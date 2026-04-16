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Lionel Messi finalise l’achat d’un club espagnol en toute discrétion et renforce ainsi ses liens avec Barcelone, a-t-on appris ce vendredi
Un retour stratégique en Catalogne
L'icône argentine a acquis la propriété exclusive du club catalan, qui évolue actuellement dans le groupe V de la Tercera RFEF (quatrième division du football espagnol). Alors que l'équipe est en bonne voie pour la montée, cette initiative marque une étape importante pour Messi, qui cherche à se forger un héritage au-delà de sa carrière de joueur en Major League Soccer.
Dans le communiqué officiel, la motivation de cette transaction est clairement exposée : « Grâce à cette opération, Messi renforce ses liens étroits avec Barcelone et son engagement en faveur du développement du sport et des talents locaux en Catalogne. Un lien qui remonte à l’époque où il était joueur du FC Barcelone et qui est resté indélébile au fil des ans », précise le texte.
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Ambitions en matière d'évolution professionnelle
Fondé en 1951, l’UE Cornellà réalise une saison remarquable : le club occupe actuellement la troisième place de son groupe et pointe à seulement cinq points du leader, Manresa. Ayant déjà assuré sa qualification pour les barrages de promotion, Messi vise désormais l’accession à l’élite du football espagnol grâce à une stratégie d’investissement ambitieuse qui place le centre de formation au cœur de son projet.
Un véritable vivier de talents
L’une des principales raisons pour lesquelles Cornellà a séduit l’attaquant de l’Inter Miami tient à sa réputation prestigieuse en matière de formation de talents d’élite. Le club a servi de tremplin à de nombreux joueurs qui ont ensuite connu la gloire internationale, parmi lesquels plusieurs anciens coéquipiers et rivaux de Messi. Les infrastructures dédiées au recrutement et à l’entraînement demeureront un pilier de la philosophie des nouveaux dirigeants.
Le communiqué met en lumière un palmarès impressionnant de joueurs formés au club, soulignant : « Tout au long de son histoire, le club s'est distingué par son travail solide avec le centre de formation et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau du football semi-professionnel espagnol, s'imposant comme une référence dans la formation des jeunes footballeurs. Ses rangs ont vu défiler des joueurs ayant ensuite rejoint l’élite nationale et internationale, parmi lesquels le gardien de but de l’équipe d’Espagne et d’Arsenal, David Raya ; Jordi Alba, ancien coéquipier de Messi au Barça comme à l’Inter Miami ; Gerard Martín, récemment intégré au FC Barcelone pour renforcer la défense de l’équipe première ; Javi Puado, capitaine du RCD Espanyol et international espagnol ; Keita Baldé, international sénégalais ayant évolué dans plusieurs grands championnats ; Aitor Ruibal, l’un des capitaines actuels du Real Betis Balompié ; ou encore Ilie Sánchez, champion de la MLS et sélectionné à deux reprises pour le MLS All-Star. »
- AFP
Rejoindre le cercle restreint des propriétaires de clubs de football
En acquérant un club, Messi poursuit son engagement envers le football des jeunes, illustré par la première édition de la « Messi Cup », disputée à Miami en décembre dernier. Ce tournoi U16 avait rassemblé des formations prestigieuses comme les Newell’s Old Boys, l’Inter Milan, River Plate, l’Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City et son ancien club, le FC Barcelone. Cette acquisition s’inscrit donc logiquement dans sa volonté de former la prochaine génération de talents.
En intégrant le cercle restreint des propriétaires de clubs, l’Argentin suit les traces de son actuel employeur à l’Inter Miami, David Beckham, ainsi que de Cristiano Ronaldo, qui a récemment acquis 25 % du capital d’Almería, et de Thibaut Courtois, impliqué au Mans. D’autres joueurs ont également franchi le pas, tels que Kylian Mbappé (SM Caen), Luka Modric (Swansea), Héctor Bellerín (Forest Green Rovers), Gérard Piqué (FC Andorre), N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton), Sadio Mané (Bourges Foot 18) et César Azpilicueta (Hashtag United).