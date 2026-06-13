D’après Bild, l’attaquant de 28 ans devrait s’engager prochainement avec le VfL Wolfsburg, fraîchement relégué en Bundesliga.
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Malgré une condition essentielle non remplie, Fabian Reese, l’attaquant du Hertha, serait tout proche d’un transfert surprise
Les deux clubs doivent encore finaliser l’accord sur le montant du transfert, estimé entre six et huit millions d’euros, que le VfL Wolfsburg versera au club de la capitale pour Reese.
Un accord entre le joueur de 28 ans et le VfL existerait déjà depuis plusieurs semaines, sous réserve que Wolfsburg se maintienne en première division.
Comme on le sait, ce plan n’a pas abouti : après un match nul et une défaite lors des barrages contre le SC Paderborn, les Loups ont été relégués de l’élite allemande en 2. Bundesliga pour la première fois de leur histoire.
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Reese figure également sur les radars de clubs de Bundesliga et de Turquie.
Selon les dernières informations, Wolfsburg et Reese auraient trouvé un accord, en dépit des approches récentes de plusieurs clubs de Bundesliga et de Turquie. L’attaquant privilégierait ainsi le VfL.
Sous contrat avec la « Vieille Dame » jusqu’en 2030, l’international perçoit un salaire mensuel estimé à 150 000 euros, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club.
Avec le départ de ce joueur de 28 ans, la capitale perdrait, en très peu de temps, son deuxième élément clé après Kenneth Eichhorn, parti au Bayer 04 Leverkusen.