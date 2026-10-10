Manchester United aurait identifié Davies, défenseur du Bayern comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon Fussball News. Le club mancunien est désireux d’apporter davantage d’élan offensif à son côté gauche, et l’international canadien correspond parfaitement à ce profil précis.

Cependant, Manchester United est loin d’être seul à apprécier le latéral explosif. Ses rivaux de Premier League, Liverpool, Arsenal et Manchester City, surveillent eux aussi de près la situation en Bavière alors qu’ils envisagent de renforcer leur défense.

Les cadors espagnols du Real Madrid et de Barcelone restent également admirateurs de longue date du joueur rapide. L’intense concurrence à l’échelle européenne pour s’attacher ses services pourrait déclencher une énorme bataille d’enchères lors du prochain mercato.