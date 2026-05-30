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Marcus Rashford « ne lâche rien » : l’attaquant, actuellement écarté à Manchester United, entend bien profiter de son séjour à Barcelone malgré l’arrivée d’Anthony Gordon
Message provocateur sur les réseaux sociaux
Sur Instagram, l’attaquant de 29 ans a publié plusieurs clichés de sa séance d’entraînement, accompagnés de cette légende : « Il faut aller de l’avant ». Un message sans équivoque : il entend ignorer le bruit médiatique et se concentrer exclusivement sur son football.
Ce message direct intervient à un moment critique pour le joueur prêté par Manchester United, dont le maintien au Camp Nou est sérieusement remis en question par la signature de Gordon. Beaucoup estiment que son arrivée signifie que le Barça ne tentera pas de le garder cet été, même si certains articles laissent encore place à l’espoir.
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Le soutien structurel de Flick
Selon Mundo Deportivo, Rashford souhaiterait poursuivre sa carrière en Catalogne plutôt que de revenir à Old Trafford. L’ailier anglais s’appuie sur les assurances privées de l’entraîneur du FC Barcelone, Flick, qui s’est dit satisfait de son apport tactique et désireux de le conserver dans l’effectif la saison prochaine.
Reste un dernier obstacle : le volet financier. Le Barça dispose d’une option d’achat définitive de 30 millions d’euros inscrite dans le contrat de prêt, qui permettrait à Rashford de signer un bail de trois ans, mais le feu vert de la Liga, soumis aux strictes limites du plafond salarial, est encore attendu.
L’équipe n’a pas été intimidée par l’entrée tonitruante de Gordon
Selon son entourage, Marcus Rashford ne se sent pas du tout menacé par l’arrivée tonitruante de Gordon à Barcelone, recruté 80 millions d’euros auprès de Newcastle United. L’attaquant anglais était déjà informé des négociations avancées entre les deux clubs pour son partenaire en sélection bien avant la finalisation du transfert.
La direction ne l’a pas encore informé qu’il ne faisait plus partie des plans du club, aussi l’attaquant garde-t-il son calme et a-t-il demandé à ses représentants de mettre en stand-by les offres concrètes émanant d’autres clubs européens intéressés par son profil.
- AFP
Un retour à Old Trafford qui défie toute attente
Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Marcus Rashford aborde les prochaines semaines comme un tournant majeur pour mettre fin à son aventure en Premier League. L’attaquant anglais est déterminé à inciter le FC Barcelone à activer sa clause de rachat fixée à 30 millions d’euros avant le coup d’envoi officiel de la préparation estivale.
La saison dernière, il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives.