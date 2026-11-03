Ligue des champions EN DIRECT : Galatasaray-Stuttgart et Shakhtar-Sporting en cours

Après une semaine de pause, qui a coïncidé en Serie A avec la première journée de championnat disputée en milieu de semaine, la Ligue des champions reprend avec sept matches au programme de la 4e journée, en plus des deux rencontres de l’Inter et de la Roma. Ces matches commencent déjà à peser dans le classement de la phase de ligue.
Les deux rencontres de 18 h 45, Galatasaray-Stuttgart et Shakhtar-Sporting Lisbonne, ouvriront le bal. Mais les grandes affiches et les confrontations chargées d’émotion ne manquent pas, avec notamment Atlético de Madrid-Bayern Munich, Barcelone-Aston Villa et Villarreal-PSG.