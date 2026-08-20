L'intérêt soudain de City pour l'ancienne star de Toulouse intervient après un remaniement important dans l'entrejeu du club. Le club a récemment entériné le départ très médiatisé du milieu de terrain espagnol Rodri, qui a rejoint Barcelone.

En outre, Reijnders a finalisé son transfert définitif vers le club saoudien d'Al-Qadsiah. Ensemble, ces deux départs ont généré un total cumulé vertigineux de 137,5 M€ bonus liés aux performances compris, laissant City avec des fonds et un besoin clair de renforcer son milieu de terrain central.