Max Allegri prend une énorme décision sur l’avenir de Frank Anguissa à Naples

Selon TuttoMercatoWeb, Anguissa semblait destiné à un départ de Naples, mais le milieu de terrain a réussi à convaincre le nouvel entraîneur principal Max Allegri de le conserver. Au lieu de faire ses valises, l'international camerounais fait désormais clairement partie des plans du club pour l'avenir.

Ce changement soudain de perspective souligne à quel point les choses peuvent évoluer rapidement lors des stages de pré-saison en football. L'approbation d'Allegri a redonné un nouvel élan à la carrière du joueur au Stadio Diego Armando Maradona.