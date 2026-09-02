Fulham a finalisé le transfert définitif d’Angel en provenance de Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur de 3 millions de livres sterling, le géant espagnol conservant une clause de revente de 50 %. Le milieu de terrain de 22 ans a signé un contrat de trois ans à Craven Cottage, après Gonzalo Garcia et Cesar Palacios en retrouvant l’ancien entraîneur du Real Madrid, Arbeloa. Le recrutement de l’ancien international espagnol chez les jeunes représente un choix judicieux pour renforcer la profondeur du milieu de terrain de Fulham.



