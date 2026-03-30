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Manchester United et l'Atlético de Madrid sont sur les traces d'un défenseur central du Borussia Dortmund
Les grands clubs européens lorgnent sur la star du BVB
Selon Sky, Manchester United et l'Atlético ont officiellement pris des renseignements sur Anton et sa situation actuelle au Signal Iduna Park. Aston Villa suit également de près le défenseur. Le club espagnol s'intéresse à lui depuis longtemps, estimant que son style défensif solide et son leadership émotionnel font de lui le candidat idéal pour l'équipe de Diego Simeone. En 2024, Xabi Alonso avait également tenté de le faire venir au Bayer Leverkusen, mais il avait finalement opté pour un transfert de 22,5 millions d'euros de Stuttgart vers la Ruhr.
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L'ascension et l'influence du capitaine secret
Bien qu'il évolue souvent dans l'ombre de ses coéquipiers Nico Schlotterbeck et Emre Can, Anton s'est imposé comme un pilier incontournable. Le défenseur central a disputé 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant trois buts. Ses performances régulières lui ont valu de nombreux éloges, l'entraîneur Niko Kovac ayant notamment souligné son esprit d'équipe le mois dernier. Kovac l'a décrit comme un joueur qui « travaille dans l'ombre et en coulisses, et qui essaie d'attirer beaucoup de monde de son côté ou de les remettre sur la bonne voie ». Le manager a ajouté : « Pour moi, c'est ça le leadership : mettre son ego de côté et placer l'équipe au premier plan. C'est tout simplement de la classe. »
Schlotterbeck s'apprête à signer un nouveau contrat juteux
Alors que les rumeurs vont bon train autour de l'ancien joueur de Stuttgart, Dortmund est en train de finaliser une prolongation de contrat très importante pour Schlotterbeck. L'international allemand devrait signer un nouveau contrat à long terme après la trêve internationale, ce qui le lie au club jusqu'en 2031. Cette prolongation lui permettra de toucher un salaire annuel brut d'environ 14 millions d'euros. Le défenseur a fait part de son engagement, même si son nouveau contrat inclurait, selon certaines informations, une clause libératoire qui entrera en vigueur en 2027.
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L'accent reste mis sur la réussite nationale
Ole Book, le nouveau directeur sportif de Dortmund, devrait entamer prochainement des négociations avec Anton en vue d'augmenter son salaire, qui passerait de 5 à 6 millions d'euros. Le joueur garde toutefois les pieds sur terre et reste pleinement concentré sur la fin de saison en Bundesliga. Dortmund occupe actuellement la deuxième place avec 61 points, à neuf longueurs du Bayern Munich après 27 journées, et s'apprête à disputer des rencontres décisives contre Stuttgart et Leverkusen.