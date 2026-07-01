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Marco Palestra : Pourquoi Chelsea a devancé l'Inter pour s'offrir un arrière latéral vedette estimé à 55 millions d'euros

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter
Atalanta Bergame
Cagliari
Serie A
FEATURES

Un nouvel été, un nouveau transfert à Chelsea pour une jeune pépite au potentiel prometteur. Mais cette fois, la donne pourrait être différente. Les Blues se sont activés pour souffler la vedette à l'Inter et recruter Marco Palestra, talent émergent de l'Atalanta. Le joueur devient ainsi la première recrue de l'ère Xabi Alonso, pour un chèque de 55 millions d'euros (47 M£ / 62 M$).

Arrière latéral polyvalent et dynamique, couronné « Défenseur de l’année » en Serie A après une saison impressionnante sous forme de prêt à Cagliari, ce joueur de 21 ans était pressenti pour rejoindre San Siro cet été – mais Chelsea a rapidement conclu un accord pour devancer la concurrence.

Alonso aurait donné son accord pour ce transfert. Polyvalent, le jeune défenseur correspond parfaitement aux systèmes à trois ou quatre arrières privilégiés par l’entraîneur espagnol, puisqu’il peut occuper les deux couloirs comme ailier ou arrière latéral.

Mais pourquoi Chelsea a-t-il consenti un investissement financier aussi conséquent pour un joueur encore peu expérimenté en équipe première ? GOAL vous explique tout…

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Le berceau du club

    Né à Buccinasco, dans la banlieue de Milan, en mars 2005, Palestra a entamé sa carrière professionnelle en intégrant le club local d’Assago à l’âge de cinq ans.

    Repéré par l’Inter quatre ans plus tard, il intègre l’Accademia Inter, mais les Nerazzurri ne le conservent qu’une saison. L’Atalanta, basée à Bergame non loin de Milan, s’en saisit alors qu’il n’a que 10 ans, séduite par ses performances, et il reste au club depuis.

    Il est devenu arrière droit presque par hasard : formé au poste de milieu gauche, il a été aligné en défense lors d’un match des moins de 17 ans en 2021-2022, en remplacement de dernière minute, et a immédiatement convaincu. Après avoir déjà joué plus haut sur l’aile, il occupe depuis ce poste avec autorité, ce qui souligne sa polyvalence.

    Il a ensuite enchaîné les performances de haut niveau : 10 passes décisives avec les U19 à seulement 17 ans lors de l’exercice 2022-2023, puis une promotion méritée dans la toute nouvelle équipe U23, engagée en Serie C, avant la saison 2023-2024.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    La grande percée

    Convoqué pour la première fois en Serie A par Gian Piero Gasperini en fin de saison 2022-2023, Palestra ne franchit pas le seuil de la pelouse. Il doit attendre décembre 2023 et ses 18 ans pour effectuer ses débuts, en Ligue Europa, face à Rakow (six minutes). Ce bref aperçu ne lui ouvre pas les portes d’une utilisation plus régulière : il retourne donc peaufiner sa progression avec l’équipe U23.

    Promu dans le groupe pro avant la saison 2024-2025, il dispute les trois premières journées de Serie A puis retourne sur le banc ; une lésion aux ischio-jambiers complique ensuite sa deuxième partie de saison.

    Son prêt à Cagliari, conclu en toute fin du mercato estival 2025, s’est révélé décisif : Palestra y a trouvé un environnement propice à son épanouissement. Depuis, il n’a cessé de progresser, connaissant une ascension fulgurante en Sardaigne.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Comment se déroule la rencontre ?

    Titulaire dès l’entame de la saison, Palestra s’est illustré comme un arrière latéral offensif des plus percutants à Cagliari, attirant les regards malgré l’implication d’une équipe qui a lutté jusqu’au bout pour éviter la relégation.

    Polyvalent, il a alterné entre les postes d’arrière latéral droit, d’arrière droit et d’arrière gauche, et a délivré quatre passes décisives lors de la saison 2025-2026. En janvier, il a été décisif face à la Fiorentina : centre millimétré pour l’ouverture du score, puis projection offensive conclue d’une frappe calme, offrant une victoire cruciale 2-1.

    En mars, il a honoré ses premières sélections avec l’Italie lors des barrages de la Coupe du monde, notamment en entrant en jeu lors de la finale perdue contre la Bosnie-Herzégovine, un revers qui a prolongé la peine des Azzurri.

    Ses performances tout au long de la saison, notamment dans le jeu offensif, lui ont valu le titre de « Défenseur de l’année » de la Serie A lors de la cérémonie de fin de saison, ainsi qu’un intérêt marqué de la part de l’Inter, puis de Chelsea, pour un éventuel transfert.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Principaux atouts

    Bien qu’il soit avant tout un défenseur, Palestra se montre très à l’aise balle au pied. Sa grande envergure (1,85 m) lui permet de couvrir rapidement de longues distances, ce qui en fait un candidat idéal pour le poste d’arrière latéral.

    Le joueur de 21 ans s’est classé dans le 100e centile pour le nombre de dribbles tentés en Serie A la saison dernière (3,11), en réussissant 1,58 par 90 minutes, et seul Kenan Yildiz, de la Juventus – qui est avant tout un ailier –, a réussi plus de dribbles que les 70 de Palestra. Bien positionné, il n’hésite pas à centrer.

    Ambidextre, il gagne en polyvalence et s’annonce comme une option intéressante pour Chelsea, qui, d’après la presse, le juge capable de s’adapter à plusieurs postes sous les ordres d’Alonso et de ses systèmes tactiques fluides.

    Avant son arrivée à Stamford Bridge, le directeur sportif de Cagliari, Guido Angelozzi, a dressé un portrait flatteur du joueur. « Je le connais depuis ses débuts en jeunes », a-t-il confié à Tuttomercato.« Il a tout : le physique, la puissance, la vitesse, le dribble. C’est un joueur complet à tous égards.

    C’est aussi un type formidable qui vit pour le football, il a une belle famille qui le soutient. Et un bon agent. Il a tout ce qu’il faut pour mener une grande carrière. »

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Des marges de progression subsistent.

    Comme l’analyse précédente le suggère, la défense n’est pas toujours la priorité de Palestra, bien qu’il évolue officiellement comme arrière latéral. Le défenseur italien a rencontré des difficultés dans les duels aériens et sa concentration a parfois été pointée du doigt. Il devra aussi s’adapter aux contraintes physiques du football anglais, même si son profil semble lui permettre de répondre à ces exigences.

    En phase offensive, ce produit du centre de formation de l’Atalanta devra travailler son sang-froid, sa frappe et sa finition pour devenir un arrière latéral complet, taillé dans le même bois que son futur coéquipier Reece James à l’apogée de son explosivité.

    À 21 ans, il est normal que Palestra présente encore des imperfections. Si Chelsea surveillera de près l’évolution de son jeu défensif, le club est convaincu que l’expérience et le travail viendront naturellement corriger ces lacunes.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Et maintenant ?

    Un temps annoncé à Arsenal puis à Manchester City, Palestra semblait destiné à l’Inter, champion d’Italie, club où il a été formé et pour lequel il aurait vibré enfant. Mais Chelsea a contre-attaqué à vitesse grand V, surenchéri sur l’offre financière et les conditions salariales des Nerazzurri.

    Signe de l’influence grandissante d’Alonso, désormais directeur sportif des Blues plutôt que simple entraîneur, l’Espagnol a donné son feu vert à l’opération. Le club a alors agi sans tarder pour conclure un accord avec l’Atalanta et se hisser en tête de la course au défenseur en moins de 24 heures.

    Ce chèque de 55 millions d’euros constitue une plus-value nette pour « La Dea », le club ayant déjà décidé depuis plusieurs mois de monétiser ce produit de son centre de formation plutôt que de le réintégrer après son prêt réussi.

    Palestra prend donc la direction de Stamford Bridge plutôt que de San Siro, et Angelozzi est convaincu qu’il brillera en Angleterre : « J’étais persuadé qu’il irait en Premier League ; ils ont suivi Marco et ont constaté qu’il était taillé pour le championnat anglais. Seul l’Inter aurait pu le recruter en Italie, mais à un moment donné, ils ont été surenchéris. »

    Interrogé sur l’épanouissement futur du joueur, il a conclu : « Absolument. C’est un champion à son poste. »