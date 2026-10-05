Dans les coulisses du Real Madrid, les réponses officielles sont toujours les mêmes : « Mbappé a l'approbation du club dans tout ce qu'il fait. » Mais ce récit ne convainc plus les supporters merengues, qui voient un joueur agir à sa guise, à l'écart du collectif, et même parfois à l'écart de la sélection de son pays.

Chaque image hors du terrain se transforme en une histoire qui inquiète, surtout avec le recul des résultats ces dernières années.

Depuis son arrivée à l'été 2024 comme la « pièce manquante » de l'équipe sacrée pour la quinzième fois en Ligue des champions, Mbappé a prouvé qu'il était un buteur exceptionnel sur le plan statistique, mais ces buts ne se sont traduits par aucun titre majeur, et le Real Madrid n'est pas devenu une meilleure équipe. Au contraire, le niveau de ses stars a baissé, à commencer par Vinicius Junior, qui semble totalement éloigné du joueur qui a failli être couronné du Ballon d'or.