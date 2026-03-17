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Les exploits de Max Dowman « ne surprennent pas » Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal soulignant que « ce n'est qu'un début » pour ce jeune prodige
Un jeune prodige met fin aux espoirs d'Everton grâce à un but historique
Odegaard s'est réjoui de l'émergence de Dowman, qui est entré dans l'histoire lors de la victoire 2-0 d'Arsenal contre Everton. Le jeune joueur de 16 ans est entré en jeu pour remplacer Martin Zubimendi et a scellé le sort de la rencontre d'une frappe pleine d'assurance dans le temps additionnel, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League à seulement 16 ans et 73 jours. Ce but est survenu peu après qu'il eut joué un rôle déterminant dans l'ouverture du score de Viktor Gyokeres en fin de match.
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Odegaard rend hommage à Dowman, qui a battu un record
À propos de cette victoire qui a permis à Arsenal de consolider sa place de leader au classement, Odegaard a déclaré : « La fin du match contre Everton samedi dernier a été vraiment exceptionnelle. C'était une nouvelle victoire importante, et le fait que Viktor et Max soient sortis du banc pour marquer les buts en fin de match illustre parfaitement ce dont nous parlons depuis le début de la saison : tout le monde se mobilise et joue son rôle, qu'il soit titulaire ou non. Quel moment incroyable pour Max ! On a pu voir à travers les célébrations ce que cela représentait pour tout le monde : les entraîneurs, les joueurs, les supporters. C'est un moment qu'il n'oubliera jamais, et nous non plus ! »
Pas de surprise chez les jeunes talents de Hale End
Alors que le monde du football était stupéfait par le solo et la finition du jeune joueur dans un but vide après que Jordan Pickford soit monté sur un corner, Odegaard insiste sur le fait que l'équipe première est consciente depuis longtemps du potentiel énorme de Dowman. Le capitaine a souligné que le jeune joueur était un habitué des séances d'entraînement de l'équipe première, où il a toujours su tenir tête à des stars internationales confirmées.
« La façon dont il a gardé son sang-froid ne m’a pas surpris. Nous nous entraînons avec lui depuis longtemps déjà, il nous montre ses qualités à chaque fois qu’il joue, donc c’était formidable pour lui de marquer son premier but et de battre le record », a expliqué Odegaard.
Cependant, le joueur de 27 ans s'est empressé d'ajouter une mise en garde, s'appuyant sur sa propre expérience de jeune prodige : « Il sait que ce n'est que le début pour lui et qu'il doit continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent. »
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Le point sur la blessure du capitaine des Gunners
Odegaard a également fait le point sur son état de forme alors qu'il s'apprête à faire son retour après une blessure au genou contractée lors du match contre Brentford. Le milieu de terrain a manqué les cinq derniers matchs, mais il travaille sans relâche pour être prêt pour la fin de saison, notamment pour la finale très attendue de la Carabao Cup contre Manchester City qui se profile à l'horizon.
« Encore une fois, j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir participer au match. Je travaille dur pour revenir dès que possible, et je me sens de plus en plus en forme », a confirmé Odegaard.
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