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Luka Modric décidera de son avenir à l’AC Milan une fois la Croatie éliminée de la Coupe du monde
Le facteur Amorim, élément clé des négociations contractuelles
SelonSky Sport Italia, la cour assidue des dirigeants de l’AC Milan a porté ses fruits. Le conseil d’administration, avec le nouvel entraîneur Ruben Amorim, a multiplié les démarches pour convaincre le vétéran qu’il reste un maillon essentiel du projet lombard. Amorim, fraîchement arrivé sur le banc, a ouvertement exprimé son souhait de voir le Croate piloter la transition au milieu de terrain.
Modric n’a jamais caché son attachement aux Rossoneri, qu’il supporte depuis son enfance, à l’époque de son compatriote Zvonimir Boban. Bien que son précédent contrat soit officiellement arrivé à échéance le 30 juin, son lien affectif avec le club et la perspective de travailler sous le nouveau dispositif tactique d’Amorim semblent avoir été les facteurs déterminants de sa décision de rester au moins une saison de plus.
- AFP
Une tournée en Australie se profile à l’horizon
Bien que le lauréat du Ballon d’Or soit actuellement en vacances pour recharger ses batteries, il devrait donner son feu vert définitif à la proposition dans les prochains jours. Le calendrier de l’accord lui permettrait de rejoindre ses coéquipiers presque immédiatement pour leur préparation de pré-saison très médiatisée. Si tout se déroule comme prévu, il participera à la tournée du club en Australie.
La tournée australienne doit débuter le 26 juillet, offrant ainsi à Modric l’occasion idéale de s’intégrer à l’effectif sous la houlette du nouveau staff technique. La présence d’un joueur de sa trempe est perçue comme un atout majeur, tant sur le plan sportif que commercial, pour le club lombard qui prépare déjà la saison 2026-2027 de Serie A. Après la déception de la cinquième place l’an passé et la « simple » qualification en Ligue Europa, Milan entend rebondir.
À 40 ans, une longévité sur les terrains sans équivalent
Bien qu’il fêtera son 41^e anniversaire en septembre, Modric demeure un modèle de vitalité au milieu de terrain. Ses statistiques de la saison écoulée en attestent : loin d’être un simple figurant, il a disputé 37 matchs sous les couleurs de Milan, affichant une endurance qui défie son âge.
Au cours de ces rencontres, il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, totalisant 2 864 minutes sur le terrain. Ces chiffres auraient sans doute été encore plus élevés s'il n'avait pas été écarté des terrains pendant une brève période en mai en raison d'une fracture de la pommette. Sa capacité à dicter le tempo des rencontres demeure exceptionnelle, rendant logique la prolongation d’un an d’un club en quête du leadership d’un joueur de cette envergure. Arrivé libre au Milan en juillet 2025, après treize années légendaires au Real Madrid couronnées par six Ligues des champions, il incarne toujours la maîtrise à son poste.
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Panser les blessures de la Coupe du monde et relancer Milan
Modric cherche désormais à panser ses blessures après l’élimination précoce de la Croatie en seizièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une défaite 2-1 face au Portugal – un contraste saisissant avec ses exploits historiques, qui l’ont conduit à mener son pays jusqu’en finale de la Coupe du monde 2018 et à décrocher la troisième place en 2022. À l’aube de la nouvelle saison, le milieu de terrain chevronné entend mettre son expérience au service de l’AC Milan pour lui redonner sa gloire d’antan et ramener les Rossoneri au sommet.
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