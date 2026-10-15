Martinez a utilisé son compte Instagram pour expliquer que sa première réaction, emportée, était née de son désir ardent de voir Manchester United réussir. « Après tout ce qui a été dit sur mes propos d’hier, je veux préciser ce que je voulais dire et ce que je ressens, a écrit le défenseur. Après le match, j’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que nous voulions tous.

« Ceux qui me connaissent savent avec quelle passion, quel engagement et quelle envie de gagner je vis le football. Et quand les choses ne tournent pas en notre faveur, cela fait mal, surtout quand on représente un club qui a l’histoire et la stature de Manchester United.

« Mes mots reflètent ce que je ressens et à quel point je veux voir ce club se battre pour les plus grands titres. »

L’ancien joueur de l’Ajax a ensuite précisé ce qu’il entendait par ses demandes d’investissements accrus de la part de la direction : « Ces exigences élevées font partie de ma vision du football et de la responsabilité qui accompagne le port de ce maillot. Quand je dis que j’en veux plus, je parle de l’ambition que nous devons tous avoir au sein de ce club pour continuer à progresser, devenir plus forts et disposer de tout ce dont nous avons besoin pour rivaliser au plus haut niveau.

« Nous devons tous être à la hauteur de ces exigences, moi le premier. Je sais qu’avant tout, c’est à nous, les joueurs, de faire le nécessaire, et je suis le premier à assumer cette responsabilité. »



