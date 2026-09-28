Ligue des nations : Belgique - France EN DIRECT

2e journée de la Ligue des nations

Belgique-France

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La Belgique de Mark van Bommel comme la France de Zinedine Zidane ont débuté victorieusement leur nouvelle ère technique lors de la journée inaugurale de la Ligue des nations, se présentant ainsi dans les meilleures conditions pour l’affiche de ce soir, à partir de 20h45, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, comptant pour la deuxième journée du groupe I, celui qui comprend également l’Italie.





Les Diables Rouges ont facilement battu l’Italie 2-0 au Stade olympique : seule équipe à avoir marqué contre l’Espagne, ensuite victorieuse de la Coupe du monde cet été, elle a déjà égalé son nombre de victoires obtenu lors de la précédente phase de groupes de la Ligue des nations, qui l’avait finalement contrainte à disputer un barrage de relégation, ensuite remporté.





La Belgique vise désormais à se relancer et à répéter ce qu’elle avait fait en 2020/21, lorsqu’elle avait atteint la demi-finale avant d’être battue par la France, ensuite lauréate du tournoi. Les débuts tant attendus de Zinedine Zidane sur le banc de la France se sont traduits par une victoire 1-0 à l’extérieur en Turquie, mais la blessure au genou subie par le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe, Kylian Mbappé, après le but décisif a en partie gâché la fête. La France devra se passer de son porte-drapeau, en cherchant à franchir la phase de groupes pour la troisième fois lors des quatre dernières éditions de la Ligue des nations. La France a remporté les cinq dernières confrontations directes, y compris les trois disputées en Ligue des nations. La dernière victoire officielle de la Belgique contre la France remonte à septembre 1981.