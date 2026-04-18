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Marcus Rashford à la Juventus ? Le géant de la Serie A envisage un transfert ambitieux pour l’attaquant de Manchester United, alors que son départ de Barcelone semble imminent
Barcelone hésite encore à finaliser un transfert définitif.
Malgré son talent indéniable, le passage de Rashford en Catalogne touche à sa fin. D’après les dernières informations, il est de plus en plus improbable que Barcelone active l’option d’achat concernant l’international anglais, qui a passé la saison en prêt au Camp Nou.
Sous tension financière, la direction blaugrana examine chaque investissement avec une prudence extrême et ne semble pas disposée à débourser les 30 millions d’euros requis pour acquérir définitivement le joueur de 28 ans. Malgré l’équité de ce montant au regard de son niveau, la priorité du Barça reste de réduire sa masse salariale.
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De retour à Old Trafford, une nouvelle page se tourne
En raison des réticences du FC Barcelone, Marcus Rashford devrait revenir à Manchester United cet été, mais seulement pour une courte durée. L’attaquant anglais a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives. Malgré ces performances, les Red Devils seraient prêts à remettre le produit de leur centre de formation sur le marché, faisant de lui l’une des cibles les plus intéressantes pour les grands clubs européens lors du prochain mercato.
Cette incertitude profite à la Juventus, d’après des sources italiennes. Les Bianconeri, qui n’ont plus été sacrés champions d’Italie depuis 2020, traversent une saison contrastée après leurs éliminations en quarts de finale de la Coppa Italia et au stade des barrages de la Ligue des champions. Quatrièmes de Serie A et encore en course pour un billet en Ligue des champions, les Turinois cherchent des renforts de premier plan. Rashford, avec sa vitesse et sa polyvalence, correspondrait parfaitement aux exigences tactiques de la « Vieille Dame », déterminée à reconstruire son attaque.
Le casse-tête financier des Bianconeri
Si l’intérêt de Turin est bien réel, les aspects financiers de l’opération demeurent un obstacle de taille. Pour le surmonter, la Juventus envisage un prêt avec option ou obligation d’achat. Ce montage lui permettrait d’intégrer l’attaquant en Serie A sans débourser immédiatement un montant conséquent lors de la phase initiale du transfert.
Reste à régler la question du salaire de l’attaquant, estimé à 11 millions d’euros par an. Une issue favorable pourrait toutefois émerger si Manchester United acceptait de prendre en charge une partie substantielle de cette rémunération afin de faciliter son départ.
- AFP
De la spéculation à la réalité
Si Manchester United accepte de prendre en charge une large part du salaire du joueur afin de faciliter la transaction, l’hypothèse de voir Rashford revêtir le maillot noir et blanc se transforme en une possibilité tangible sur le marché des transferts. L’attaquant, déjà vainqueur de la Supercopa de España cette saison et sur le point d’ajouter un titre de Liga à son palmarès alors que Barcelone compte neuf points d’avance sur Madrid, constituerait une véritable déclaration d’intention pour la Juventus, déterminée à retrouver le sommet du football national et continental.
Pour Rashford, un départ vers l’Italie signifierait un nouveau départ et la découverte d’un troisième grand championnat en autant de saisons. Alors que le mercato estival approche, tous les regards seront tournés vers la capacité des Bianconeri à négocier les conditions financières complexes nécessaires pour attirer la star anglaise à l’Allianz Stadium.