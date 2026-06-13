Les deux clubs doivent encore finaliser l’accord sur le montant du transfert, estimé entre six et huit millions d’euros, que le VfL Wolfsburg versera au club de la capitale pour Reese.

Un accord entre le joueur de 28 ans et le VfL existerait déjà depuis plusieurs semaines, sous réserve que Wolfsburg se maintienne en première division.

Comme on le sait, ce plan n’a pas abouti : après un match nul et une défaite lors des barrages contre le SC Paderborn, les Loups ont été relégués de l’élite allemande en 2. Bundesliga pour la première fois de leur histoire.