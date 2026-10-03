Le retour au pays du huituple vainqueur du Ballon d'Or est arrivé plus tôt que prévu initialement, à la suite des commentaires faits par le sélectionneur lors de sa conférence de presse d'avant-match avant la rencontre face à la Bolivie. En clarifiant le calendrier d'arrivée du talisman avant le match amical du week-end, Scaloni a déclaré : « Leo arrive ce week-end, après le match du (samedi) 3, mais s'il veut venir et jouer le 3, il peut le faire. En principe, il arrive après ce match ; il serait là dimanche. »