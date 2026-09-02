Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Manuel Angel suit la paire du Real Madrid à Fulham alors qu’Alvaro Arbeloa scelle un troisième raid à Bernabéu

Mercato
Manuel Angel
A. Arbeloa
Fulham
Premier League
Real Madrid
LaLiga

Fulham a bouclé le transfert définitif du milieu de terrain Manuel Angel en provenance du Real Madrid, avec un contrat de trois ans, pour un montant initial de 3 millions de livres sterling. Ce transfert permet au joueur de 22 ans de retrouver l’entraîneur Alvaro Arbeloa à Craven Cottage, devenant ainsi le troisième espoir à quitter le Santiago Bernabeu pour l’ouest de Londres lors d’un mercato estival mené à un rythme effréné.

  • Un milieu de terrain rejoint Fulham

    Fulham a finalisé le transfert définitif d’Angel en provenance de Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur de 3 millions de livres sterling, le géant espagnol conservant une clause de revente de 50 %. Le milieu de terrain de 22 ans a signé un contrat de trois ans à Craven Cottage, après Gonzalo Garcia et Cesar Palacios en retrouvant l’ancien entraîneur du Real Madrid, Arbeloa. Le recrutement de l’ancien international espagnol chez les jeunes représente un choix judicieux pour renforcer la profondeur du milieu de terrain de Fulham.


    • Publicité
  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Angel se réjouit du défi londonien

    S’exprimant sur le site officiel de Fulham après son arrivée dans le football anglais, Angel a fait part de son enthousiasme : « C’est un sentiment incroyable d’avoir signé pour un club aussi légendaire que Fulham, le plus ancien de Londres, et de disputer un championnat comme la Premier League, où chaque joueur rêve d’évoluer à un moment de sa carrière. J’ai aussi hâte de découvrir la passion des fans et, en particulier, celle de nos propres supporters à Craven Cottage. »

  • La campagne de recrutement renforce l’effectif

    Parallèlement à Angel, Fulham a obtenu le milieu suédois Hugo Larsson en provenance de l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt initial avec obligation d'achat de 18,3 millions de livres sterling l'été prochain. La défense a également été renforcée avec l'arrivée du défenseur central autrichien David Affengruber en provenance d'Elche dans le cadre d'un contrat de quatre ans comprenant une option pour une année supplémentaire. Cet afflux de talents internationaux confirmés souligne l'ambition agressive du club de construire un effectif compétitif pour l'élite.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arbeloa vise ses premiers points

    Fulham accueille son rival londonien Crystal Palace à Craven Cottage samedi pour son troisième match de Premier League de la saison. Les hommes d'Arbeloa sont impatients de décrocher leurs premiers points après avoir subi des défaites consécutives contre Chelsea et Sunderland. Ce derby offre une occasion immédiate aux nouvelles recrues du club de s'affirmer et d'aider Fulham à quitter la zone de relégation.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY