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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Les notes du Borussia Dortmund face à l’Union Berlin : Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck se distinguent dans un match nul frustrant

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W. Anton
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

Le Borussia Dortmund a été tenu en échec par l’Union Berlin (0-0) dans un match marqué par la solidité défensive des deux équipes et un manque d’inspiration dans le dernier tiers du terrain. Si la défense de Dortmund a été remarquablement bien organisée, ses joueurs offensifs n’ont pas réussi à percer le bloc d’une équipe à domicile déterminée.

Le déplacement à l’Alte Försterei s’est soldé par une impasse tactique, les hommes de Niko Kovac s’étant heurtés à un bloc défensif très discipliné. Malgré ses 62,6 % de possession de balle et ses 570 passes tentées, Dortmund a peiné à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Le match a débuté par un coup de théâtre : Ethan Nwaneri s’est vu brandir par erreur un carton rouge après seulement quelques secondes, avant que la sanction ne soit immédiatement ramenée à un carton jaune.

Les statistiques témoignent de la maîtrise des deux défenses. Dortmund n’a cadré que deux tirs en 90 minutes, signe d’un manque de cohésion entre le milieu de terrain et l’attaque. Au bout du compte, les deux équipes ont manqué de créativité pour débloquer la situation dans une rencontre physique marquée par six cartons jaunes.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gregor Kobel - 6,5/10

    Un après-midi relativement tranquille pour le gardien suisse, qui n'a eu aucun arrêt à effectuer, les locaux n'ayant pas cadré le moindre tir. Kobel est resté vigilant pour intervenir dans le dos de sa défense positionnée haut et a relancé efficacement sous pression.

    Joane Gadou - 8/10

    Le jeune joueur a affiché une grande sérénité en défense et a largement contribué à la domination de son équipe dans les statistiques de passes. Gadou a fait preuve d'une excellente vitesse de repli et a stoppé plusieurs contre-attaques.

    Waldemar Anton - 8/10

    Malgré un carton jaune reçu dès la 7e minute, Anton a sans doute été le meilleur joueur sur le terrain. Très agressif dans les duels, il a été presque impossible à passer et a joué un rôle décisif lors des phases de pression offensive.

    Nico Schlotterbeck - 8/10

    Le capitaine a régné dans les airs et a mené la progression du ballon depuis l'arrière. Schlotterbeck s'est régulièrement porté vers l'avant et a amené le premier véritable tir du match peu avant la pause.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Milieu de terrain

    Jobe Bellingham - 6,5/10

    Une prestation discrète dans l’entrejeu. Bellingham a couvert du terrain et s’est montré solide sans ballon, mais il lui a manqué la dernière passe décisive et un apport offensif notable.

    Daniel Svensson - 6,5/10

    Aligné comme piston, Svensson a été très présent, mais a peiné à trouver régulièrement ses attaquants. Appliqué dans ses replis défensifs, il s’est toutefois montré réservé dans le dernier tiers du terrain.

    Felix Nmecha - 6,5/10

    Nmecha a apporté de l’impact physique au milieu, mais a souvent pris trop peu de risques dans ses passes. S’il a contribué à maîtriser la possession, il n’a pas su s’engouffrer régulièrement dans les espaces laissés par le bloc défensif resserré.

    Julian Ryerson - 7,5/10

    L’ancien joueur de l’Union Berlin s’est dépensé sans compter sur son flanc. Ryerson a parfois éprouvé des difficultés dans les duels offensifs, mais a délivré un centre dangereux en début de seconde période, à l’origine de la meilleure occasion de l’équipe.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Attaque

    Maximilian Beier - 5/10

    Une soirée frustrante pour l’international allemand. Beier a peiné à trouver des espaces entre les lignes, a mal négocié une belle occasion et a été remplacé à la 62e minute.

    Ethan Nwaneri - 6/10

    Après la stupeur provoquée par le carton rouge annulé dès la première minute, Nwaneri s’est fait discret par séquences. Il a toutefois représenté la plus grande menace devant le but, manquant le cadre de peu après une belle percée individuelle avant de céder sa place.

    Serhou Guirassy - 6/10

    Longtemps isolé, Guirassy a dû décrocher pour conserver le ballon. Averti à la 14e minute, il a vu une frappe prometteuse être contrée en fin de match.

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  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Fábio Silva - 6/10

    Entré à la 62e minute pour apporter une autre dimension au jeu. Silva a créé une occasion intéressante en attaque, mais a manqué de consistance dans l’ensemble.

    Konstantinos Karetsas - Non noté

    Entré à la 62e minute, il a vu sa participation écourtée par une blessure à la cheville huit minutes plus tard.

    Mathis Albert - 5/10

    Il a remplacé Karetsas, blessé, à la 70e minute. Albert a involontairement contré une frappe prometteuse de son coéquipier Serhou Guirassy, mais a failli marquer de façon insolite en fin de match.

    Niko Kovac - 6/10

    Kovac avait organisé son équipe pour qu’elle domine la possession, ce qu’elle a réussi à faire. Son dispositif tactique n’a toutefois pas permis de trouver la solution face au bloc bas adverse, et une blessure survenue au mauvais moment a compliqué ses changements.

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