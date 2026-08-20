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Manchester City cible une star de Serie A à 60 M€ après le départ de Rodri
La cible de City, la star de l’AS Roma Kone
Manchester City a jeté son dévolu sur le milieu de terrain de la Roma Kone afin de renforcer ses options dans l’entrejeu cet été. Selon le Daily Mail, l’international français de 25 ans est devenu une cible sérieuse pour le champion de Premier League. Kone a été fortement associé à un possible transfert chez le rival local United plus tôt lors du mercato en cours, mais l’opération ne s’est pas concrétisée. Il n’a pas encore quitté la capitale italienne, ce qui ouvre la porte à une offensive de City.
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Reconstruire le milieu de terrain après des départs majeurs
L'intérêt soudain de City pour l'ancienne star de Toulouse intervient après un remaniement important dans l'entrejeu du club. Le club a récemment entériné le départ très médiatisé du milieu de terrain espagnol Rodri, qui a rejoint Barcelone.
En outre, Reijnders a finalisé son transfert définitif vers le club saoudien d'Al-Qadsiah. Ensemble, ces deux départs ont généré un total cumulé vertigineux de 137,5 M€ bonus liés aux performances compris, laissant City avec des fonds et un besoin clair de renforcer son milieu de terrain central.
La Roma fixe son prix pour son milieu de terrain
Kone est actuellement sous contrat avec la Roma jusqu'en juin 2029, ce qui place le club de Serie A en position de force dans toute négociation éventuelle. Cependant, le club italien serait ouvert à un départ du milieu de terrain cet été contre le montant adéquat. La Roma a fixé un prix estimé entre 50 et 60 M€ pour l'international français. Cette valorisation représente un montant très accessible pour un géant européen comme City, surtout compte tenu de ses récentes rentrées d'argent issues des ventes de joueurs.
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Manchester City se prépare à passer à l’action de manière officielle
Armé de fonds de transfert conséquents, Manchester City envisage désormais sérieusement de formuler une offre officielle pour faire venir ce milieu de terrain dynamique en Premier League. Le profil de Kone correspond à ce que recherche le club pour retrouver de la profondeur et de la qualité dans son effectif.
Trouver un accord avec la Roma sera la priorité dans les prochaines semaines, alors que Manchester City cherche à achever la transformation de son milieu de terrain avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.
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