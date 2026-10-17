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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Les notes de l’Inter face à Bologne : Thuram et Augusto mènent une remontée pleine de réalisme en seconde période

Player ratings
C. Augusto
M. Thuram
Inter
Bologne vs Inter
Bologne
Serie A

L’Inter Milan a conservé sa place en tête de la Serie A grâce à une victoire 3-1 obtenue avec combativité face à Bologne, au stade Renato Dall'Ara. La rencontre a pourtant mal débuté pour l’équipe de Christian Chivu : Tommaso Pobega a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage aux locaux dans les dix premières minutes.

Malgré ce coup dur précoce, l’Inter a gardé son sang-froid, monopolisant le ballon avec 65,1 % de possession et étouffant progressivement le milieu de terrain adverse. L’égalisation juste avant la pause a été décisive, faisant totalement basculer l’ascendant psychologique en faveur des visiteurs.

La seconde période a été une démonstration de gestion du match et de changements décisifs. Avec 3,35 buts attendus (xG) contre 0,9 pour Bologne, le score final reflète fidèlement la supériorité créative de l’Inter. Cette victoire permet aux Nerazzurri de rester invaincus en tête du classement après sept journées, confirmant leur statut d’équipe à battre dans la course au Scudetto. Voici les notes des joueurs de l’Inter :

  • Gardien de but et défense

    Josep Martinez : 6/10

    Le gardien a passé une soirée relativement tranquille malgré le but encaissé en début de match. Martinez ne pouvait pas faire grand-chose face à la finition précise de Pobega à la 10e minute. Il a terminé la rencontre avec trois arrêts et a offert une base solide au jeu de l’Inter, qui a réalisé 683 passes, même si sa relance a rarement été mise à l’épreuve sous forte pression.

    Yann Aurel Bisseck : 6,5/10

    Aligné à droite de la défense à trois, Bisseck a imposé sa puissance physique, mais a parfois manqué de la rigueur de placement nécessaire face aux contre-attaques en début de match. Il a trouvé ses marques au fil de la rencontre, contribuant à la solidité défensive de son équipe, qui a limité les locaux à quatre tirs cadrés.

    Manuel Akanji : 8/10

    Pilier central de la défense, Akanji a joué un rôle déterminant dans la construction du jeu et s’est distingué dans les statistiques. Après le choc du but encaissé en ouverture du score, il a dirigé efficacement l’arrière-garde, veillant à ce que la ligne défensive reste haute pour réduire les espaces dont disposaient les attaquants adverses.

    Alessandro Bastoni : 7,5/10

    Bastoni a, comme à son habitude, fait progresser le jeu par ses passes depuis l’arrière, endossant souvent un rôle de meneur de jeu supplémentaire. Sans être directement impliqué dans les buts, il a joué un rôle essentiel dans la maîtrise du match grâce à sa capacité à déjouer la première ligne du pressing.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Piotr Zielinski - 7,5/10

    Zielinski a montré par moments toute sa qualité technique et délivré la passe décisive sur le but crucial de Carlos Augusto à la 69e minute. Il a bien maîtrisé le tempo et trouvé des espaces entre les lignes avant d’être remplacé en fin de match.

    Nicolo Barella - 8/10

    Le capitaine a montré l’exemple en délivrant la passe décisive sur l’égalisation de Marcus Thuram juste avant la mi-temps. Moteur de l’équipe, Barella s’est constamment projeté vers l’avant et a assuré le lien entre les lignes. Son énergie dans les transitions a été la principale raison pour laquelle son équipe a pu renverser la situation après avoir concédé l’ouverture du score.

    Federico Dimarco - 6,5/10

    Dimarco a constamment offert une solution sur le flanc gauche, apportant de la largeur et adressant des centres dangereux dans la surface. S’il n’a pas été directement impliqué dans un but avant sa sortie à la 69e minute, son placement a contraint les latéraux adverses à défendre très bas.

    Luis Henrique - 5/10

    Henrique a vécu un match difficile au milieu de terrain. Il a commis une erreur coûteuse en début de rencontre en perdant le ballon face à Juan Miranda, une action qui a directement mené à l’ouverture du score. Il n’a pas réussi à retrouver son rythme et a été remplacé par Andy Diouf à la 69e minute, l’entraîneur cherchant à apporter davantage de verticalité.

    Petar Sucic - 6,5/10

    Sucic a fait preuve de discipline, contribuant à la couverture défensive tout en laissant Barella libre de se déplacer. Il a toutefois manqué une énorme occasion de creuser l’écart à la 76e minute, trouvant le poteau alors que le but était grand ouvert.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Attaque

    Marcus Thuram : 7,5/10

    Point d’appui de l’attaque, Thuram a répondu présent au moment décisif. Son but de la tête à la 44e minute est tombé à point nommé, démoralisant l’adversaire juste avant la pause. Il est resté une menace constante, mais a reçu un carton jaune pour simulation à la 61e minute, avant d’être remplacé à la 79e.

    Francesco Pio Esposito : 5/10

    Une soirée difficile pour le jeune attaquant. Esposito a peiné à peser sur le match et a reçu un carton jaune à la 35e minute pour une faute commise sous le coup de la frustration. Il a été le premier joueur remplacé, en début de seconde période.

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  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Carlos Augusto - 9/10

    Le joueur qui a changé le cours du match. Entré à la 69e minute, Augusto a marqué sur son premier ballon pour donner l’avantage à son équipe, avant de délivrer la passe décisive sur le but qui a scellé la victoire en fin de match. Malgré un carton jaune reçu à la 79e minute, son entrée en jeu a été exceptionnelle.

    Ange-Yoan Bonny - 8/10

    Entré à la place d’Esposito à la 58e minute, Bonny a apporté l’impact physique qui manquait en attaque. Un but lui a été refusé pour hors-jeu à la 82e minute, mais il s’est aussitôt rattrapé en inscrivant le troisième but une minute plus tard, mettant de fait fin au suspense.

    Andy Diouf - 6/10

    Entré à la place de Henrique pour apporter de la fraîcheur, Diouf a correctement rempli son rôle, contribuant à préserver le résultat lors des vingt dernières minutes.

    Henrikh Mkhitaryan - non noté

    Il est entré à la 79e minute à la place de Thuram pour apporter son calme et son expérience.

    Hakan Calhanoglu - non noté

    Il est entré en fin de match à la place de Zielinski pour aider à maîtriser les dernières minutes de la rencontre.

    Christian Chivu - 8,5/10

    L’entraîneur mérite d’être salué pour sa souplesse tactique. Conscient qu’un changement s’imposait dans le dernier tiers du terrain, Chivu a eu la bonne idée de faire entrer Bonny et Augusto. Les deux remplaçants ont marqué et permis à leur équipe de renverser la situation pour s’imposer.

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