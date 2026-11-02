Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Les retombées du désastre de Camavinga : le Barça prend une décision à hauts risques

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions
FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
E. Camavinga
Espagne
Angleterre
France

Barcelone prépare le duel face à Aston Villa

Prochains matchs
BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

VAL

VAL

LaLiga

07 nov. 2026

RMA

RMA

Les débordements catastrophiques des supporters survenus lors du dernier Clasico entre le Barça et le Real Madrid au stade du Camp Nou placent le club face à des craintes croissantes de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de son stade, dans une scène qui a ravivé le souvenir de crises antérieures ayant coûté aux Blaugrana des amendes et des sanctions touchant leurs supporters.

Entre la volonté de retrouver l'ambiance enflammée dans les tribunes et celle d'éviter que de tels débordements ne se reproduisent, le club a choisi d'offrir une nouvelle chance à une partie importante de ses supporters, misant sur le respect de leurs engagements, dans l'espoir que cette décision ne se transforme pas en source d'une nouvelle crise.

À lire aussi : Le Real placé dans l'équation, le découvreur de Zabiri : l'intérêt du Barça ne m'a pas surpris

  • Un retour semé d'embûches

    Et selon le journal Sport, le Barça a décidé de rouvrir la « tribune d'animation (Gol 1957) » lors de la confrontation face à Aston Villa en Ligue des champions, prévue demain mardi lors de la quatrième journée de la phase de ligue.

    Cette décision est intervenue après une réunion tenue par les responsables du club avec les représentants des groupes de supporters, qui se sont engagés à adopter un comportement civique et respectueux, en échange du retour de l'activité sous une surveillance stricte. Les membres de ce groupe se positionnent derrière le but, du côté sud du Camp Nou, où ils mènent les chants collectifs et organisent les animations, notamment le déploiement des grands drapeaux et des grandes banderoles, les « tifos », pour galvaniser les joueurs.

    À lire aussi : comparé à un magicien brésilien, le père de Yamal corrige une erreur répandue au sujet de son fils et défie le Real

  • Des précédents inoubliables

    Le Barça avait suspendu l'activité de sa tribune le 29 octobre dernier, dans le sillage des incidents survenus lors du Clasico face au Real Madrid, marqué par des jets de projectiles et par le milieu de terrain madrilène Eduardo Camavinga touché par un drapeau du Barça, alors que l'équipe madrilène célébrait son deuxième but.

    À lire aussi : la faille de Mourinho et l'indice parisien, la porte du Real Madrid ne se fermera pas devant Hakimi

    La Ligue espagnole avait transmis l'incident de l'agression visant Camavinga à la commission de discipline, après que des vidéos relayées ont montré le joueur du Real Madrid frappé à la tête à coups de hampes de drapeaux par certains supporters du Barça, réaffirmant sa volonté de lutter contre tout comportement violent.

    Cette crise n'est pas la première du genre : le Barça avait déjà suspendu l'activité de sa tribune en novembre 2024, durant la période où il évoluait au stade de Montjuïc, après que les groupes de supporters avaient demandé au club d'assumer des amendes s'élevant à 21 000 euros en raison des agissements de certains de leurs membres, ce qui menaçait le club d'une sanction de fermeture de son stade, avec la répétition des sanctions liées au comportement des supporters, un contexte qui place le retour de la tribune face à un véritable test cette fois-ci.

    À lire aussi : un doublé qui bouleverse les calculs de Mourinho, un journaliste espagnol affirme que le banc est la place de Vinicius

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

VAL

VAL

LaLiga

07 nov. 2026

RMA

RMA