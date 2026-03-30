Manchester United et l'Atlético de Madrid sont sur les traces d'un défenseur central du Borussia Dortmund

Bien qu'il évolue souvent dans l'ombre de ses coéquipiers Nico Schlotterbeck et Emre Can, Anton s'est imposé comme un pilier incontournable. Le défenseur central a disputé 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant trois buts. Ses performances régulières lui ont valu de nombreux éloges, l'entraîneur Niko Kovac ayant notamment souligné son esprit d'équipe le mois dernier. Kovac l'a décrit comme un joueur qui « travaille dans l'ombre et en coulisses, et qui essaie d'attirer beaucoup de monde de son côté ou de les remettre sur la bonne voie ». Le manager a ajouté : « Pour moi, c'est ça le leadership : mettre son ego de côté et placer l'équipe au premier plan. C'est tout simplement de la classe. »