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Lisandro Martinez explique sa charge virulente contre la direction de Manchester United par « la colère et la frustration », mais refuse de s’excuser
Martinez apporte des précisions sur ses critiques envers la direction de Manchester United
Manchester United a subi une défaite préjudiciable (2-0) face à l’Atlético de Madrid mardi, provoquant une sortie virulente de Martinez après le match. Le joueur de 28 ans s’en est pris à la direction du club et au directeur sportif Jason Wilcox, les accusant de ne pas avoir soutenu l’entraîneur Michael Carrick lors du mercato estival.
Alors que des informations indiquent que les dirigeants de United se préparent à sanctionner le défenseur central, Martinez a pris la parole sur les réseaux sociaux mercredi pour clarifier sa position. Si l’international argentin a cherché à apaiser la situation, sa déclaration de 271 mots ne contenait notamment aucune excuse adressée directement aux dirigeants qu’il avait visés.
Cette polémique survient dans une période agitée pour Manchester United, qui a désormais perdu cinq de ses neuf premiers matches de la saison. Les tensions dans le vestiaire ont été davantage mises en lumière lorsque son coéquipier Amad Diallo a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux : « Une p*** de honte, je n’ai pas de mots », alimentant encore l’agitation autour d’Old Trafford.
- Alterphotos
« J’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration »
Martinez a utilisé son compte Instagram pour expliquer que sa première réaction, emportée, était née de son désir ardent de voir Manchester United réussir. « Après tout ce qui a été dit sur mes propos d’hier, je veux préciser ce que je voulais dire et ce que je ressens, a écrit le défenseur. Après le match, j’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que nous voulions tous.
« Ceux qui me connaissent savent avec quelle passion, quel engagement et quelle envie de gagner je vis le football. Et quand les choses ne tournent pas en notre faveur, cela fait mal, surtout quand on représente un club qui a l’histoire et la stature de Manchester United.
« Mes mots reflètent ce que je ressens et à quel point je veux voir ce club se battre pour les plus grands titres. »
L’ancien joueur de l’Ajax a ensuite précisé ce qu’il entendait par ses demandes d’investissements accrus de la part de la direction : « Ces exigences élevées font partie de ma vision du football et de la responsabilité qui accompagne le port de ce maillot. Quand je dis que j’en veux plus, je parle de l’ambition que nous devons tous avoir au sein de ce club pour continuer à progresser, devenir plus forts et disposer de tout ce dont nous avons besoin pour rivaliser au plus haut niveau.
« Nous devons tous être à la hauteur de ces exigences, moi le premier. Je sais qu’avant tout, c’est à nous, les joueurs, de faire le nécessaire, et je suis le premier à assumer cette responsabilité. »
Défendre Carrick en pleine crise au sein de l’effectif
Malgré ses critiques envers la direction, Martinez a apporté tout son soutien à Carrick. Lors de sa première interview d’après-match, il a assuré que l’entraîneur faisait de son mieux et souligné qu’un club « ne peut pas continuer à changer, changer, changer d’entraîneur ».
Dans sa déclaration suivante, Martinez a réaffirmé son soutien au staff technique et à l’effectif. « Nous devons être encore plus exigeants envers nous-mêmes et travailler ensemble pour ramener Manchester United au sommet », a-t-il déclaré. « Je crois en mes coéquipiers, en notre entraîneur et en toutes les personnes qui travaillent pour aider ce club à aller de l’avant. »
« Je suis convaincu que la voie à suivre est de continuer à travailler ensemble, avec ambition et engagement. Mon objectif est le même depuis le premier jour : gagner, jouer au plus haut niveau et tout donner pour ce blason. »
- Getty Images Sport
Manchester United, diminué, attendu à Leeds
Manchester United devra faire abstraction du bruit ambiant avant un déplacement crucial à Elland Road, dimanche en Premier League. Carrick fait face à un casse-tête en défense contre Leeds United, Luke Shaw, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui étant tous indisponibles. Matthijs de Ligt a récemment retrouvé le banc à Madrid après un an d’absence en raison d’une blessure au dos. Martinez reste donc indispensable dans le onze de départ malgré la controverse persistante.
Au-delà de ce week-end, l’avenir à long terme de Martinez reste incertain. Son contrat actuel expire fin juin, ce qui jette le doute sur la suite de sa carrière à Old Trafford. Manchester United dispose toujours d’une option de prolongation d’un an, qu’il devrait selon toute vraisemblance lever pour éviter de voir le vainqueur de la Coupe du monde à 57 millions de livres sterling partir libre l’été prochain.
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