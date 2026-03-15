(C)Getty Images
Traduit par
Manchester United « se frotte les mains » alors que le « prix » de Marcus Rashford devrait augmenter, dans un contexte d'incertitude autour de son transfert à Barcelone pour 30 millions d'euros
Le Barça se montre moins enthousiaste à l'idée d'un transfert définitif
Mais Rashford a perdu de sa superbe ces derniers temps : il n'a été titularisé qu'une seule fois au cours du dernier mois et n'a plus marqué de but ni délivré de passe décisive depuis la fin janvier. Et selon le grand quotidien espagnol *Marca*, cela pourrait amener le Barça à faire marche arrière et à se retirer de l'accord conclu l'été dernier avec Manchester United pour recruter l'attaquant pour 30 millions d'euros, afinde conclure à la place un nouveau contrat de prêt, ce qui ferait alors flamber son prix s'ils décidaient finalement de l'acheter définitivement.
- (C)GettyImages
Laporta : le Barça pourrait à nouveau prêter Rashford
Vendredi, lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube Jijantes, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a émis des doutes quant à un transfert définitif de Rashford. Laporta, qui espère être réélu dimanche, a évoqué la possibilité que le Barça organise un nouveau prêt pour l'international anglais, sous réserve de l'accord du directeur sportif Deco. « Nous pourrions prolonger le prêt, cela dépend de ce que Deco souhaite faire », a-t-il déclaré. « Il existe des moyens de le faire, par exemple en payant une partie de la clause libératoire à Manchester United, puis en voyant pour le reste. Nous étudions cette opération. »
Le salaire de Rashford a déjà été convenu
Le Barça s'est déjà mis d'accord sur les conditions personnelles avec Rashford en vue d'un transfert définitif cet été, ce qui ferait de cette option la plus simple : il suffirait alors de payer la clause libératoire. Mais tout le travail préparatoire effectué l'année dernière serait réduit à néant s'ils renonçaient à l'accord et cherchaient à le recruter à nouveau en prêt. Il faudrait alors renégocier son salaire, et un nouveau prêt ne serait possible qu'avec l'accord de Rashford, ce qui serait plus facile à dire qu'à faire, car il a pour objectif de faire de ce transfert une opération définitive.
- AFP
Manchester United pourrait faire une belle affaire si le Barça renégocie
Ils devraient également renégocier avec Manchester United. C'est pourquoi, selon *Marca*, les dirigeants de Manchester United « se frottent les mains » face aux dernières déclarations de Laporta. Si le Barça souhaite modifier l'accord, il doit garder à l'esprit que la valeur marchande de Rashford a depuis largement dépassé les 30 millions d'euros convenus l'été dernier, puisqu'il a marqué 10 buts et délivré 13 passes décisives pour les Blaugrana. Par conséquent, s'ils souhaitent renégocier, son prix aura probablement augmenté de manière significative. Cependant, les sources consultées par Marca estiment qu'il est peu probable que le Barça revienne sur l'accord, même si aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison, moment où ils pourront évaluer de manière approfondie si le prêt a été un succès ou non et si un transfert définitif est une décision judicieuse.
Publicité