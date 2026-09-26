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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Ligue des nations, Angleterre-Espagne EN DIRECT

Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A

Suivez avec nous la première journée de la Ligue des nations.

Ligue des nations

Angleterre-Espagne 2-3

Buteurs : 2' Yamal (E), 36' Gordon (A), 40' Kane (A), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)

Kane (A) rate un penalty à la 53e minute


Angleterre et Espagne s’affrontent à 20h45 samedi à Londres dans le match comptant pour la première journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026-2027. Les champions du monde défient l’équipe nationale des Three Lions, quatrième du classement, dans ce qui aurait pu être la finale de la Coupe du monde 2026 : la sélection de Tuchel compte sur le soutien des 90 000 spectateurs de Wembley, les Furia Roja veulent confirmer leur série d’invincibilité, qui dure désormais depuis plus de deux ans.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    74' - LA SPAGNE REPASSE DEVANT, OYARZABAL SIGNE LE 3-2 ! Passeur puis buteur, Baena est l’un des changements gagnants sortis du banc par De La Fuente, tout comme son avant-centre. L’offrande lumineuse du talent de l’Atlético de Madrid pour Oyarzabal est à souligner, lui qui s’est montré excellent pour lober Trafford d’un petit piqué et offrir ce retournement de situation à l’Espagne.


    61' - ÉGALISATION DE L’ESPAGNE SIGNÉE BAENA !  L’attaquant de l’Atlético décoche une frappe du droit victorieuse à l’entrée de la surface, qui bat Trafford et permet à l’Espagne de revenir à 2-2.


    60' - Superbe action de l’Espagne : Baena remise de talonnade dans les petits espaces avec Yamal, qui face à Trafford passe tout près de l’égalisation,


    55' - KANE MANQUE LE PENALTY, SUR LA BARRE ! Le capitaine de l’Angleterre glisse légèrement sur son appui à cause d’une motte de gazon : son tir du droit plein axe avait pris Simon à contre-pied, mais le ballon s’écrase sur la barre transversale.


    53' PENALTY POUR L’ANGLETERRE ! Rodri dispute un ballon à Bellingham. L’Espagnol ne touche pas le ballon, le milieu du Real Madrid va au contact et tombe dans la surface. Massa ne désigne pas le point de penalty, mais il est appelé par le VAR pour revoir l’action et accorde finalement le penalty.


    40' - L’ANGLETERRE RENVERSE TOUT, KANE ! Les Trois Lions reprennent la main et bouleversent le match en seulement quatre minutes. Percée sur la gauche d’O'Reilly et centre pour la tête de Kane, qui la dirige vers le but de l’Espagne. Il y a la complicité de Cucurella, qui ne parvient pas à dégager (mais seulement à dévier) un ballon pourtant gérable, lequel finit derrière Simon.


    36' - ÉGALISATION DE L’ANGLETERRE AVEC GORDON ! Contre-attaque parfaite de l’équipe de Tuchel, qui punit l’Espagne en transition sur l’axe Gordon-Bellingham. L’ancien de Newcastle lance l’avancée de son coéquipier d’une talonnade, puis part dans l’espace en recevant le ballon pour filer en terrain découvert. Sa touche est tout aussi précise pour battre Simon et faire exploser Wembley.


    34' - Olmo frôle le but sur un geste magique de Yamal : une talonnade splendide pour libérer son coéquipier dans la surface, lequel croise du droit depuis une position peu évidente et passe proche de la cible.


    16' - Encore un coup d’éclat de l’homme qui a décidé la dernière Coupe du monde : ouverture de Yamal qui surprend la défense anglaise et lance son coéquipier vers Trafford, excellent dans sa sortie pour l’arrêter,


    8' - Le break refusé à l’Espagne ! Ruiz centre depuis les trois quarts un ballon intéressant vers Cubarsí, qui ne l’atteint pas : la déviation profite à Ferran Torres, qui marque mais en position de hors-jeu


    2' - BUT DE L’ESPAGNE, YAMAL ! Il faut moins de deux minutes à l’Espagne pour ouvrir le score à Wembley, mais l’erreur de Guehi est impardonnable. À la relance, le défenseur central de Manchester City ne se rend pas compte du pressing dans son dos de Lamine Yamal, qui lui vole le ballon et file vers Trafford avant de le battre du gauche, avec une frappe qui touche le poteau intérieur avant d’entrer.

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    LA FEUILLE DE MATCH :

    Angleterre-Espagne 2-3

    Buteurs : 2' Yamal (E), 36' Gordon (A), 40' Kane (A), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)


    ANGLETERRE (4-2-3-1) : Trafford ; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly ; Andersen, Lewis-Skelly (70' Garner) ; Saka, Bellingham, Gordon (70' Rogers) ; Kane. Sélectionneur : Tuchel 

    ESPAGNE (4-2-3-1) : Simon ; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella ; Rodri, Ruiz ; Yamal, Olmo, Williams (55' Baena) ; F. Torres (55' Oyarzabal). Sélectionneur : De La Fuente


    Avertis : O'Reilly (A), Guehi (A)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Bellingham (A), O'Reilly (A), Olmo (E), Baena (E)

    Arbitre : Massa (ITA)

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