AFP
Traduit par
Max Allegri prend une énorme décision sur l’avenir de Frank Anguissa à Naples
Revirement spectaculaire sous Allegri
Selon TuttoMercatoWeb, Anguissa semblait destiné à un départ de Naples, mais le milieu de terrain a réussi à convaincre le nouvel entraîneur principal Max Allegri de le conserver. Au lieu de faire ses valises, l'international camerounais fait désormais clairement partie des plans du club pour l'avenir.
Ce changement soudain de perspective souligne à quel point les choses peuvent évoluer rapidement lors des stages de pré-saison en football. L'approbation d'Allegri a redonné un nouvel élan à la carrière du joueur au Stadio Diego Armando Maradona.
- Getty Images Sport
Prolongation de contrat jusqu’en 2030
À la suite de ce revirement, les discussions avancent désormais vers une toute nouvelle prolongation de contrat de trois ans. S'il est finalisé, ce nouvel accord liera le milieu de terrain au géant italien jusqu'à l'été 2030.
Cinq ans après son arrivée à Naples, le milieu défensif vétéran est sur le point de consacrer les meilleures années de sa carrière à la cause napolitaine. La direction du club et le staff technique considèrent que sécuriser son avenir à long terme est un dossier capital.
Une qualité confirmée au milieu
La capacité d’Anguissa à dominer le cœur du jeu est depuis longtemps un pilier de la structure tactique de l’équipe. Son activité incessante, ses interventions défensives et son sang-froid sous pression apportent un équilibre essentiel à l’effectif.
Conserver un joueur de son expérience et au palmarès aussi confirmé apporte une immense stabilité dans le vestiaire. Allegri apprécie clairement la flexibilité tactique et la présence physique que le milieu de terrain apporte à son dispositif.
- Antonio Balasco
Les prochaines étapes pour le milieu de terrain
Alors qu’un accord se rapproche en coulisses, l’attention se tourne désormais vers l’annonce officielle et la signature des documents. Les prochains jours permettront de finaliser les modalités qui prolongeront son séjour à Naples jusqu’à la fin de la décennie.
Les supporters qui redoutaient un départ brutal peuvent désormais se réjouir de voir le chouchou du public continuer d’ancrer le milieu de terrain pour les années à venir. Tout est en place pour qu’Anguissa écrive un nouveau chapitre à succès en Serie A.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles