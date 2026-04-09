Thomas Kessler, directeur sportif du 1. FC Cologne, a déclaré au Kölner Stadt-Anzeiger qu’aucune offre pour El Mala n’avait pour l’instant été reçue et qu’aucune ne justifiait un examen approfondi. Du côté du joueur, « il n’y a pour l’instant aucune volonté d’entamer des discussions avec d’autres clubs ». Kessler a par ailleurs rappelé qu’El Mala était sous contrat jusqu’en 2030 : « C’est au 1. FC Cologne de décider ! »
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« Les clubs tremblent devant lui ! » Said El Mala ferait-il appel à un conseiller redouté dans le jeu des transferts ?
Dès sa première saison à Cologne, El Mala s’est imposé comme un élément clé de l’attaque, totalisant dix buts et quatre passes décisives en 28 matchs. Ses performances chez les « Domstädter » auraient attiré l’attention de plusieurs clubs.
Selon les dernières informations, la famille El Mala aurait déjà trouvé un accord de principe avec Brighton & Hove Albion pour les deux frères (Malek El Mala évolue avec la réserve du 1. FC Cologne). Le club de Premier League constituerait la destination privilégiée de l’attaquant, qui retrouverait Fabian Hürzeler, un entraîneur déterminé à le recruter.
Brighton aurait déjà transmis une offre de 35 millions d’euros au club rhénan. Toutefois, d’après Kessler, aucun « seuil de tolérance » à 50 millions d’euros n’a été fixé. Aucune « date précise ou fourchette » n’a été fixée : le dirigeant a seulement indiqué que le club examinerait « en temps voulu » l’éventualité d’un départ.
Le joueur de 19 ans pourrait toutefois prendre les devants pour forcer un départ vers l’Angleterre.
- IMAGO / LaPresse
Selon nos informations, un conseiller vedette propose officiellement ses services à El Mala et à sa famille.
Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, Ali Barat, conseiller vedette très bien connecté dans le milieu, notamment au Royaume-Uni, et parfois redouté, aurait proposé ses services à la famille El Mala.
Barat s’est révélé au grand public allemand l’été dernier en orchestrant le prêt de Nicolas Jackson au FC Bayern, avant de s’auto-congratuler dans un communiqué intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu ». Selon lui, le prêt de Jackson au Bayern aurait été un « coup de maître stratégique » : « Là où d’autres attendent, j’agis. Là où d’autres font des compromis, je tiens mes promesses », a-t-il écrit, se présentant comme le « super-agent de la nouvelle génération », porteur d’une vision là où d’autres ne voient que problèmes. « Nous construisons des carrières. Nous façonnons des avenirs. Nous menons le jeu. »
Malgré cette autocélébration, Barat est reconnu comme une figure incontournable du marché des transferts. L’été dernier, il a piloté les passages de Xavi Simons (de Leipzig à Tottenham), Piero Hincapie (de Leverkusen à Arsenal), Dean Huijsen (de Bournemouth au Real Madrid) et Johan Bakayoko (d’Eindhoven à Leipzig). En décembre 2025, il a reçu pour la deuxième fois le Golden Boy décerné par Tuttosport au meilleur agent de l’année.
Début mars, le joueur s’est séparé d’un agent de l’agence espagnole Footfeel ISM et est depuis représenté par ses parents, Sabrina et Mohammed.
Pour le FC Cologne comme pour El Mala, la priorité absolue est désormais le maintien. Le club rhénan n’a plus goûté à la victoire en Bundesliga depuis le 30 janvier et a glissé à la 15e place. Après le match nul 3-3 dans le derby rhénan face au Borussia Mönchengladbach, l’entraîneur Lukas Kwasniok a été limogé et remplacé par son adjoint René Wagner, arrivé de l’Union Berlin avant le début de la saison.
Said El Mala : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives 1. FC Cologne 30 10 4 FC Viktoria Cologne 45 14 6 FC Viktoria Cologne 19 11 6