Les débordements catastrophiques des supporters survenus lors du dernier Clasico entre le Barça et le Real Madrid au stade du Camp Nou placent le club face à des craintes croissantes de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de son stade, dans une scène qui a ravivé le souvenir de crises antérieures ayant coûté aux Blaugrana des amendes et des sanctions touchant leurs supporters.
Entre la volonté de retrouver l'ambiance enflammée dans les tribunes et celle d'éviter que de tels débordements ne se reproduisent, le club a choisi d'offrir une nouvelle chance à une partie importante de ses supporters, misant sur le respect de leurs engagements, dans l'espoir que cette décision ne se transforme pas en source d'une nouvelle crise.