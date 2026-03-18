Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile et à l'extérieur. Après les matchs d'hier, quatre autres rencontres sont auprogramme aujourd'hui : Barcelone-Newcastle a ouvert ce mercredi européen, et parmi les matchs prévus à 21 h figure celui de Londres entre Tottenham et l'Atlético Madrid. L'équipe de Simeone a déjà un pied en quarts de finale, après s'être imposée 5-2 à l'aller – Kinsky ayant joué un rôle négatif – et devra désormais gérer son avantage. De l'autre côté, on retrouve le Tottenham d'Igor Tudor, qui a fait match nul contre Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, mais dont la situation reste précaire.
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Ligue des champions : Tottenham s'impose mais l'Atlético Madrid se qualifie ; le doublé de Xavi Simons n'a pas suffi
BUTS ET FAITS MARQUANTS
90' - DOUBLÉ DE XAVI SIMONS : le Néerlandais trompe Musso sur un penalty sifflé pour une faute de Gimenez sur l'ancien joueur du Barça et du PSG dans la surface espagnole.
76' - BUT DES COLCHONEROS : Hancko devance Sarr au premier poteau d'une tête sur un corner tiré depuis la gauche.
75' - Superbe arrêt de Vicario qui détourne en corner un coup franc de Julian Alvarez tiré en cloche depuis l'entrée de la surface.
60' - Tottenham frôle le troisième but avec Pedro Porro qui tire au second poteau, mais Musso est habile et repousse le ballon en corner.
52' - LES SPURS DE NOUVEAU EN AVANT : Grey vole le ballon à un adversaire, échange deux passes avec Xavi Simons qui tire en cloche depuis l'entrée de la surface et marque.
47' - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID grâce à une frappe en pivot de Julian Alvarez, sur une passe de l'ancien joueur de l'Atalanta Lookman.
30' - AVANTAGE POUR TOTTENHAM : Kolo Muani ouvre le score en reprenant de la tête, seul dans la surface, un centre de Tel.
6' - But refusé à Lookman, qui marque sur un centre de Simeone, mais l'arbitre annule le but pour hors-jeu du Nigérian après confirmation du VAR.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
Tottenham-Atlético Madrid 3-2 (match aller 2-5)
BUTEURS : 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T), 75' Hancko, 90' pen. Xavi Simons.
TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro (remplacé par Bergvall à la 74e), Romero (remplacé par Danso à la 81e), Dragusin (remplacé par Udogie à la 66e), van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray (remplacé par Gallagher à la 81e), Tel (remplacé par Olusesi à la 81e) ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.
ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina (remplacé par Koke à la 64e), Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone (remplacé par Gimenez à la 87e), Llorente, Cardoso, Lookman (remplacé par Sorloth à la 63e) ; Alvarez (remplacé par N. Gonzalez à la 84e), Griezmann (remplacé par Baena à la 84e). Entraîneur : Simeone.
ARBITRE : Siebert.
AVERTISSEMENTS : Tudor (entraîneur), Vicario, Porro, Romero, Udogie (T) ; Ruggeri, Lookman, Sorloth (A).
EXCLUSIONS : -