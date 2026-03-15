Manchester United « se frotte les mains » alors que le « prix » de Marcus Rashford devrait augmenter, dans un contexte d'incertitude autour de son transfert à Barcelone pour 30 millions d'euros

Ils devraient également renégocier avec Manchester United. C'est pourquoi, selon *Marca*, les dirigeants de Manchester United « se frottent les mains » face aux dernières déclarations de Laporta. Si le Barça souhaite modifier l'accord, il doit garder à l'esprit que la valeur marchande de Rashford a depuis largement dépassé les 30 millions d'euros convenus l'été dernier, puisqu'il a marqué 10 buts et délivré 13 passes décisives pour les Blaugrana. Par conséquent, s'ils souhaitent renégocier, son prix aura probablement augmenté de manière significative. Cependant, les sources consultées par Marca estiment qu'il est peu probable que le Barça revienne sur l'accord, même si aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison, moment où ils pourront évaluer de manière approfondie si le prêt a été un succès ou non et si un transfert définitif est une décision judicieuse.