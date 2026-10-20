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Donyell MalenGetty
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Ligue des champions, Roma-Slovan Bratislava EN DIRECT

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SSC Naples vs Bodoe/Glimt
SSC Naples
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

Suivez avec nous en direct la troisième journée de la Ligue des champions.

Ligue des champions, 3e journée

Roma-Slovan Bratislava

Buteurs :



Effacer la désillusion d’il y a six jours face au Real Madrid de son ancien entraîneur Mourinho et décrocher une première victoire en Ligue des champions. La Roma de Gian Piero Gasperini a des objectifs bien précis en tête pour cette troisième journée de la compétition, ce soir à 21 h au Stade olympique face au Slovan Bratislava de Yaya Touré, dernier avec zéro point et un seul but inscrit jusqu’ici. La Roma, troisième du championnat, doit impérativement prendre les trois points face à un adversaire largement à sa portée, avant les déplacements compliqués à Manchester face à United et à Paris face au PSG, champion d’Europe, lors des deux prochaines journées.



  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Roma-Slovan Bratislava

    Buteurs


    ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley ; Soulé, Pellegrini ; Malen. Entr. Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1) : Takac ; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz ; Pokorný, Ibrahim ; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara ; Sporar. Entr. Yaya Touré

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Scharer (SUI)

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