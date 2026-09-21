Agüero a déclaré dans un entretien avec Stake rapporté par le site sportskeeda : « Je ne sais pas combien de temps il jouera encore, mais il n'a besoin que de 21 buts de plus. Il peut assurément y parvenir. »

La légende de Manchester City a ajouté : « Je ne sais pas quels sont les projets de Ronaldo lorsque la saison sera terminée, ni s'il continuera une saison de plus. Marquer des buts n'est pas chose facile, mais il le fait régulièrement. C'est comme Lionel Messi. Chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a de bonnes chances qu'il marque. »

Le quintuple vainqueur de la Premier League avec City a poursuivi : « S'il (Ronaldo) continue une saison de plus, je pense qu'il peut y parvenir. Je ne sais pas s'il a l'intention de continuer, mais comme il est très proche, il essaiera peut-être. »

Il a déclaré : « Si j'étais Cristiano, j'aurais pensé : c'est tout, je n'ai pas d'autre choix que de continuer une année de plus. Ensuite, nous verrons si cela se produit. Si cela ne se produit pas, peu importe. Il doit rester très fier car ce nombre de buts est presque impossible. »

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