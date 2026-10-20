Ligue des champions, Roma-Slovan Bratislava EN DIRECT

Roma-Slovan Bratislava

Buteurs





ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley ; Soulé, Pellegrini ; Malen. Entr. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1) : Takac ; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz ; Pokorný, Ibrahim ; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara ; Sporar. Entr. Yaya Touré

Avertis :

Expulsés :

Passes décisives :

Arbitre : Scharer (SUI)