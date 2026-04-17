Selon le podcast « Bayern Insider » de Bild, le grand club turc envisage d’exercer l’option d’achat négociée l’hiver dernier et d’engager définitivement le défenseur droit français.
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Malgré une opération financièrement déficitaire, le FC Bayern Munich devrait enfin se séparer de Sacha Boey
Selon plusieurs sources, le FC Galatasaray devrait verser environ 15 millions d’euros au Bayern Munich en cas de transfert définitif. Le champion d’Allemagne, qui avait déboursé 30 millions d’euros pour Boey en janvier 2024, enregistrerait donc une perte nette d’environ 15 millions d’euros.
Recruté début 2024 sous l’ère Thomas Tuchel pour renforcer le poste d’arrière droit, le joueur de 25 ans n’a jamais réussi à s’imposer en raison de blessures récurrentes.
Ni sous Tuchel ni sous son successeur Vincent Kompany, le Français n’a réussi à s’imposer durablement dans le onze de départ. Toutes compétitions confondues, il n’affiche que 38 matchs pour le FCB, au cours desquels il a marqué un but et en a préparé cinq autres.
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Boey retrouve régulièrement le onze de départ de Galatasaray.
Prêté à Galatasaray, Boey s’épanouit enfin. Au sein du club le plus titré de Süper Lig, le latéral de 25 ans est devenu un choix régulier (13 apparitions toutes compétitions confondues), transformant son prêt en une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties.
Au Bayern, le joueur figure depuis un certain temps sur la liste des transferts. L’été dernier déjà, le club souhaitait le céder afin de libérer sa masse salariale, estimée à trois millions d’euros par an, mais le Français a rejeté toutes les offres. Un refus qui n’a pas plu aux responsables munichois.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2028, il pourrait toutefois changer d’air dès cet été.