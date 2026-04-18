Marcus Rashford à la Juventus ? Le géant de la Serie A envisage un transfert ambitieux pour l’attaquant de Manchester United, alors que son départ de Barcelone semble imminent

En raison des réticences du FC Barcelone, Marcus Rashford devrait revenir à Manchester United cet été, mais seulement pour une courte durée. L’attaquant anglais a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives. Malgré ces performances, les Red Devils seraient prêts à remettre le produit de leur centre de formation sur le marché, faisant de lui l’une des cibles les plus intéressantes pour les grands clubs européens lors du prochain mercato.

Cette incertitude profite à la Juventus, d’après des sources italiennes. Les Bianconeri, qui n’ont plus été sacrés champions d’Italie depuis 2020, traversent une saison contrastée après leurs éliminations en quarts de finale de la Coppa Italia et au stade des barrages de la Ligue des champions. Quatrièmes de Serie A et encore en course pour un billet en Ligue des champions, les Turinois cherchent des renforts de premier plan. Rashford, avec sa vitesse et sa polyvalence, correspondrait parfaitement aux exigences tactiques de la « Vieille Dame », déterminée à reconstruire son attaque.