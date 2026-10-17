Gregor Kobel - 6,5/10

Un après-midi relativement tranquille pour le gardien suisse, qui n'a eu aucun arrêt à effectuer, les locaux n'ayant pas cadré le moindre tir. Kobel est resté vigilant pour intervenir dans le dos de sa défense positionnée haut et a relancé efficacement sous pression.

Joane Gadou - 8/10

Le jeune joueur a affiché une grande sérénité en défense et a largement contribué à la domination de son équipe dans les statistiques de passes. Gadou a fait preuve d'une excellente vitesse de repli et a stoppé plusieurs contre-attaques.

Waldemar Anton - 8/10

Malgré un carton jaune reçu dès la 7e minute, Anton a sans doute été le meilleur joueur sur le terrain. Très agressif dans les duels, il a été presque impossible à passer et a joué un rôle décisif lors des phases de pression offensive.

Nico Schlotterbeck - 8/10

Le capitaine a régné dans les airs et a mené la progression du ballon depuis l'arrière. Schlotterbeck s'est régulièrement porté vers l'avant et a amené le premier véritable tir du match peu avant la pause.