Alors que le monde du football était stupéfait par le solo et la finition du jeune joueur dans un but vide après que Jordan Pickford soit monté sur un corner, Odegaard insiste sur le fait que l'équipe première est consciente depuis longtemps du potentiel énorme de Dowman. Le capitaine a souligné que le jeune joueur était un habitué des séances d'entraînement de l'équipe première, où il a toujours su tenir tête à des stars internationales confirmées.

« La façon dont il a gardé son sang-froid ne m’a pas surpris. Nous nous entraînons avec lui depuis longtemps déjà, il nous montre ses qualités à chaque fois qu’il joue, donc c’était formidable pour lui de marquer son premier but et de battre le record », a expliqué Odegaard.

Cependant, le joueur de 27 ans s'est empressé d'ajouter une mise en garde, s'appuyant sur sa propre expérience de jeune prodige : « Il sait que ce n'est que le début pour lui et qu'il doit continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent. »