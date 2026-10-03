AFP
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Lionel Messi atterrit en Argentine avant sa dernière apparition émouvante avec l’Argentine
Le capitaine emblématique rentre chez lui plus tôt
Messi a atterri à l’aéroport international Islas Malvinas de Rosario aux côtés de sa famille vendredi matin avant sa dernière apparition sous les couleurs de l’équipe nationale. L’attaquant de l’Inter Miami a pris le temps de se reposer dans sa résidence privée de Funes avant de rejoindre le groupe de Lionel Scaloni au centre d’entraînement d’Ezeiza. Le capitaine ne doit effectuer qu’une seule séance d’entraînement avec ses coéquipiers en sélection avant son chant du cygne à l’Estadio Monumental.
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Scaloni clarifie les modalités du déplacement du porte-bonheur
Le retour au pays du huituple vainqueur du Ballon d'Or est arrivé plus tôt que prévu initialement, à la suite des commentaires faits par le sélectionneur lors de sa conférence de presse d'avant-match avant la rencontre face à la Bolivie. En clarifiant le calendrier d'arrivée du talisman avant le match amical du week-end, Scaloni a déclaré : « Leo arrive ce week-end, après le match du (samedi) 3, mais s'il veut venir et jouer le 3, il peut le faire. En principe, il arrive après ce match ; il serait là dimanche. »
Un maillot spécial marque une retraite historique
Le capitaine a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale via son compte Instagram officiel il y a un mois, dans la foulée de son meilleur total individuel de buts lors d’un grand tournoi estival. Pour commémorer cet événement historique, l’Association du football argentin (AFA) a conçu un maillot exclusif sur mesure arborant un motif vertical avec le Soleil de Mai et des branches de laurier encadrant l’emblématique maillot floqué du numéro 10 de la légende.
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Monumental prépare un hommage final émouvant
Le match amical de mardi contre le Bénin, le 6 octobre, doit marquer la fin de la carrière internationale du joueur de 39 ans devant une foule comble à Buenos Aires. Cette rencontre à guichets fermés débutera une heure plus tôt, à 20h00 heure locale, afin de permettre des hommages spéciaux d'avant-match et des cérémonies d'adieu. Une fois l'émotion de la soirée retombée, l'attaquant vétéran retournera à Miami pour disputer le reste de la saison de Major League Soccer.
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