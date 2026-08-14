L’ancien entraîneur de Chelsea et icône néerlandaise Ruud Gullit estime que le retour de Rashford à United pourrait s’avérer être la « meilleure recrue » de l’été pour les clubs de Premier League. L’international anglais a passé la saison précédente en prêt à Barcelone, où il est parvenu à retrouver une partie de sa meilleure forme, avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 apparitions.

Le passage de Rashford à Manchester semblait toucher à sa fin lorsqu’il a rejoint Barcelone en prêt l’été dernier, dans le cadre d’un accord qui devait être rendu permanent pour 26 millions de livres sterling. Cependant, le géant catalan a décidé de ne pas activer une option à 26 millions de livres sterling pour rendre le transfert définitif.

Cette situation a placé United dans une position délicate, car le club espérait initialement récupérer une indemnité de transfert pour sa star au salaire élevé. Alors qu’un départ d’Old Trafford semblait bien plus probable plus tôt durant l’été, l’absence de prétendants sérieux prêts à satisfaire le prix demandé de 40 millions de livres sterling par United signifie désormais que l’Anglais semble parti pour rester.

Alors que son avenir immédiat semble désormais réglé, des légendes du jeu commencent à remarquer sa progression récente.



