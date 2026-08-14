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Marcus Rashford annoncé comme la « meilleure recrue » estivale de Manchester United après son retour de prêt de Barcelone
« La meilleure recrue » de Manchester United
L’ancien entraîneur de Chelsea et icône néerlandaise Ruud Gullit estime que le retour de Rashford à United pourrait s’avérer être la « meilleure recrue » de l’été pour les clubs de Premier League. L’international anglais a passé la saison précédente en prêt à Barcelone, où il est parvenu à retrouver une partie de sa meilleure forme, avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 apparitions.
Le passage de Rashford à Manchester semblait toucher à sa fin lorsqu’il a rejoint Barcelone en prêt l’été dernier, dans le cadre d’un accord qui devait être rendu permanent pour 26 millions de livres sterling. Cependant, le géant catalan a décidé de ne pas activer une option à 26 millions de livres sterling pour rendre le transfert définitif.
Cette situation a placé United dans une position délicate, car le club espérait initialement récupérer une indemnité de transfert pour sa star au salaire élevé. Alors qu’un départ d’Old Trafford semblait bien plus probable plus tôt durant l’été, l’absence de prétendants sérieux prêts à satisfaire le prix demandé de 40 millions de livres sterling par United signifie désormais que l’Anglais semble parti pour rester.
Alors que son avenir immédiat semble désormais réglé, des légendes du jeu commencent à remarquer sa progression récente.
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Gullit salue l’évolution tactique de Rashford
En parlant des perspectives de Rashford, Gullit a déclaré à Sport Witness : « Marcus Rashford pourrait finir par être la meilleure recrue. Il a beaucoup appris à Barcelone et a bien mieux joué, avec bien plus de liberté, qu'il ne l'a jamais fait à Manchester United.
« Était-ce de sa faute, ou cela tenait-il à l'environnement du club ? Il est très facile de pointer du doigt le joueur. Mais s'il se montre performant ailleurs, cela suggère que quelque chose n'allait pas dans son environnement précédent.
« Cela pourrait donc s'avérer être un mouvement fantastique, pour Manchester United s'il reste et performe comme il l'a fait à Barcelone. »
Carrick accueille de nouveau un joueur formé au club
S’exprimant après le match nul de pré-saison de United contre Leeds, Michael Carrick a laissé entendre que Rashford entrait dans ses plans en vue de la nouvelle saison. L’entraîneur a une longue histoire avec le joueur, qui remonte à l’époque où ils étaient coéquipiers, et il est impatient de voir ce que l’attaquant pourra produire après son passage en Liga.
« C’est notre joueur, vous savez, et il est revenu en grande forme. Il est comme n’importe quel autre joueur », a déclaré Carrick à ITV1. « Je connais Marcus depuis longtemps et, vous savez, il nous apporte quelque chose d’un peu différent. Et il est de très bonne humeur depuis son retour. Il a repris l’entraînement depuis deux ou trois jours et c’est assez normal, pour être honnête. Et nous avons hâte que la saison commence. »
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Un point à prouver à Old Trafford
L’attaquant se retrouve désormais face à une période cruciale, alors qu’il entre dans les deux dernières années du lucratif contrat à 325 000 £ par semaine qu’il a signé en 2023. Après avoir suivi depuis la touche le récent match amical contre Leeds, Rashford devrait désormais faire le déplacement pour le dernier match de pré-saison contre l’AC Milan.
Alors qu’il était auparavant entendu que le joueur préférait une séparation nette avec le club afin de poursuivre ailleurs la relance de sa carrière, l’absence d’une offre permanente appropriée a forcé un changement de situation. S’il parvient à maintenir la condition physique et la vivacité mentale qu’il a affichées en Espagne, il pourrait apporter l’efficacité qui a parfois manqué à United la saison dernière.
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