90' - DOUBLÉ DE XAVI SIMONS : le Néerlandais trompe Musso sur un penalty sifflé pour une faute de Gimenez sur l'ancien joueur du Barça et du PSG dans la surface espagnole.

76' - BUT DES COLCHONEROS : Hancko devance Sarr au premier poteau d'une tête sur un corner tiré depuis la gauche.

75' - Superbe arrêt de Vicario qui détourne en corner un coup franc de Julian Alvarez tiré en cloche depuis l'entrée de la surface.

60' - Tottenham frôle le troisième but avec Pedro Porro qui tire au second poteau, mais Musso est habile et repousse le ballon en corner.

52' - LES SPURS DE NOUVEAU EN AVANT : Grey vole le ballon à un adversaire, échange deux passes avec Xavi Simons qui tire en cloche depuis l'entrée de la surface et marque.

47' - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID grâce à une frappe en pivot de Julian Alvarez, sur une passe de l'ancien joueur de l'Atalanta Lookman.

30' - AVANTAGE POUR TOTTENHAM : Kolo Muani ouvre le score en reprenant de la tête, seul dans la surface, un centre de Tel.

6' - But refusé à Lookman, qui marque sur un centre de Simeone, mais l'arbitre annule le but pour hors-jeu du Nigérian après confirmation du VAR.



