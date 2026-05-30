Sur Instagram, l’attaquant de 29 ans a publié plusieurs clichés de sa séance d’entraînement, accompagnés de cette légende : « Il faut aller de l’avant ». Un message sans équivoque : il entend ignorer le bruit médiatique et se concentrer exclusivement sur son football.

Ce message direct intervient à un moment critique pour le joueur prêté par Manchester United, dont le maintien au Camp Nou est sérieusement remis en question par la signature de Gordon. Beaucoup estiment que son arrivée signifie que le Barça ne tentera pas de le garder cet été, même si certains articles laissent encore place à l’espoir.



