur la raison pour laquelle lui et Vinicius étaient les seuls à être visés sur le plan défensif, sont venues confirmer que la fracture subsiste.
Sondage Villarreal
Désormais, tous les regards se tournent vers le samedi 10 octobre, lorsque le Real Madrid recevra Villarreal après la trêve, un retour à la réalité à la suite de la défaite dans le derby.
La participation de Mbappé demeure incertaine et dépend de sa guérison, mais si elle a lieu, elle constituera un véritable référendum devant un public qui a montré qu'il ne ferait preuve d'aucune complaisance, même si la star française a laissé entendre à plus d'une occasion qu'elle n'y accordait aucune importance.
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