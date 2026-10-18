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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Donny Afroni
Traduit par

Luis Enrique attribue à Barcelone le brio d’Ousmane Dembele après une entrée en jeu époustouflante avec le PSG

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Ligue 1
FC Barcelone
Ligue des Champions

Luis Enrique a couvert d’éloges Ousmane Dembele après sa prestation décisive face à Strasbourg, soulignant que son passage à Barcelone a joué un rôle clé dans sa réussite. Entré en jeu, l’ailier a permis au Paris Saint-Germain de s’imposer 3-1, faisant preuve de l’intelligence tactique que son entraîneur estime avoir été forgée au Camp Nou.

  • Le lien avec le FC Barcelone et l’intelligence tactique

    Dembele a fait la différence pour le PSG lors de son match de Ligue 1 contre Strasbourg ce samedi. Entré en jeu après avoir débuté sur le banc, l’international français a changé le cours du match en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Enrique a particulièrement tenu à souligner le parcours de Dembele, notamment son passage en Catalogne. Selon l’entraîneur du PSG, la capacité de l’ailier à lire le jeu et à s’adapter à différentes exigences tactiques découle directement de son expérience au FC Barcelone.

    « Il est passé par la meilleure école de football, le FC Barcelone. Dans sa manière de jouer, il savait déjà tout. Chaque fois que l’on a l’occasion de voir un joueur du Barça, il s’adapte à ce que j’aime dans le football. Il comprend parfaitement s’il doit jouer sur le côté ou dans l’axe. Comprendre le jeu est fondamental pour nous et, quand on a des joueurs qui possèdent déjà cette expérience, cela change tellement de choses pour nous », a expliqué Enrique.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Un impact maximal en un minimum de minutes

    Le joueur de 29 ans a prolongé sa série de performances remarquables en contribuant à la nette victoire du Paris Saint-Germain (3-1), dans la continuité de sa prestation marquante face à Manchester City en Ligue des champions. À la hauteur des attentes accrues qui pèsent sur lui dans la capitale française, l’attaquant s’est rapidement imposé comme l’une des solutions offensives les plus fiables et les plus efficaces de l’effectif.

    Pour souligner cette efficacité, Enrique a plaisanté sur le fait qu’un temps de jeu limité pourrait être la formule idéale pour l’attaquant en forme. « Je lui ai dit : “Si tu joues 25 minutes pour délivrer une passe décisive et marquer un but, tu n’as pas besoin de jouer davantage. Ça suffit” », a révélé Enrique.

  • Des inquiétudes sur les penalties malgré la victoire

    Malgré sa brillante contribution dans le jeu, la soirée n’a pas été parfaite pour Dembele. L’attaquant a affiché sa frustration après avoir manqué un penalty pendant le match, un échec qui entretient un léger sujet d’inquiétude pour les Parisiens. Le PSG peine dans cet exercice cette saison, avec un seul penalty transformé sur quatre tentatives jusqu’ici, de quoi amener Enrique à réfléchir à ses options pour les prochaines situations sous pression.

    Enrique a abordé la question avec franchise, soulignant que si l’équipe ne dispose pas d’un spécialiste attitré, elle ne manque pas de joueurs capables de tirer. « Il était contrarié parce qu’il a manqué le penalty. C’est vrai, nous avons une statistique un peu difficile à juger. Mais chaque fois que nous avons disputé une finale, nous avons eu de bons tireurs. Nous avons beaucoup de joueurs capables de tirer, mais c’est vrai qu’il nous manque un spécialiste. Avec Vitinha, Ousmane, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les penaltys », a expliqué l’entraîneur.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Des retrouvailles qui tombent à pic en Ligue des champions

    Ces éloges sur les bases acquises par Dembele à Barcelone arrivent à un moment important de la saison. Le PSG doit affronter le géant catalan ce mardi dans un choc de Ligue des champions. Pour Dembele comme pour Luis Enrique, ce match sera l’occasion de retrouvailles à fort enjeu avec leur ancien club. La forme actuelle de l’ailier laisse penser qu’il sera la principale menace pour ses anciens coéquipiers au Parc des Princes. Dembele a désormais l’occasion de prouver que sa formation barcelonaise peut lui servir à faire souffrir son ancien club sur la plus grande scène qui soit.

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