Dès sa première saison à Cologne, El Mala s’est imposé comme un élément clé de l’attaque, totalisant dix buts et quatre passes décisives en 28 matchs. Ses performances chez les « Domstädter » auraient attiré l’attention de plusieurs clubs.

Selon les dernières informations, la famille El Mala aurait déjà trouvé un accord de principe avec Brighton & Hove Albion pour les deux frères (Malek El Mala évolue avec la réserve du 1. FC Cologne). Le club de Premier League constituerait la destination privilégiée de l’attaquant, qui retrouverait Fabian Hürzeler, un entraîneur déterminé à le recruter.

Brighton aurait déjà transmis une offre de 35 millions d’euros au club rhénan. Toutefois, d’après Kessler, aucun « seuil de tolérance » à 50 millions d’euros n’a été fixé. Aucune « date précise ou fourchette » n’a été fixée : le dirigeant a seulement indiqué que le club examinerait « en temps voulu » l’éventualité d’un départ.

Le joueur de 19 ans pourrait toutefois prendre les devants pour forcer un départ vers l’Angleterre.