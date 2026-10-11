Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter

Serie A, 6e journée
Côme-Roma 0-0
Buteurs : aucun
L’affiche de ce dimanche midi se solde par le premier 0-0 de la saison, après 54 matches. À 12 h 30, le Côme de Cesc Fabregas doit se contenter d’un match nul sans but, à Senigallia, contre la Roma de Gian Piero Gasperini, dans cette rencontre comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale. Elle oppose deux maîtres du football de ce championnat et les deux équipes qui semblent les mieux placées pour devenir les principales rivales de l’Inter. L’expulsion de Malen pour une vilaine intervention sur Kaiki, à la 53e minute, fait sensation : elle réduit la Roma à dix et privera le Néerlandais du prochain match à l’Olimpico contre le Genoa. Les joueurs de Côme, qui restaient sur une lourde défaite à Frosinone après trois victoires et deux nuls, se retrouvent à cinq points de la tête et à trois points de la Roma. Cette dernière avait fait match nul 2-2 contre l’Inter avant la trêve et reste à deux points d’écart. La Roma n’a jamais gagné à Côme au cours des trois dernières saisons : cette fois, elle bute sur le poteau, touché en première période par Lorenzo Pellegrini.Mais c’est bien l’Inter de Chivu qui en profite.