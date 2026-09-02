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Manuel Angel suit la paire du Real Madrid à Fulham alors qu’Alvaro Arbeloa scelle un troisième raid à Bernabéu
Un milieu de terrain rejoint Fulham
Fulham a finalisé le transfert définitif d’Angel en provenance de Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur de 3 millions de livres sterling, le géant espagnol conservant une clause de revente de 50 %. Le milieu de terrain de 22 ans a signé un contrat de trois ans à Craven Cottage, après Gonzalo Garcia et Cesar Palacios en retrouvant l’ancien entraîneur du Real Madrid, Arbeloa. Le recrutement de l’ancien international espagnol chez les jeunes représente un choix judicieux pour renforcer la profondeur du milieu de terrain de Fulham.
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Angel se réjouit du défi londonien
S’exprimant sur le site officiel de Fulham après son arrivée dans le football anglais, Angel a fait part de son enthousiasme : « C’est un sentiment incroyable d’avoir signé pour un club aussi légendaire que Fulham, le plus ancien de Londres, et de disputer un championnat comme la Premier League, où chaque joueur rêve d’évoluer à un moment de sa carrière. J’ai aussi hâte de découvrir la passion des fans et, en particulier, celle de nos propres supporters à Craven Cottage. »
La campagne de recrutement renforce l’effectif
Parallèlement à Angel, Fulham a obtenu le milieu suédois Hugo Larsson en provenance de l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt initial avec obligation d'achat de 18,3 millions de livres sterling l'été prochain. La défense a également été renforcée avec l'arrivée du défenseur central autrichien David Affengruber en provenance d'Elche dans le cadre d'un contrat de quatre ans comprenant une option pour une année supplémentaire. Cet afflux de talents internationaux confirmés souligne l'ambition agressive du club de construire un effectif compétitif pour l'élite.
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Arbeloa vise ses premiers points
Fulham accueille son rival londonien Crystal Palace à Craven Cottage samedi pour son troisième match de Premier League de la saison. Les hommes d'Arbeloa sont impatients de décrocher leurs premiers points après avoir subi des défaites consécutives contre Chelsea et Sunderland. Ce derby offre une occasion immédiate aux nouvelles recrues du club de s'affirmer et d'aider Fulham à quitter la zone de relégation.
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