Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter

56' - Occasion pour Côme ! Diao remet le ballon à Perrone à l'entrée de la surface, mais sa frappe trop faible ne donne rien.





55' - LA ROMA À 10, MALEN EXPULSÉ ! La Roma se retrouve à dix : vilaine intervention de Malen, le pied en avant, sur Kaiki.





45'+1 - Wesley prend un gros risque en percutant Diao, lancé vers le but : pour Fabbri, il n'y a même pas faute, alors que le Brésilien aurait probablement mérité un carton rouge.





33' - Gollini est encore décisif : il sort et neutralise Caqueret, lancé vers le but.





24' - Malen tente un geste de génie : il devance Butez à sa sortie, l'élimine, mais frappe à côté.





23' - Occasion pour Côme : Mancini perd le ballon à la relance, Caqueret le récupère et tire de peu à côté.





11' - Poteau de Pellegrini ! Koné sert le capitaine de la Roma, dont la frappe du droit à ras de terre depuis l'extérieur de la surface heurte le montant à la gauche de Butez.





7' - Côme répond aussitôt : un ballon en profondeur trouve Paz, seul face à Gollini, qui repousse la frappe de l'Argentin.





6' - La Roma passe près de l'ouverture du score, mais Dybala gâche une énorme occasion de porter le score à 0-1 : Malen travaille un excellent ballon pour l'Argentin, qui, dans la surface et face au but ouvert, frappe mollement dans les bras de Butez.