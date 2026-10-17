Le déplacement à l’Alte Försterei s’est soldé par une impasse tactique, les hommes de Niko Kovac s’étant heurtés à un bloc défensif très discipliné. Malgré ses 62,6 % de possession de balle et ses 570 passes tentées, Dortmund a peiné à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Le match a débuté par un coup de théâtre : Ethan Nwaneri s’est vu brandir par erreur un carton rouge après seulement quelques secondes, avant que la sanction ne soit immédiatement ramenée à un carton jaune.
Les statistiques témoignent de la maîtrise des deux défenses. Dortmund n’a cadré que deux tirs en 90 minutes, signe d’un manque de cohésion entre le milieu de terrain et l’attaque. Au bout du compte, les deux équipes ont manqué de créativité pour débloquer la situation dans une rencontre physique marquée par six cartons jaunes.