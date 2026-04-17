Malgré une opération financièrement déficitaire, le FC Bayern Munich devrait enfin se séparer de Sacha Boey

Selon plusieurs sources, le FC Galatasaray devrait verser environ 15 millions d’euros au Bayern Munich en cas de transfert définitif. Le champion d’Allemagne, qui avait déboursé 30 millions d’euros pour Boey en janvier 2024, enregistrerait donc une perte nette d’environ 15 millions d’euros.

Recruté début 2024 sous l’ère Thomas Tuchel pour renforcer le poste d’arrière droit, le joueur de 25 ans n’a jamais réussi à s’imposer en raison de blessures récurrentes.

Ni sous Tuchel ni sous son successeur Vincent Kompany, le Français n’a réussi à s’imposer durablement dans le onze de départ. Toutes compétitions confondues, il n’affiche que 38 matchs pour le FCB, au cours desquels il a marqué un but et en a préparé cinq autres.