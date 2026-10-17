Josep Martinez : 6/10

Le gardien a passé une soirée relativement tranquille malgré le but encaissé en début de match. Martinez ne pouvait pas faire grand-chose face à la finition précise de Pobega à la 10e minute. Il a terminé la rencontre avec trois arrêts et a offert une base solide au jeu de l’Inter, qui a réalisé 683 passes, même si sa relance a rarement été mise à l’épreuve sous forte pression.

Yann Aurel Bisseck : 6,5/10

Aligné à droite de la défense à trois, Bisseck a imposé sa puissance physique, mais a parfois manqué de la rigueur de placement nécessaire face aux contre-attaques en début de match. Il a trouvé ses marques au fil de la rencontre, contribuant à la solidité défensive de son équipe, qui a limité les locaux à quatre tirs cadrés.

Manuel Akanji : 8/10

Pilier central de la défense, Akanji a joué un rôle déterminant dans la construction du jeu et s’est distingué dans les statistiques. Après le choc du but encaissé en ouverture du score, il a dirigé efficacement l’arrière-garde, veillant à ce que la ligne défensive reste haute pour réduire les espaces dont disposaient les attaquants adverses.

Alessandro Bastoni : 7,5/10

Bastoni a, comme à son habitude, fait progresser le jeu par ses passes depuis l’arrière, endossant souvent un rôle de meneur de jeu supplémentaire. Sans être directement impliqué dans les buts, il a joué un rôle essentiel dans la maîtrise du match grâce à sa capacité à déjouer la première ligne du pressing.