Marchisio : « Woltemade comme Ibrahimovic ? Je ne crois pas, trop léger »

Claudio Marchisio, né en 1986, 389 matches et 37 buts avec la Juventus entre 2008 et 2018, s’est exprimé sur la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.





Sur un éventuel retour de Conte : « La nostalgie d’Antonio, auquel je suis moi aussi très attaché, a toujours existé et existera toujours. C’était déjà le cas à l’époque d’Allegri et aussi dans les années suivantes. Conte, c’est Conte pour la Juve. »





Sur Spalletti : « Il faut de la continuité et donc je continue à faire confiance à Spalletti. Les blessures, à commencer par celle de Yildiz, ont été lourdes. Mais la Juve ne doit jamais chercher d’excuses, j’attends qu’à la reprise après Noël elle puisse lutter pour les premières places. »





Sur Kolo Muani : « Dans le train de Kolo Muani ? Forcément que j’y suis monté. Mais Kolo n’est pas un buteur : ce sera à Spalletti de trouver des buts par d’autres voies avec Conceição, Nico, McKennie. »





Sur Douglas Luiz : « Le nouveau Douglas Luiz. Sa technique n’était déjà pas remise en question il y a deux ans, mais maintenant c’en est un autre. Et je suis convaincu qu’il peut apporter encore plus, surtout en termes de buts. »





Sur Woltemade : « Comme Ibrahimovic ? Tout mon respect, mais je ne crois pas. Ibra, c’est Ibra. Woltemade a de la technique et du physique, mais il semble léger. »