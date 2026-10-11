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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Revivez avec nous en direct la troisième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée

Côme-Roma 0-0

Buteurs : aucun



L’affiche de ce dimanche midi se solde par le premier 0-0 de la saison, après 54 matches. À 12 h 30, le Côme de Cesc Fabregas doit se contenter d’un match nul sans but, à Senigallia, contre la Roma de Gian Piero Gasperini, dans cette rencontre comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale. Elle oppose deux maîtres du football de ce championnat et les deux équipes qui semblent les mieux placées pour devenir les principales rivales de l’Inter. L’expulsion de Malen pour une vilaine intervention sur Kaiki, à la 53e minute, fait sensation : elle réduit la Roma à dix et privera le Néerlandais du prochain match à l’Olimpico contre le Genoa. Les joueurs de Côme, qui restaient sur une lourde défaite à Frosinone après trois victoires et deux nuls, se retrouvent à cinq points de la tête et à trois points de la Roma. Cette dernière avait fait match nul 2-2 contre l’Inter avant la trêve et reste à deux points d’écart. La Roma n’a jamais gagné à Côme au cours des trois dernières saisons : cette fois, elle bute sur le poteau, touché en première période par Lorenzo Pellegrini.Mais c’est bien l’Inter de Chivu qui en profite.


  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    56' - Occasion pour Côme ! Diao remet le ballon à Perrone à l'entrée de la surface, mais sa frappe trop faible ne donne rien.


    55' - LA ROMA À 10, MALEN EXPULSÉ ! La Roma se retrouve à dix : vilaine intervention de Malen, le pied en avant, sur Kaiki.


    45'+1 - Wesley prend un gros risque en percutant Diao, lancé vers le but : pour Fabbri, il n'y a même pas faute, alors que le Brésilien aurait probablement mérité un carton rouge.


    33' - Gollini est encore décisif : il sort et neutralise Caqueret, lancé vers le but.


    24' - Malen tente un geste de génie : il devance Butez à sa sortie, l'élimine, mais frappe à côté.


    23' - Occasion pour Côme : Mancini perd le ballon à la relance, Caqueret le récupère et tire de peu à côté.


    11' - Poteau de Pellegrini ! Koné sert le capitaine de la Roma, dont la frappe du droit à ras de terre depuis l'extérieur de la surface heurte le montant à la gauche de Butez.


    7' - Côme répond aussitôt : un ballon en profondeur trouve Paz, seul face à Gollini, qui repousse la frappe de l'Argentin.


    6' - La Roma passe près de l'ouverture du score, mais Dybala gâche une énorme occasion de porter le score à 0-1 : Malen travaille un excellent ballon pour l'Argentin, qui, dans la surface et face au but ouvert, frappe mollement dans les bras de Butez.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Como-Roma 0-0

    Buteurs : -

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto (Kempf à partir de la 88e), Ramón, Chalobah, Kaiki ; Perrone (Milla à partir de la 88e), Da Cunha (Baturina à partir de la 78e) ; Caqueret (Jesus Rodriguez à partir de la 66e), Paz, Diao (Addae à partir de la 88e) ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi à partir de la 60e) ; Wesley, De Roon, Koné (Lulli à partir de la 89e), Molina ; Pellegrini (Soulè à partir de la 46e), Dybala (Pisilli à partir de la 89e) ; Malen. Entraîneur : Gasperini.


    Avertissements : Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsion : Malen (R)

    Passes décisives : -

    Arbitre : Fabbri

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