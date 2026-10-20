Ligue des champions, Roma-Slovan Bratislava EN DIRECT

Ligue des champions, 3e journée
Roma-Slovan Bratislava
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Effacer la désillusion d’il y a six jours face au Real Madrid de son ancien entraîneur Mourinho et décrocher une première victoire en Ligue des champions. La Roma de Gian Piero Gasperini a des objectifs bien précis en tête pour cette troisième journée de la compétition, ce soir à 21 h au Stade olympique face au Slovan Bratislava de Yaya Touré, dernier avec zéro point et un seul but inscrit jusqu’ici. La Roma, troisième du championnat, doit impérativement prendre les trois points face à un adversaire largement à sa portée, avant les déplacements compliqués à Manchester face à United et à Paris face au PSG, champion d’Europe, lors des deux prochaines journées.