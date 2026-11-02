Le Barça avait suspendu l'activité de sa tribune le 29 octobre dernier, dans le sillage des incidents survenus lors du Clasico face au Real Madrid, marqué par des jets de projectiles et par le milieu de terrain madrilène Eduardo Camavinga touché par un drapeau du Barça, alors que l'équipe madrilène célébrait son deuxième but.

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La Ligue espagnole avait transmis l'incident de l'agression visant Camavinga à la commission de discipline, après que des vidéos relayées ont montré le joueur du Real Madrid frappé à la tête à coups de hampes de drapeaux par certains supporters du Barça, réaffirmant sa volonté de lutter contre tout comportement violent.

Cette crise n'est pas la première du genre : le Barça avait déjà suspendu l'activité de sa tribune en novembre 2024, durant la période où il évoluait au stade de Montjuïc, après que les groupes de supporters avaient demandé au club d'assumer des amendes s'élevant à 21 000 euros en raison des agissements de certains de leurs membres, ce qui menaçait le club d'une sanction de fermeture de son stade, avec la répétition des sanctions liées au comportement des supporters, un contexte qui place le retour de la tribune face à un véritable test cette fois-ci.

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