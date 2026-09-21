Agüero a comparé Ronaldo à son rival argentin Lionel Messi, l'attaquant de l'Inter Miami américain, en déclarant : « La même chose s'applique à Leo. Leurs chiffres sont incomparables. »
Il a ajouté : « J'aurais continué, car je préfère les chiffres ronds (1000, 900, etc.). Je ne sais pas s'il est superstitieux, ce que nous appelons "cabala" en Argentine, ou s'il déteste les chiffres impairs et veut terminer sur un chiffre pair. Je ne sais pas. »
Ronaldo a débuté la saison 2026-2027 avec Al-Nassr en dessous de son niveau habituel, n'ayant marqué que trois buts en sept matches jusqu'à présent, après avoir inscrit trois buts en cinq rencontres avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2026 disputée l'été dernier.
Le nouvel entraîneur Jorge Jesus, qui dirigeait Al-Nassr la saison passée, a intégré Ronaldo à sa première liste après sa nomination à la tête du Portugal.
Le joueur devrait faire son retour lors du match de championnat d'Al-Nassr contre Al-Diriyah le 9 octobre prochain.
Ronaldo a marqué 132 buts en 155 matches avec Al-Nassr depuis son arrivée au club saoudien il y a trois ans et demi.
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