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Malgré sa relation étroite avec Messi : une déclaration surprenante d'Agüero au sujet de Ronaldo

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Voici ce que je ferais à sa place

L'Argentin Sergio Agüero a affirmé que la légende portugaise Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al-Nassr en Arabie saoudite, parviendra à franchir la barre des 1 000 buts dans sa carrière avant de prendre sa retraite footballistique, sans toutefois préciser combien de temps le joueur restera encore sur les terrains.

Ronaldo (41 ans) se rapproche de cet exploit historique, ayant inscrit à ce jour 979 buts au cours de sa carrière professionnelle. Il lui manque 21 buts supplémentaires pour atteindre les 1 000 buts, et ce depuis son transfert à Al-Nassr en janvier 2023.

  • Agüero : voici ce que je ferais si j'étais à la place de Ronaldo

    Agüero a déclaré dans un entretien avec Stake rapporté par le site sportskeeda : « Je ne sais pas combien de temps il jouera encore, mais il n'a besoin que de 21 buts de plus. Il peut assurément y parvenir. »

    La légende de Manchester City a ajouté : « Je ne sais pas quels sont les projets de Ronaldo lorsque la saison sera terminée, ni s'il continuera une saison de plus. Marquer des buts n'est pas chose facile, mais il le fait régulièrement. C'est comme Lionel Messi. Chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a de bonnes chances qu'il marque. »

    Le quintuple vainqueur de la Premier League avec City a poursuivi : « S'il (Ronaldo) continue une saison de plus, je pense qu'il peut y parvenir. Je ne sais pas s'il a l'intention de continuer, mais comme il est très proche, il essaiera peut-être. »

    Il a déclaré : « Si j'étais Cristiano, j'aurais pensé : c'est tout, je n'ai pas d'autre choix que de continuer une année de plus. Ensuite, nous verrons si cela se produit. Si cela ne se produit pas, peu importe. Il doit rester très fier car ce nombre de buts est presque impossible. »

    À lire aussi : problème physique ou tactique, pourquoi Bernardo Silva a-t-il disparu ?

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  • Agüero compare Ronaldo et Messi

    Agüero a comparé Ronaldo à son rival argentin Lionel Messi, l'attaquant de l'Inter Miami américain, en déclarant : « La même chose s'applique à Leo. Leurs chiffres sont incomparables. »

    Il a ajouté : « J'aurais continué, car je préfère les chiffres ronds (1000, 900, etc.). Je ne sais pas s'il est superstitieux, ce que nous appelons "cabala" en Argentine, ou s'il déteste les chiffres impairs et veut terminer sur un chiffre pair. Je ne sais pas. »

    Ronaldo a débuté la saison 2026-2027 avec Al-Nassr en dessous de son niveau habituel, n'ayant marqué que trois buts en sept matches jusqu'à présent, après avoir inscrit trois buts en cinq rencontres avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2026 disputée l'été dernier.

    Le nouvel entraîneur Jorge Jesus, qui dirigeait Al-Nassr la saison passée, a intégré Ronaldo à sa première liste après sa nomination à la tête du Portugal.

    Le joueur devrait faire son retour lors du match de championnat d'Al-Nassr contre Al-Diriyah le 9 octobre prochain.

    Ronaldo a marqué 132 buts en 155 matches avec Al-Nassr depuis son arrivée au club saoudien il y a trois ans et demi.

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