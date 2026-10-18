Dembele a fait la différence pour le PSG lors de son match de Ligue 1 contre Strasbourg ce samedi. Entré en jeu après avoir débuté sur le banc, l’international français a changé le cours du match en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Enrique a particulièrement tenu à souligner le parcours de Dembele, notamment son passage en Catalogne. Selon l’entraîneur du PSG, la capacité de l’ailier à lire le jeu et à s’adapter à différentes exigences tactiques découle directement de son expérience au FC Barcelone.

« Il est passé par la meilleure école de football, le FC Barcelone. Dans sa manière de jouer, il savait déjà tout. Chaque fois que l’on a l’occasion de voir un joueur du Barça, il s’adapte à ce que j’aime dans le football. Il comprend parfaitement s’il doit jouer sur le côté ou dans l’axe. Comprendre le jeu est fondamental pour nous et, quand on a des joueurs qui possèdent déjà cette expérience, cela change tellement de choses pour nous », a expliqué Enrique.