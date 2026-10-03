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FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGOAFP
Adhe Makayasa
Traduit par

Lionel Messi atterrit en Argentine avant sa dernière apparition émouvante avec l’Argentine

L. Messi
Argentine
Matchs Amicaux
Argentine vs Bénin
Bénin
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi est de retour sur le sol argentin alors qu’il se prépare à faire un dernier adieu, chargé d’émotion, à l’équipe nationale. Le légendaire numéro 10 a atterri à Rosario à bord d’un jet privé vendredi matin, marquant le début de la fin de l’une des carrières internationales les plus marquantes de l’histoire du football.

  • Le capitaine emblématique rentre chez lui plus tôt

    Messi a atterri à l’aéroport international Islas Malvinas de Rosario aux côtés de sa famille vendredi matin avant sa dernière apparition sous les couleurs de l’équipe nationale. L’attaquant de l’Inter Miami a pris le temps de se reposer dans sa résidence privée de Funes avant de rejoindre le groupe de Lionel Scaloni au centre d’entraînement d’Ezeiza. Le capitaine ne doit effectuer qu’une seule séance d’entraînement avec ses coéquipiers en sélection avant son chant du cygne à l’Estadio Monumental.


  • Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni clarifie les modalités du déplacement du porte-bonheur

    Le retour au pays du huituple vainqueur du Ballon d'Or est arrivé plus tôt que prévu initialement, à la suite des commentaires faits par le sélectionneur lors de sa conférence de presse d'avant-match avant la rencontre face à la Bolivie. En clarifiant le calendrier d'arrivée du talisman avant le match amical du week-end, Scaloni a déclaré : « Leo arrive ce week-end, après le match du (samedi) 3, mais s'il veut venir et jouer le 3, il peut le faire. En principe, il arrive après ce match ; il serait là dimanche. »

  • Un maillot spécial marque une retraite historique

    Le capitaine a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale via son compte Instagram officiel il y a un mois, dans la foulée de son meilleur total individuel de buts lors d’un grand tournoi estival. Pour commémorer cet événement historique, l’Association du football argentin (AFA) a conçu un maillot exclusif sur mesure arborant un motif vertical avec le Soleil de Mai et des branches de laurier encadrant l’emblématique maillot floqué du numéro 10 de la légende.

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  • Messi last tangoGetty Images

    Monumental prépare un hommage final émouvant

    Le match amical de mardi contre le Bénin, le 6 octobre, doit marquer la fin de la carrière internationale du joueur de 39 ans devant une foule comble à Buenos Aires. Cette rencontre à guichets fermés débutera une heure plus tôt, à 20h00 heure locale, afin de permettre des hommages spéciaux d'avant-match et des cérémonies d'adieu. Une fois l'émotion de la soirée retombée, l'attaquant vétéran retournera à Miami pour disputer le reste de la saison de Major League Soccer.

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