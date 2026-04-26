Malgré ses récents succès, Max Eberl annonce un nouveau départ au FC Bayern Munich

Prêté l’été dernier par Chelsea au Bayern Munich, Jackson ne verra pas son option d’achat levée : il ne remplira pas le quota de matchs requis dans son contrat.

En 29 matches, le joueur de 24 ans, souvent utilisé comme remplaçant de la star Harry Kane, a tout de même inscrit dix buts pour le Bayern. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, Jackson pourrait toutefois voir sa situation réévaluée au vu de sa forme ascendante.

Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, dont les contrats arrivent à échéance, quitteront également le club bavarois.