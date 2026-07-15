Luka Modric décidera de son avenir à l’AC Milan une fois la Croatie éliminée de la Coupe du monde

SelonSky Sport Italia, la cour assidue des dirigeants de l’AC Milan a porté ses fruits. Le conseil d’administration, avec le nouvel entraîneur Ruben Amorim, a multiplié les démarches pour convaincre le vétéran qu’il reste un maillon essentiel du projet lombard. Amorim, fraîchement arrivé sur le banc, a ouvertement exprimé son souhait de voir le Croate piloter la transition au milieu de terrain.

Modric n’a jamais caché son attachement aux Rossoneri, qu’il supporte depuis son enfance, à l’époque de son compatriote Zvonimir Boban. Bien que son précédent contrat soit officiellement arrivé à échéance le 30 juin, son lien affectif avec le club et la perspective de travailler sous le nouveau dispositif tactique d’Amorim semblent avoir été les facteurs déterminants de sa décision de rester au moins une saison de plus.