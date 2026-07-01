Marco Palestra : Pourquoi Chelsea a devancé l'Inter pour s'offrir un arrière latéral vedette estimé à 55 millions d'euros

Arrière latéral polyvalent et dynamique, couronné « Défenseur de l’année » en Serie A après une saison impressionnante sous forme de prêt à Cagliari, ce joueur de 21 ans était pressenti pour rejoindre San Siro cet été – mais Chelsea a rapidement conclu un accord pour devancer la concurrence.

Alonso aurait donné son accord pour ce transfert. Polyvalent, le jeune défenseur correspond parfaitement aux systèmes à trois ou quatre arrières privilégiés par l’entraîneur espagnol, puisqu’il peut occuper les deux couloirs comme ailier ou arrière latéral.

Mais pourquoi Chelsea a-t-il consenti un investissement financier aussi conséquent pour un joueur encore peu expérimenté en équipe première ? GOAL vous explique tout…