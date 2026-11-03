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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
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Ligue des champions EN DIRECT : Galatasaray-Stuttgart et Shakhtar-Sporting en cours

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Première partie de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions

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Après une semaine de pause, qui a coïncidé en Serie A avec la première journée de championnat disputée en milieu de semaine, la Ligue des champions reprend avec sept matches au programme de la 4e journée, en plus des deux rencontres de l’Inter et de la Roma. Ces matches commencent déjà à peser dans le classement de la phase de ligue.

Les deux rencontres de 18 h 45, Galatasaray-Stuttgart et Shakhtar-Sporting Lisbonne, ouvriront le bal. Mais les grandes affiches et les confrontations chargées d’émotion ne manquent pas, avec notamment Atlético de Madrid-Bayern Munich, Barcelone-Aston Villa et Villarreal-PSG.

  • LE PROGRAMME COMPLET ET OÙ VOIR LES MATCHS

    • 18 h 45 : GALATASARAY-STUTTGART sur Sky Sport Calcio et Sky Sport 254. Commentaires de Giovanni Poggi, Diretta Gol avec Elia Faggion
    • 18 h 45 : SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONNE sur Sky Sport Arena et Sky Sport 255. Commentaires d’Andrea Menon, Diretta Gol avec Alessandro Sugoni
    • 21 h 00 : FEYENOORD-INTER sur Sky Sport Uno, Sky Sport 252 et Sky Sport 4K. Commentaires de Maurizio Compagnoni, analyses d’Aldo Serena, envoyés spéciaux Gianluca Di Marzio et Matteo Barzaghi, Diretta Gol avec Federico Zancan
    • 21 h 00 : BARCELONE-ASTON VILLA sur Sky Sport Calcio et Sky Sport 254. Commentaires de Paolo Redi, envoyée spéciale Giorgia Cenni, Diretta Gol avec Paolo Ciarravano
    • 21 h 00 : MANCHESTER UNITED-ROMA sur Sky Sport Arena et Sky Sport 253. Commentaires de Fabio Caressa, analyses de Beppe Bergomi, envoyés spéciaux Paolo Assogna et Angelo Mangiante, Diretta Gol avec Riccardo Gentile
    • 21 h 00 : VILLARREAL-PSG sur Sky Sport 255. Commentaires de Davide Polizzi, Diretta Gol avec Dario Massara
    • 21 h 00 : ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN MUNICH sur Sky Sport 256. Commentaires d’Antonio Nucera, envoyé spécial Nicolò Omini, Diretta Gol avec Daniele Barone
    • 21 h 00 : BODØ/GLIMT-LILLE sur Sky Sport 257. Commentaires de Calogero Destro, Diretta Gol avec Riccardo Morelli
    • 21 h 00 : LASK-SLOVAN BRATISLAVA sur Sky Sport 258. Commentaires de Fabrizio Redaelli, Diretta Gol avec Andrea Voria

  • Galatasaray-Stuttgart 2-0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Buteur : 12e et 15e Batrakov (G)

  • Chakhtar Donetsk-Sporting Lisbonne 0-0

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONNE 0-0

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