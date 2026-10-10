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Manchester United en alerte maximale alors que le Bayern Munich fixe son prix pour Alphonso Davies
Les cadors de Premier League se penchent sur une star du Bayern
Manchester United aurait identifié Davies, défenseur du Bayern comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon Fussball News. Le club mancunien est désireux d’apporter davantage d’élan offensif à son côté gauche, et l’international canadien correspond parfaitement à ce profil précis.
Cependant, Manchester United est loin d’être seul à apprécier le latéral explosif. Ses rivaux de Premier League, Liverpool, Arsenal et Manchester City, surveillent eux aussi de près la situation en Bavière alors qu’ils envisagent de renforcer leur défense.
Les cadors espagnols du Real Madrid et de Barcelone restent également admirateurs de longue date du joueur rapide. L’intense concurrence à l’échelle européenne pour s’attacher ses services pourrait déclencher une énorme bataille d’enchères lors du prochain mercato.
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Le Bayern fixe clairement son prix pour Davies
Malgré les rumeurs de transfert qui circulent, les clubs intéressés font face à des négociations compliquées pour s’attacher les services du latéral gauche. Le Bayern réclamerait entre 60 et 65 millions d’euros pour le joueur de 25 ans, soit nettement plus que sa valeur marchande estimée à 45 millions d’euros.
Le club de Bundesliga pourrait être tenté d’ouvrir de véritables négociations si une offre initiale d’environ 50 millions d’euros est effectivement formulée. Les termes finaux et les bonus liés aux performances joueraient alors un rôle crucial pour parvenir à un accord définitif.
À l’heure actuelle, le Bayern n’a reçu aucune offre officielle pour son défenseur vedette. L’intérêt actuel se limite strictement à des missions de supervision préliminaires et à des discussions informelles menées par divers intermédiaires.
La prolongation de contrat renforce la position de Munich
Le Bayern occupe une position de force à la table des négociations avant d’éventuelles discussions. Davies a engagé son avenir avec le club en signant une lucrative prolongation de contrat au début de l’année 2025, ce qui le lie solidement à l’Allianz Arena jusqu’en juin 2030.
Néanmoins, le club allemand pourrait tout de même être réellement ouvert à une vente lucrative. Les antécédents de blessures du joueur et l’intense concurrence pour les places de titulaire au sein de l’effectif du Bayern pourraient fortement influencer sa planification stratégique à long terme.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Davies ?
Un départ soudain de Munich ne semble pas totalement imminent, mais une offre formelle colossale pourrait rapidement changer tout le paysage. Les clubs d’élite à travers l’Europe sont parfaitement conscients de cette situation mouvante et disposent de la puissance financière nécessaire pour sérieusement tester la détermination du Bayern.
Pour l’instant, Davies restera pleinement concentré sur ses obligations immédiates avec le Bayern. Il cherchera à continuer d’enchaîner les performances remarquées pour aider son équipe à décrocher des titres majeurs sur la scène nationale et européenne.
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