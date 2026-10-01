Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Marchisio : « Woltemade comme Ibrahimovic ? Je ne crois pas, trop léger »

Juventus FC
N. Woltemade
Serie A

L’ancien milieu de la Juventus donne son avis sur la comparaison entre l’Allemand et l’ancien buteur suédois

Claudio Marchisio, né en 1986, 389 matches et 37 buts avec la Juventus entre 2008 et 2018, s’est exprimé sur la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.


Sur un éventuel retour de Conte : « La nostalgie d’Antonio, auquel je suis moi aussi très attaché, a toujours existé et existera toujours. C’était déjà le cas à l’époque d’Allegri et aussi dans les années suivantes. Conte, c’est Conte pour la Juve. »


Sur Spalletti : « Il faut de la continuité et donc je continue à faire confiance à Spalletti. Les blessures, à commencer par celle de Yildiz, ont été lourdes. Mais la Juve ne doit jamais chercher d’excuses, j’attends qu’à la reprise après Noël elle puisse lutter pour les premières places. »


Sur Kolo Muani : « Dans le train de Kolo Muani ? Forcément que j’y suis monté. Mais Kolo n’est pas un buteur : ce sera à Spalletti de trouver des buts par d’autres voies avec Conceição, Nico, McKennie. »


Sur Douglas Luiz : « Le nouveau Douglas Luiz. Sa technique n’était déjà pas remise en question il y a deux ans, mais maintenant c’en est un autre. Et je suis convaincu qu’il peut apporter encore plus, surtout en termes de buts. »


Sur Woltemade : « Comme Ibrahimovic ? Tout mon respect, mais je ne crois pas. Ibra, c’est Ibra. Woltemade a de la technique et du physique, mais il semble léger. »

  • Sur la Ligue Europa : « J’espère une Ligue Europa dans laquelle la Juventus jouera un premier rôle. La Juventus doit viser à gagner chaque compétition et il ne faut pas snober cette Coupe. Cela fait trente ans que nous n’avons pas soulevé un trophée en Europe. Ça suffit, non ? »


    Sur la nouvelle augmentation de capital : « C’est la confirmation du caractère unique du lien entre la famille Agnelli-Elkann et la Juventus. Un signal important. Le énième en plus de cent ans d’histoire. Une propriété comme celle-ci, seule la Juventus en a une. »


    Sur le mercato : « J’aurais voulu Tonali, mais c’est désormais impossible. Peut-être que Frattesi peut revenir à la mode : j’ai un faible pour les milieux de terrain qui ont le sens du but. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV