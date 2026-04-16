L’une des principales raisons pour lesquelles Cornellà a séduit l’attaquant de l’Inter Miami tient à sa réputation prestigieuse en matière de formation de talents d’élite. Le club a servi de tremplin à de nombreux joueurs qui ont ensuite connu la gloire internationale, parmi lesquels plusieurs anciens coéquipiers et rivaux de Messi. Les infrastructures dédiées au recrutement et à l’entraînement demeureront un pilier de la philosophie des nouveaux dirigeants.

Le communiqué met en lumière un palmarès impressionnant de joueurs formés au club, soulignant : « Tout au long de son histoire, le club s'est distingué par son travail solide avec le centre de formation et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau du football semi-professionnel espagnol, s'imposant comme une référence dans la formation des jeunes footballeurs. Ses rangs ont vu défiler des joueurs ayant ensuite rejoint l’élite nationale et internationale, parmi lesquels le gardien de but de l’équipe d’Espagne et d’Arsenal, David Raya ; Jordi Alba, ancien coéquipier de Messi au Barça comme à l’Inter Miami ; Gerard Martín, récemment intégré au FC Barcelone pour renforcer la défense de l’équipe première ; Javi Puado, capitaine du RCD Espanyol et international espagnol ; Keita Baldé, international sénégalais ayant évolué dans plusieurs grands championnats ; Aitor Ruibal, l’un des capitaines actuels du Real Betis Balompié ; ou encore Ilie Sánchez, champion de la MLS et sélectionné à deux reprises pour le MLS All-Star. »



