Interrogé au sujet de Michael Olise que, en Allemagne et en Espagne, on annonce comme la priorité du Real Madrid pour l’avenir, Mbappé a répondu ainsi : « J’ai entendu les rumeurs, mais ce sont des choses que je connais bien et qui arrivaient aussi quand j’étais au PSG. Je pense qu’il n’est pas respectueux de conseiller à un joueur que je connais bien de changer de club et de quitter celui où il est actuellement. Le Bayern est un grand club et Michael peut y obtenir de grands succès. Oui, bien sûr, un joueur comme lui plaît à tous les clubs du monde. Nous parlons d’un joueur exceptionnel. »





La star des Bleus a ensuite été interrogée sur Cristiano Ronaldo, idole d’enfance de Mbappé et désormais au centre de nombreuses polémiques au Portugal en raison du fait qu’il ait été convoqué dans ce nouveau cycle et qu’il soit toujours l’attaquant titulaire des Lusitaniens. « Moi, comme lui, encore sur le terrain et en sélection à 41 ans ? Il faut être honnête, vu la sélection dans laquelle je joue : la France ne me permettra jamais de jouer jusqu’à 41 ans (rires, ndlr). Cependant, Cristiano démontre que, si l’on est en forme physiquement et mentalement, il est possible de jouer à des niveaux incroyablement élevés pendant très longtemps. Dans mon cas, en revanche, je ne pense pas que cela arrivera », a-t-il conclu.