Selon Eberl, le champion en titre ne devrait pas lever l’option d’achat du joueur sénégalais.
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Malgré ses récents succès, Max Eberl annonce un nouveau départ au FC Bayern Munich
Prêté l’été dernier par Chelsea au Bayern Munich, Jackson ne verra pas son option d’achat levée : il ne remplira pas le quota de matchs requis dans son contrat.
En 29 matches, le joueur de 24 ans, souvent utilisé comme remplaçant de la star Harry Kane, a tout de même inscrit dix buts pour le Bayern. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, Jackson pourrait toutefois voir sa situation réévaluée au vu de sa forme ascendante.
Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, dont les contrats arrivent à échéance, quitteront également le club bavarois.
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Max Eberl remet les points sur les « i » au sujet de Michael Olise.
En revanche, Michael Olise, récemment au cœur de rumeurs spectaculaires, restera au club au-delà de l’été. Eberl l’a de nouveau affirmé : « Pour nous, il n’y a pas une seconde à hésiter. C’est un joueur qui s’épanouit de manière exceptionnelle au FC Bayern, aux côtés de l’équipe et de l’entraîneur. »
Courtisé par le Real Madrid et plusieurs cadors de Premier League, l’international français est sous contrat jusqu’en 2029 et ne dispose d’aucune clause de départ.